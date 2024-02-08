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07:22 08.02.2024

Холдинг !Fest готується до відкриття бару "П'яна вишня" в Лондоні

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Холдинг !Fest готується до відкриття бару "П'яна вишня" в Лондоні

Холдинг !Fest готується до відкриття нового бару "П'яна вишня" в Лондоні (Англія).

Холдинг створив профіль нового бару в Instagram, на якому розмістив два пости: з рекламою на тлі Тауерського мосту, а також з умовами конкурсу для відвідування відкриття бару.

За інформацією профільних ЗМІ, персонал і команда лондонського бару складатиметься переважно з українців, які добре знають англійську і "мають глибокі знання про вишнівку".

Велика Британія стане вже десятою країною, де працюють заклади "П'яна Вишня", а Лондон стане сороковим містом, де запустили мережу. Заклади "П'яна Вишня" також працюють у Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині, Молдові та країнах Балтії.

Холдинг емоцій !Fest заснований 2007 року. Розвиває мережу креативних ресторанів, кав'ярень і магазинів в Україні. Його власниками є Андрій Худо, Юрій Назарук і Дмитро Герасимов.

 

 

 

Теги: #ресторан #відкриття #англія

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