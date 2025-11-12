Інтерфакс-Україна
Ресторан української кухні Sino в Лондоні потрапив до гастрономічного путівника Michelin

Ресторан української кухні Sino у Лондоні, шеф-кухарем якого є Євген Корольов, потрапив до гастрономічного путівника Michelin.

"Ресторан української кухні Sino в Лондоні потрапив до гастрономічного путівника Michelin (ще не зірка, але вже початок). Страви, від яких хочеться мовчати і пробувати: копчену картоплю з ікрою щуки, сома-гриль у вишневій глазурі, вареники з воловим хвостом і домашній грибний гарум. Українська кухня продовжує дивувати і завойовувати світ", - повідомив ресторатор та популяризатор вітчизняної кухні Євген Клопотенко.

Як повідомлялось, заклад Sino (7 All Saints Road, London W11 1HA) відкрили у червні 2025 року українці Поліна Сичова та шеф Євген Корольов, який працював у ресторанах із зірками Michelin по всій Європі (Vendôme поблизу Кельна, ресторан Atelier Amaro у Польщі, ресторан Benoit у Парижі). Коктейльну карту також розробляла українка Анна Резнік.

