Інтерфакс-Україна
Події
15:20 04.01.2026

Зеленський та Клименко визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ

1 хв читати
Зеленський та Клименко визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Ігорь Клименко провели нараду, під час якої зокрема, обговорили ситуацію з безпекою в регіонах на сьогодні та ліквідацію наслідків російських ударів, а також визначили кандидатури для призначення нового очільника Державної прикордонної служби.

"Передусім міністр доповів про ситуацію з безпекою в регіонах на сьогодні та ліквідацію наслідків російських ударів. ДСНС України працює чітко, дякую за це. Обговорили й подальший розвиток Державної прикордонної служби України. Важливо, що воїни-прикордонники разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України успішно виконують бойові завдання. Разом з Ігорем Клименком визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ", - написав Зеленський у Телеграмі.

Президент зазначив, що призначення глави ДПСУ відбудеться незабаром.

Теги: #нарада #клименко #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:03 04.01.2026
Дейнеко після керівництва Держприкордонслужбою стане радником глави МВС та очолить бойовий підрозділ ДПСУ

Дейнеко після керівництва Держприкордонслужбою стане радником глави МВС та очолить бойовий підрозділ ДПСУ

11:28 04.01.2026
РНБО ввела санкції проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб, пов'язаних з виробництвом засобів зв'язку, РЕБ та мікроелектроніки для ОПК РФ

РНБО ввела санкції проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб, пов'язаних з виробництвом засобів зв'язку, РЕБ та мікроелектроніки для ОПК РФ

11:21 04.01.2026
Зеленський: Стабільність допомоги для України – це те, що реально може підштовхнути Москву до дипломатії

Зеленський: Стабільність допомоги для України – це те, що реально може підштовхнути Москву до дипломатії

20:06 03.01.2026
Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

20:05 03.01.2026
Зеленський про Венесуелу: Якщо можна так з диктаторами, то США знають, що їм робити далі

Зеленський про Венесуелу: Якщо можна так з диктаторами, то США знають, що їм робити далі

20:04 03.01.2026
Зеленський: На сьогодні заміна Сирського не передбачається

Зеленський: На сьогодні заміна Сирського не передбачається

20:03 03.01.2026
Зеленський анонсував перезавантаження всієї правоохоронної системи

Зеленський анонсував перезавантаження всієї правоохоронної системи

19:53 03.01.2026
Після зустрічі начальників генштабів і зустрічі лідерів у Парижі розраховуємо на спільну зустріч із представниками США – Зеленський

Після зустрічі начальників генштабів і зустрічі лідерів у Парижі розраховуємо на спільну зустріч із представниками США – Зеленський

17:19 03.01.2026
Зеленський подякував українській команді за ґрунтовний підхід до перемовин у рамках зібрання радників з нацбезпеки

Зеленський подякував українській команді за ґрунтовний підхід до перемовин у рамках зібрання радників з нацбезпеки

14:06 03.01.2026
Зеленський і Стармер обговорили підготовку до зустрічі лідерів Коаліції охочих

Зеленський і Стармер обговорили підготовку до зустрічі лідерів Коаліції охочих

ВАЖЛИВЕ

Вибух позашляховика у Києві кваліфіковано як теракт, постраждав військовий – прокуратура

Дейнеко після керівництва Держприкордонслужбою стане радником глави МВС та очолить бойовий підрозділ ДПСУ

РНБО ввела санкції проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб, пов'язаних з виробництвом засобів зв'язку, РЕБ та мікроелектроніки для ОПК РФ

Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

Зеленський: На сьогодні заміна Сирського не передбачається

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" проводить коригування розкладу руху поїздів

Ворог ударив по Запоріжжю, попередньо, вибухнуло авто – ОВА

Ворог атакував об'єкт інфраструктури та житло на Сумщині – МВА

Мати з дитиною постраждали через пожежу у Києві – ДСНС

Українці вважають, що корупція більш негативно впливає на ситуацію в країні, ніж обстріли - дослідження Ipsos

До 5 зросла кількість загиблих під завалами в центрі Харкова

Вибух позашляховика у Києві кваліфіковано як теракт, постраждав військовий – прокуратура

Ворог просунувся на Харківщині та Донеччині – DeepState

Україна очікує на $500 млрд публічного фінансування з $800 млрд Ukraine prosperity plan – глава Мінекономіки

У 1-му корпусі НГУ "Азов" заперечують втрату м. Родинське

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА