Сфера дитячих розваг стає головним якорем торгової нерухомості – думка

Сфера дитячих розваг та фудкорти стають головними якорями торгової нерухомості на фоні стрімкого розвитку e-commerce, повідомила директорка мережі Epiland Катерина Черняк в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Важливий тренд – це стрімкий розвиток e-commerce. Оскільки шопінг дедалі частіше переходить в онлайн, у споживача все менше причин для відвідування ТРЦ. Тож якщо раніше головним "якорем" торгової нерухомості був ритейл, то зараз ця роль переходить до розваг та фуд-кортів, які стають драйвером для людини вийти з дому й отримати бодай якийсь позитивний досвід", – зазначила вона.

За словами експертки, це загальносвітова тенденція, яка впливає як на переформатування діючих об’єктів, так і на створення нових.

"Ще донедавна сімейні індор-парки розваг в європейських ТРЦ були рідкістю, а зараз вони активно розвиваються в діючих об’єктах і займають площі оптимізованих продуктових маркетів або магазинів, що змінили формат через e-commerce. Так само і в нових ТРЦ все більше площ відводиться під сімейні розваги та social entertainment. До речі, український ринок пішов цим шляхом навіть раніше за європейський, адже розважальні центри в ТРЦ, як невід'ємна частина ритейлтейменту, почали з’являтися ще 10 років тому", – зазначила вона.

За її оцінкою, індустрія зростатиме і надалі, але темпи цього росту будуть залежати від багатьох факторів.

"Звісно, ми покладаємо надії на післявоєнну відбудову України, проте розуміємо, що індустрія розваг не буде пріоритетною в цьому, адже є багато інших критично важливих галузей для відбудови. Тож маю відчуття, що розвивати ринок розваг будуть українські інвестори-ентузіасти, які вбачають в цьому передусім місію й високу мету", – каже Черняк.

Важливою передумовою розвитку бізнесу є потенційний обсяг цього ринку: країну покинуло багато дітей і навряд чи всі вони повернуться.

"Населення України суттєво скоротилося через війну, міграцію та низьку народжуваність. Водночас в українців вже змінилася модель споживання. Люди прагнуть жити тут і зараз, тож купують менше речей, витрачаючи більше на враження. До того ж розважатися прагнуть не лише діти. Підлітки та дорослі – це ще один величезний сегмент, який тільки починає формуватися і з яким ми вже почали працювати", – повідомила директорка мережі Epiland.

Epiland – відносно новий проєкт групи компаній "Епіцентр", запущений 2024 року. Відтоді мережа сімейних парків дозвілля Epiland зросла до трьох об’єктів в Україні (у Києві на вул. Полярній, 20-Д, в Чабанах та Обухові), зараз команда мережі працює над реалізацією проєкту у Львові, який після відкриття стане найбільшим тематичним індор-парком в Європі.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності. Станом на грудень 2025 року мережа ритейлера об’єднує 72 ТЦ в Україні.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).