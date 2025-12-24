Ми бачимо й відчуваємо перевагу синергії шопінгу та розваг - директорка мережі Epiland Катерина Черняк

Директорка мережі Epiland Катерина Черняк розповіла про причини зростання попиту на розважальні концепти в Україні та світі, ефективність діючих парків компанії та синергію шопінгу та розваг.



- З початку повномасштабного вторгнення з України виїхали мільйони споживачів, особливо жінок та дітей. За рахунок чого в таких умовах розвивається сфера дитячих розваг?

- Насправді галузь переживає стрімке зростання не лише в Україні, а й в усьому світі. Справжній бум відбувся після ковідних локдаунів. Для прикладу, операційний прибуток парків Disney в доковідному 2018 фінансовому році склав $4,5 млрд, тоді як 2024-й став рекордним в історії компанії ($9,3 млрд операційного прибутку). До 2030 року Disney планує інвестувати в підрозділ "парки та враження" ще $60 млрд та очікує близько $14 млрд операційного прибутку у тому ж році.

Такі тенденції, коли сфера розваг зростає попри кризи та інфляцію, гравці ринку жартома називають funflation. Хоч насправді такі тенденції пояснюються дуже просто: люди живуть в перманентному стресі, тож шукають будь-які промінчики щастя та намагаються частіше бути з родиною, відпочивати з дітьми, перемикати увагу з негативу на щось дійсно цінне та радісне.

В Україні через війну та постійну напругу ця логіка проявляється ще сильніше, й тут дозволю собі дві діаметрально різні теорії. Перша полягає в тому, що батьки прагнуть хоч якось відволікти своїх дітей від похмурої реальності та подарувати їм справжнє дитинство. Друга говорить про те, що батьки морально й фізично виснажені війною та блекаутами, тому ведуть свою дитину в парк розваг, щоб зайняти її та хоч трішки відпочити, посидіти в кафе чи зробити необхідні покупки, поки дитина під наглядом. Тож в обох випадках батьки не відмовляють дітям у відвідуванні розважальних парків, хоча інсайт може бути абсолютно протилежним.



- Крім цього, які ще глобальні тренди впливають на формати розваг у торгових центрах?

- Ще один важливий тренд - це стрімкий розвиток e-commerce. Оскільки шопінг дедалі частіше переходить в онлайн, у споживача все менше причин для відвідування ТРЦ. Тож якщо раніше головним "якорем" торгової нерухомості був ритейл, то зараз ця роль переходить до розваг та фуд-кортів, які стають драйвером для людини вийти з дому й отримати бодай якийсь позитивний досвід.

Ще донедавна сімейні індор-парки розваг в європейських ТРЦ були рідкістю, а зараз вони активно розвиваються в діючих об’єктах і займають площі оптимізованих продуктових маркетів або магазинів, що змінили формат через e-commerce. Так само і в нових ТРЦ все більше площ відводиться під сімейні розваги та social entertainment. До речі, український ринок пішов цим шляхом навіть раніше за європейський, адже розважальні центри в ТРЦ, як невід'ємна частина ритейлтейменту, почали з’являтися ще 10 років тому.



- Як ви оцінюєте перспективи сфери розваг в Україні в нинішніх умовах та після завершення війни?

- Я працюю в цій сфері вже 18 років і впевнена - індустрія зростатиме, проте складно спрогнозувати темпи цього зростання. Звісно, ми покладаємо надії на післявоєнну відбудову України, проте розуміємо, що індустрія розваг не буде пріоритетною в цьому, адже є багато інших критично важливих галузей для відбудови. Тож маю відчуття, що розвивати ринок розваг будуть українські інвестори-ентузіасти, які вбачають в цьому передусім місію й високу мету. Важливою передумовою розвитку бізнесу є потенційний обсяг цього ринку: країну покинуло багато дітей і навряд чи всі вони повернуться. Населення України суттєво скоротилося через війну, міграцію та низьку народжуваність. Водночас в українців вже змінилася модель споживання. Люди прагнуть жити тут і зараз, тож купують менше речей, витрачаючи більше на враження. До того ж розважатися прагнуть не лише діти. Підлітки та дорослі – це ще один величезний сегмент, який тільки починає формуватися і з яким ми вже почали працювати.



- Нещодавно компанія відкрила оновлений Epiland у Києві, збільшивши його площу майже втричі. Чому ви вирішили настільки суттєво розширити парк?

- Рішення про розширення парку було прийнято вже через три місяці після відкриття, яке відбулось у липні 2024 року. В першу чергу воно приймалось на основі фінансових показників та попиту відвідувачів, які суттєво перевищили всі наші очікування. Ми побачили, що не можемо розмістити всіх бажаючих на святкування дитячих свят, що у вихідні нашим відвідувачам тісно. Саме ці фактори стали основними драйверами збільшення площ. Для нашої команди це було цікавим інсайтом, адже ми працювали в умовах наджорсткої конкуренції, де в зону охоплення проєкту потрапляло ще сім парків розваг. Попри це нам вдалось зробити дійсно якісний і унікальний продукт, який швидко знайшов своїх поціновувачів.



- Як зміниться цільова аудиторія парку після розширення? Які вікові категорії, за вашими прогнозами, зможуть бути його відвідувачами?

- Коли ми почали працювати над концепцією розширення, ми вже чітко розуміли запити відвідувачів, хто наша цільова аудиторія і який її віковий таргет. Очевидно, що перша частина парку містила розваги для дітей до 10 років, що послаблювало нашу конкурентоспроможність, адже цільова група 10-14 теж є цікавою і має великий потенціал. Тому було прийнято рішення реалізувати такий концепт, де будуть розваги для всіх вікових категорій і на будь-який запит.



- Як саме змінилося наповнення парку? Які нові зони та атракціони в ньому з’явилися?

- У другій частині ми додали механічні атракціони помірного екстриму на кшталт flat rides, сімейну американську гірку, розширили асортимент віртуальної реальності, збільшили втричі кількість редемпшн та ігрових автоматів, відеосимуляторів, додали нові цікаві активності на ігровому майданчику та збільшили банкетну зону в чотири рази. Також ми додали bamper cars і збільшили існуючий автодром; вдвічі розширили зону скеледрому, реалізували тир з партнерською мережею й окрему зону для замовлення дитячих свят, щоб батькам було ще зручніше робити замовлення. До речі, відділ дитячих свят Epiland вже працює у форматі івент-агенції: організовує події під ключ та проводить виїзні свята на дому, в школах та дитячих закладах.



- Наскільки суттєвими були інвестиції в розширення парку і як це вплине на окупність проєкту?

- Звісно, таке масштабне розширення проєкту з додаванням унікальних, високотехнологічних імпортних атракціонів суттєво збільшило інвестиційний бюджет парку, а відповідно і ROI проєкту. Проте ми розуміємо, що реалізовуючи такі проєкти, ми даємо нашим відвідувачам абсолютно новий унікальний експіріенс, підвищуємо їх лояльність, даруємо ще більше позитивних емоцій і вражень від шопінгу та формуємо УТП в мережі ТЦ "Епіцентр". Адже ми, безперечно, бачимо й відчуваємо перевагу синергії шопінгу та розваг.



- Які результати демонструють інші парки компанії – в Чабанах та Обухові? Чи задоволені ви їх показниками?

- Можу сказати, що ми задоволені всіма проєктами. Epiland в Чабанах ми відкрили у квітні 2025 року й відтоді він стабільно демонструє позитивну динаміку. Щодо проєкту в Обухові, то цей парк ми реалізували в новому форматі площею 1500 кв. м. Це найменший за площею об’єкт мережі, адаптований під потреби мешканців міста. І хоч наповнення цього Epiland поступається паркам в Києві та Чабанах, він теж демонструє хороші показники (особливо якщо говорити про ефективність на 1 кв. м), а також покращує результати всього торгового центру, виступаючи додатковим "якорем". В цьому контексті можна відзначити, що після появи Epiland в Епіцентр на Полярній сусідні відділи показали приріст у продажах від 15% до 42%. Особливо дитячі товари ЕПІК, Галереї Деко, Food Market та косметика Mon Cheri.



- Чи плануєте подальший розвиток мережі в регіонах? Можливо, розглядаєте можливість відкриття Epiland в сторонніх ТЦ поза межами "Епіцентру"?

- На нинішньому етапі розвитку мережі ми не розглядаємо можливість відкриття Epiland в сторонніх торгових центрах. Вважаємо, що змогли створити ефективний та успішний продукт. Підтвердженням цьому стало визнання Epiland кращим оператором розваг в ТРЦ в межах престижної всеукраїнської премії RAU Awards 2025. Тож було б нелогічно посилювати таким якорем своїх конкурентів, а не власні ТЦ.