У 2025 році підготовлено понад 5 тис. операторів БпАК та близько 100 курсантів-льотчиків – Міноборони

Фото: https://mod.gov.ua

Міністерство оборони України оприлюднило дані про реалізацію комплексу заходів із нарощування кадрового потенціалу Повітряних Сил Збройних Сил України та підрозділів безпілотних систем.

Так, завдяки домовленостям у межах Коаліції повітряних сил, завершено навчання кількох груп українських пілотів, які опанували сучасні авіаційні платформи іноземного виробництва, повідомив заступник Міністра оборони України з розвитку авіаційних спроможностей Олександр Козенко.

"Ключовим досягненням 2025 року стало розгортання мережі сертифікованих навчальних центрів в Україні. Це стало можливим завдяки успішній імплементації постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2024 № 1129, яка запровадила експериментальний проєкт із сертифікації шкіл операторів безпілотних систем. Статус сертифікованих отримали 8 провідних навчальних організацій, а загальна кількість закладів, що отримали дозволи на підготовку фахівців, сягнула 34 одиниць (зокрема 19 центрів – за напрямом БпЛА). Завдяки залученню приватних та державних інструкторських шкіл, у 2025 році підготовлено понад 5000 операторів безпілотних авіаційних комплексів (БпАК)", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

За інформацією, паралельно з операторами БпАК, вітчизняна система забезпечила підготовку майже сотні курсантів-льотчиків, які в майбутньому стануть основою оновлених Повітряних Сил.

Окрім льотного складу, за кордоном підготовлено: фахівців інженерно-технічної служби, що забезпечують експлуатаційну готовність новітньої авіатехніки; наземний персонал за напрямами аеродромного обслуговування та логістики; групу операторів спеціальної апаратури для роботи з високотехнологічними системами моніторингу та розвідки.