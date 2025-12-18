Інтерфакс-Україна
Події
20:18 18.12.2025

Шмигаль обговорив з новим міністром оборони Чехії розвиток безпекової співпраці

1 хв читати
Шмигаль обговорив з новим міністром оборони Чехії розвиток безпекової співпраці
Фото: Денис Шмигаль /t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з віцепремʼєр-міністром, міністром оборони Чехії Яромиром Зуною.

Як повідомляється на сайті Міноборони України, Шмигаль привітав колегу з призначенням та подякував за всебічну підтримку. Сторони сфокусувалися на шляхах розвитку оборонної співпраці для посилення безпеки України та Чехії.

Зокрема, очільник Міноборони України відзначив важливість "чеської ініціативи" з постачання боєприпасів.

"Наші країни мають значний потенціал для поглиблення співпраці. Ми готові ділитися нашим досвідом і технологічними рішеннями та запускати спільні підприємства, зокрема у сфері найсучасніших дронів", – заявив Шмигаль.

Окремо сторони обговорили можливості співпраці в межах європейського механізму SAFE. За словами Шмигаля, Україна готова спільно реалізовувати проєкти, які зміцнюватимуть обороноздатність армій обох країн.

"Дякую за конструктивну розмову та готовність розвивати стратегічну оборонну співпрацю", – резюмував він.

Своєю чергою Міноборони Чехії повідомило, що відбулася друга телефонна розмова відбулася між Зуною та Шмигалем.

 

Теги: #міноборони #чехія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:33 17.12.2025
Президент Чехії після розмови із Зеленським: в наших спільних інтересах, щоб угода принесла Україні гідний мир

Президент Чехії після розмови із Зеленським: в наших спільних інтересах, щоб угода принесла Україні гідний мир

09:31 17.12.2025
Міноборони подало в уряд документи для запуску Defence City з 5 січня

Міноборони подало в уряд документи для запуску Defence City з 5 січня

11:53 16.12.2025
Концепцію розвитку підводного розмінування напрацювали в Міноборони

Концепцію розвитку підводного розмінування напрацювали в Міноборони

10:45 16.12.2025
На "Рамштайні" партнери оголосять про нові внески у посилення спроможностей Сил оборони України - Міноборони

На "Рамштайні" партнери оголосять про нові внески у посилення спроможностей Сил оборони України - Міноборони

19:35 12.12.2025
Міністр оборони: Ми побудували цілісну систему управління антикорупційною діяльністю

Міністр оборони: Ми побудували цілісну систему управління антикорупційною діяльністю

12:25 11.12.2025
У PHU Lechmar заявили, що виконали основні зобов'язання в рамках контракту з Держприкордонслужбою

У PHU Lechmar заявили, що виконали основні зобов'язання в рамках контракту з Держприкордонслужбою

22:35 10.12.2025
Президент Чехії закликав уряд продовжувати підтримку України

Президент Чехії закликав уряд продовжувати підтримку України

14:02 10.12.2025
Міноборони вперше закупить універсальні польові тенти для військових — бронековдри на суму 132 млн грн

Міноборони вперше закупить універсальні польові тенти для військових — бронековдри на суму 132 млн грн

18:54 08.12.2025
Інші країни звертаються до України щодо розробки та тестування жіночих бронежилетів

Інші країни звертаються до України щодо розробки та тестування жіночих бронежилетів

18:05 08.12.2025
Міноборони запроваджує "Чекін мобілізованого" і трекінг шляху військовозобов'язаного

Міноборони запроваджує "Чекін мобілізованого" і трекінг шляху військовозобов'язаного

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Діалог зі США непростий, я хотів би щоб вони вжили більше кроків для тиску на РФ

Вступ до ЄС може бути прискорений – Зеленський

Європейські країни-партнери поки напряму не говорили про гарантії безпеки за прикладом ст.5 НАТО з їх боку – Зеленський

Зеленський не вважає за необхідне міняти Конституцію України щодо вступу в НАТО

Зеленський: Поки що не можу отримати відповідь, як саме спрацюють гарантії безпеки від США в разі агресії РФ

ОСТАННЄ

Паламар "Калина" звернувся до прем'єр-міністерки з вимогою вирішити питання щодо виплат за знищену або захоплену російську техніку нацгвардійцям

Мексика продовжить підтримувати дипломатичні ініціативи України для досягнення миру — Стефанчук

Глава ОВА просить одеситів зберігати витримку

Сенат США затвердив оборонний бюджет на 2026 рік, $400 млн передбачені для України – Стефанішина

США та Європа пропонують багаторівневі гарантії безпеки для України після війни

Держприкордонслужба: На Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежено через атаку РФ

Паліса: Проінформували представників посольств партнерів про ситуацію на фронті, стан енергетики та потреби Сил оборони

У канцелярії президента Польщі підтвердили офіційний візит Зеленського у п'ятницю

Український урядовий борт здійснив посадку в Польщі

Суд переніс на невизначений термін розгляд справи про розірвання договору оренди УПЦ (МП) з Києво-Печерською лаврою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА