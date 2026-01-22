Ресторан "Мусафір" працюватиме у нічному режимі

Ресторан "Мусафір" (Київ, Б. Хмельницького 3б) працюватиме у нічному режимі.

"Починаючи з сьогоднішнього дня (22.01), на заклик державної адміністрації, ресторан "Мусафір" на вул. Богдана Хмельницького працюватиме в нічному режимі — з 22:00 до 8:00 ранку. Наразі в меню доступні чай, кава та безалкогольні напої. Якщо вам потрібні тепло, гарячі напої та можливість підзарядитися — будемо раді вас бачити", - повідомляється у соціальних мережах закладу.

Як повідомлялось, 19 січня Рада оборони Києва ухвалила оновлені правила комендантської години для столиці. Пункти незламності за новими правилами можуть працювати цілодобово.

"Це стосується як муніципальних пунктів, так і закладів відповідального бізнесу, які готові забезпечити тепло, електроживлення, зв’язок, воду й гарячий чай. Закликаю підприємців долучатися: відкривати Пункти Незламності й допомагати киянам пережити цей період", - сказав голова столичної міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.