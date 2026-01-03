Президент Чехії відреагував на заяву спікера Палати депутатів щодо України
Президент Чехії Петр Павел відреагував на заяву спікера Палати депутатів Томі Окамури щодо України.
"Заява Спікера Палати депутатів, третього за величиною конституційного посадовця, викликає занепокоєння не лише серед наших громадян, а й за кордоном, серед наших союзників і партнерів", - написав Павел в соцмережі Х.
Він повідомив, що обговорить це на наступній зустрічі з прем'єр-міністром коаліційного уряду та на зустрічі конституційних посадовців.
"Координація зовнішньої та безпекової політики є основою нашої довіри як партнера", - підкреслив чеський лідер.
Колишній глава МЗС Чехії Ян Ліпавський припустив, що новий уряд "навмисно проводить політику ескалації відносин з Україною.
"У нас є міністр закордонних справ, чи абсолютно непотрібна та дурна ескалація відносин з Україною є навмисною політикою нового уряду?", - написав він у Х.
Як повідомлялося, за повідомленням ресурсу Česke noviny (CTK) спікер Палати депутатів Томі Окамура (СДПН) "вкотре висловився в соціальних мережах проти надання зброї Україні".
На цю заяву вже відреагував посол України Василь Зварич, якого розкритикував глава МЗС Чехії Петр Мацінка. Зварича підтримав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
