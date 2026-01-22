Інтерфакс-Україна
Події
19:14 22.01.2026

Ресторан "Мусафір" працюватиме у нічному режимі

1 хв читати

Ресторан "Мусафір" (Київ, Б. Хмельницького 3б) працюватиме у нічному режимі.

"Починаючи з сьогоднішнього дня (22.01), на заклик державної адміністрації, ресторан "Мусафір" на вул. Богдана Хмельницького працюватиме в нічному режимі — з 22:00 до 8:00 ранку. Наразі в меню доступні чай, кава та безалкогольні напої. Якщо вам потрібні тепло, гарячі напої та можливість підзарядитися — будемо раді вас бачити", - повідомляється у соціальних мережах закладу.

Як повідомлялось, 19 січня Рада оборони Києва ухвалила оновлені правила комендантської години для столиці. Пункти незламності за новими правилами можуть працювати цілодобово.

"Це стосується як муніципальних пунктів, так і закладів відповідального бізнесу, які готові забезпечити тепло, електроживлення, зв’язок, воду й гарячий чай. Закликаю підприємців долучатися: відкривати Пункти Незламності й допомагати киянам пережити цей період", - сказав голова  столичної міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

 

Теги: #ресторан #нічний_час

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:22 12.11.2025
Ресторан української кухні Sino в Лондоні потрапив до гастрономічного путівника Michelin

Ресторан української кухні Sino в Лондоні потрапив до гастрономічного путівника Michelin

20:59 20.08.2025
Ткаченко не виключив дозволу нічних перевезень у таксі у Києві, але лише "законно, під жорстким контролем та відповідальністю"

Ткаченко не виключив дозволу нічних перевезень у таксі у Києві, але лише "законно, під жорстким контролем та відповідальністю"

17:51 06.08.2025
Прокуратура через суд вимагає знести ресторан у парку Шевченка в Києві та повернути ділянку громаді

Прокуратура через суд вимагає знести ресторан у парку Шевченка в Києві та повернути ділянку громаді

10:26 16.12.2024
Тіла 12 осіб, включно з 11 іноземцями, виявлено в ресторані на гірськолижному курорті Гудаурі в Грузії - МВС

Тіла 12 осіб, включно з 11 іноземцями, виявлено в ресторані на гірськолижному курорті Гудаурі в Грузії - МВС

04:33 25.05.2024
Чотири людини загинули під час обвалення ресторану на Майорці

Чотири людини загинули під час обвалення ресторану на Майорці

17:06 15.03.2024
Ресторан Fenix оновив меню сніданків

Ресторан Fenix оновив меню сніданків

07:22 08.02.2024
Холдинг !Fest готується до відкриття бару "П'яна вишня" в Лондоні

Холдинг !Fest готується до відкриття бару "П'яна вишня" в Лондоні

09:24 17.01.2024
Уночі окупанти обстріляли 8 населених пунктів, постраждали щонайменше 20 осіб - МВС

Уночі окупанти обстріляли 8 населених пунктів, постраждали щонайменше 20 осіб - МВС

07:07 11.10.2022
На Київщині посилили патрулювання вулиць у вечірній та нічний час

На Київщині посилили патрулювання вулиць у вечірній та нічний час

19:53 19.06.2022
У Київській області проведуть рейди із дотримання комендантської години

У Київській області проведуть рейди із дотримання комендантської години

ВАЖЛИВЕ

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

Президент України поїхав з Давосу

У складі української делегації в ОАЕ будуть Умєров, Кислиця, Буданов і Гнатов – Зеленський

Втрати Росії за рік зросли з 14 тис. до 35 тис. на місяць за мобілізації 43 тис. - Зеленський

ОСТАННЄ

Оперативний резерв росіян зазнав відчутних втрат у Покровську і Мирнограді - Сирський

Прем’єр-міністр Ірландії говорить про важливість запобігти ескалації у відносинах США та Європи

ПРООН підготувала 40 фахівців із гуманітарного розмінування, вони працюватимуть на Харківщині

Туск: наші відносини з США у кризі, ми маємо їх захистити

В СБУ повідомили про ураження нафтового терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї РФ

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

Президент України поїхав з Давосу

Понад чверть мільйона захисників отримали статус УБД у 2025 році

Норвегія зі своїх складів передала Україні минулого тижня ракети до систем ППО для захисту енергетики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА