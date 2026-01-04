Зеленський та Клименко визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Ігорь Клименко провели нараду, під час якої зокрема, обговорили ситуацію з безпекою в регіонах на сьогодні та ліквідацію наслідків російських ударів, а також визначили кандидатури для призначення нового очільника Державної прикордонної служби.

"Передусім міністр доповів про ситуацію з безпекою в регіонах на сьогодні та ліквідацію наслідків російських ударів. ДСНС України працює чітко, дякую за це. Обговорили й подальший розвиток Державної прикордонної служби України. Важливо, що воїни-прикордонники разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України успішно виконують бойові завдання. Разом з Ігорем Клименком визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ", - написав Зеленський у Телеграмі.

Президент зазначив, що призначення глави ДПСУ відбудеться незабаром.