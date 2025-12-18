Шмигаль обговорив з новим міністром оборони Чехії розвиток безпекової співпраці

Фото: Денис Шмигаль /t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з віцепремʼєр-міністром, міністром оборони Чехії Яромиром Зуною.

Як повідомляється на сайті Міноборони України, Шмигаль привітав колегу з призначенням та подякував за всебічну підтримку. Сторони сфокусувалися на шляхах розвитку оборонної співпраці для посилення безпеки України та Чехії.

Зокрема, очільник Міноборони України відзначив важливість "чеської ініціативи" з постачання боєприпасів.

"Наші країни мають значний потенціал для поглиблення співпраці. Ми готові ділитися нашим досвідом і технологічними рішеннями та запускати спільні підприємства, зокрема у сфері найсучасніших дронів", – заявив Шмигаль.

Окремо сторони обговорили можливості співпраці в межах європейського механізму SAFE. За словами Шмигаля, Україна готова спільно реалізовувати проєкти, які зміцнюватимуть обороноздатність армій обох країн.

"Дякую за конструктивну розмову та готовність розвивати стратегічну оборонну співпрацю", – резюмував він.

Своєю чергою Міноборони Чехії повідомило, що відбулася друга телефонна розмова відбулася між Зуною та Шмигалем.