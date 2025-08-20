Ткаченко не виключив дозволу нічних перевезень у таксі у Києві, але лише "законно, під жорстким контролем та відповідальністю"

Київська міська військова адміністрація (КМВА) наразі відпрацьовує звернення сервісів таксі щодо нічних перевезень у комендантську годину, щоб "створити чіткий і прозорий механізм" із дотриманням умов безпеки та законності, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

"КМВА отримала звернення від сервісів таксі Bolt, Uklon та Uber щодо нічних перевезень у комендантську годину. Ми усвідомлюємо потреби людей, але хочу наголосити: безпека столиці — понад усе. Будь-які "сірі схеми", нелегальні перепустки і чорний ринок нічних таксі будуть знищені", - написав він у телеграмі у середу увечері.

За його словами, зараз в КМВА працюють "з усіма силовими структурами, щоб створити чіткий і прозорий механізм. І якщо нічні перевезення буде дозволено, то лише законно, під жорстким контролем та відповідальністю".

"У Києві не буде хаосу. У Києві буде порядок", - наголосив він.

Як повідомлялося, керівники онлайн-сервісів таксі Bolt, Uklon та Uber звернулися до мера міста Віталія Кличка, начальника КМВА Ткаченка та до голови Національної поліції Івана Вигівського з пропозицією врегулювати нічні перевезення під час комендантської години, посилаючись на успішний досвід Львова.

Компанії пропонують запровадити у Києві аналогічну модель або ж розробити вдосконалений механізм. "Ми переконані, що вирішення цієї проблеми можливе. Як показує приклад Львова, цифрові платформи змогли успішно відновити роботу сервісів у нічний час завдяки погодженому з міською владою механізму, який працює належно та приносить користь усім сторонам ", - наголосили у листі керівники компаній.

Як повідомлялося у жовтні 2024 року, онлайн-сервіси таксі Uklon та Bolt відновили роботу під час комендантської години у Львові та Львівській області. Сергій Гришков СЕО Uklon тоді зазначав, що виконувати поїздки матимуть змогу водії-партнери, які матимуть необхідні дозволи від місцевої влади для надання послуг у комендантську годину.