Інтерфакс-Україна
Події
10:14 24.12.2025

Відкриття Epiland в "Епіцентрі" в Києві спричинило приріст продажів сусідніх відділів від 15% до 42%

2 хв читати
Відкриття Epiland в "Епіцентрі" в Києві спричинило приріст продажів сусідніх відділів від 15% до 42%

Відкриття дитячого розважального центру Epiland в ТЦ "Епіцентр" в Києві покращує результати його, повідомила директорка мережі Epiland Катерина Черняк в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Після появи Epiland в "Епіцентрі" на Полярній сусідні відділи показали приріст у продажах від 15% до 42%. Особливо дитячі товари ЕПІК, "Галереї Деко", Food Market та косметика Mon Cheri", - повідомила вона.

Черняк висловила задоволення результатами всіх трьох об’єктів мережі Epiland .

"Epiland в Чабанах ми відкрили у квітні 2025 року й відтоді він стабільно демонструє позитивну динаміку. Щодо проєкту в Обухові, то цей парк ми реалізували в новому форматі площею 1500 кв. м. Це найменший за площею об’єкт мережі, адаптований під потреби жителів міста. І хоч наповнення цього Epiland поступається паркам в Києві та Чабанах, він теж демонструє хороші показники (особливо якщо говорити про ефективність на 1 кв. м), а також покращує результати всього торгового центру, виступаючи додатковим якорем", - каже вона.

Щодо подальшого розвитку Черняк зазначила, що наразі не розглядається можливість відкриття Epiland в сторонніх торгових центрах. "Вважаємо, що змогли створити ефективний та успішний продукт. Підтвердженням цьому стало визнання Epiland кращим оператором розваг в ТРЦ в межах престижної всеукраїнської премії RAU Awards 2025. Тож було б нелогічно посилювати таким якорем своїх конкурентів, а не власні ТЦ", - підсумувала вона.

Як повідомлялося, перший сімейний парк розваг Epiland площею понад 3,5 тис. кв. м було відкрито у липні 2024 року в ТЦ "Епіцентр" у Києві (вул. Полярна, 20-Д). В межах реформату восени 2025 року площа парка зросла втричі - до 8,6 тис. кв. м. У квітні 2025 року в ТРЦ "Епіцентр" в Чабанах було відкрито Epiland (5 тис. кв. м), а в жовтні - в Обухові на площі 1,5 тис. кв. м (обидва - Київська обл.). Команда мережі працює над реалізацією ще амбітнішого проєкту у Львові, який після відкриття стане найбільшим тематичним індор-парком у Європі.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності. Станом на грудень 2025 року мережа ритейлера об’єднує 72 ТЦ в Україні.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #відкриття #катерина_черняк #епіцентр #epiland

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:00 24.12.2025
Ми бачимо й відчуваємо перевагу синергії шопінгу та розваг - директорка мережі Epiland Катерина Черняк

Ми бачимо й відчуваємо перевагу синергії шопінгу та розваг - директорка мережі Epiland Катерина Черняк

09:49 24.12.2025
Сфера дитячих розваг стає головним якорем торгової нерухомості – думка

Сфера дитячих розваг стає головним якорем торгової нерухомості – думка

16:16 23.12.2025
Lviv Croissants відкрила новий заклад на гірськолижному курорті Закопане у Польщі

Lviv Croissants відкрила новий заклад на гірськолижному курорті Закопане у Польщі

16:03 18.12.2025
"Епіцентр" долучився до підготовки менеджерів з відновлення країни в Стенфордському університеті

"Епіцентр" долучився до підготовки менеджерів з відновлення країни в Стенфордському університеті

16:41 12.12.2025
ТОК Gulliver частково відновив роботу

ТОК Gulliver частково відновив роботу

10:10 11.12.2025
IWG plc анонсував відкриття Spaces в BOSTON Creative House

IWG plc анонсував відкриття Spaces в BOSTON Creative House

15:11 08.12.2025
Сибіга відкрив віцеконсульство України в польському Жешуві

Сибіга відкрив віцеконсульство України в польському Жешуві

14:52 03.12.2025
"Сільпо" відкриває у Буковелі супермаркет, присвячений "Тіням забутих предків"

"Сільпо" відкриває у Буковелі супермаркет, присвячений "Тіням забутих предків"

13:04 03.12.2025
Novus в грудні відкриває 9 магазинів у столичному регіоні

Novus в грудні відкриває 9 магазинів у столичному регіоні

15:56 02.12.2025
Торговельні площі першого та мінус першого поверхів ТОК "Gulliver" відкриють з 12 грудня 2025 року

Торговельні площі першого та мінус першого поверхів ТОК "Gulliver" відкриють з 12 грудня 2025 року

ВАЖЛИВЕ

Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню

США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський повідомив про "дуже хороший" відсоток влучань "Нептунів"

Кабмін скоректував підтримку аграріїв, бізнесу, розмінування, водогосподарства, екології заради інвестфонду з США

Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню

США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

Україна пропонує, щоб ЗАЕС експлуатувалася спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна – Зеленський

Україна оцінює втрати від агресії РФ у $800 млрд – Зеленський

Зеленський: дата вступу України в ЄС - розмова США і України без поки що європейського підтвердження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА