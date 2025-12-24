Відкриття Epiland в "Епіцентрі" в Києві спричинило приріст продажів сусідніх відділів від 15% до 42%

Відкриття дитячого розважального центру Epiland в ТЦ "Епіцентр" в Києві покращує результати його, повідомила директорка мережі Epiland Катерина Черняк в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Після появи Epiland в "Епіцентрі" на Полярній сусідні відділи показали приріст у продажах від 15% до 42%. Особливо дитячі товари ЕПІК, "Галереї Деко", Food Market та косметика Mon Cheri", - повідомила вона.

Черняк висловила задоволення результатами всіх трьох об’єктів мережі Epiland .

"Epiland в Чабанах ми відкрили у квітні 2025 року й відтоді він стабільно демонструє позитивну динаміку. Щодо проєкту в Обухові, то цей парк ми реалізували в новому форматі площею 1500 кв. м. Це найменший за площею об’єкт мережі, адаптований під потреби жителів міста. І хоч наповнення цього Epiland поступається паркам в Києві та Чабанах, він теж демонструє хороші показники (особливо якщо говорити про ефективність на 1 кв. м), а також покращує результати всього торгового центру, виступаючи додатковим якорем", - каже вона.

Щодо подальшого розвитку Черняк зазначила, що наразі не розглядається можливість відкриття Epiland в сторонніх торгових центрах. "Вважаємо, що змогли створити ефективний та успішний продукт. Підтвердженням цьому стало визнання Epiland кращим оператором розваг в ТРЦ в межах престижної всеукраїнської премії RAU Awards 2025. Тож було б нелогічно посилювати таким якорем своїх конкурентів, а не власні ТЦ", - підсумувала вона.

Як повідомлялося, перший сімейний парк розваг Epiland площею понад 3,5 тис. кв. м було відкрито у липні 2024 року в ТЦ "Епіцентр" у Києві (вул. Полярна, 20-Д). В межах реформату восени 2025 року площа парка зросла втричі - до 8,6 тис. кв. м. У квітні 2025 року в ТРЦ "Епіцентр" в Чабанах було відкрито Epiland (5 тис. кв. м), а в жовтні - в Обухові на площі 1,5 тис. кв. м (обидва - Київська обл.). Команда мережі працює над реалізацією ще амбітнішого проєкту у Львові, який після відкриття стане найбільшим тематичним індор-парком у Європі.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності. Станом на грудень 2025 року мережа ритейлера об’єднує 72 ТЦ в Україні.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).