Франція активно працює над посиленням протиповітряної оборони України - посол Гаель Вейсьєр

Фото: Фото надане Посольством Франції

Ексклюзивне інтерв'ю з послом Французької Республіки в Україні Гаелєм Весьєром для інформаційного агентства “Інтерфакс-Україна”

Текст: Валерія Прощенко

У нашій нещодавній розмові посол Франції в Києві розповів про рішучі кроки Парижа в рамках головування в G7 у 2026 році, спрямовані на захист України від зимових атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Посол підкреслив: військова підтримка залишається непохитною — вона має на меті забезпечити Україні реальні важелі на будь-яких переговорах. Весьєр наголосив, що Франція не просто надає допомогу сьогодні — вона інвестує в майбутнє, де Україна самостійно визначатиме свою безпеку та відбудову на власних умовах.

Текст: Валерія Прощенко

- Нещодавно відбулося термінове координаційне засідання G7+ щодо енергетичної ситуації в Україні. Було оголошено низку рішень: ЄС направляє Україні генератори, а Франція планує координувати допомогу. Яку саме пряму, практичну допомогу надасть Франція енергетичному сектору України? Коли саме прибудуть перші партії? Коли очікуються наступні енергетичні зустрічі в цьому форматі?

Франція головує в G7 з 1 січня, і для нас як для головуючої країни було особливо важливо швидко й конкретно відреагувати на термінове звернення української влади після останньої масштабної атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Саме тому минулої п’ятниці міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро разом із єврокомісаром з питань енергетики Даном Йоргенсеном спільно головував на екстреному засіданні Групи координації енергетичної підтримки G7+. Було принципово важливо, щоб міністр був присутній особисто й допоміг забезпечити реальну підтримку в цей критичний момент — і я вважаю, що нам це вдалося ефективно.

Зі свого боку Франція надає понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт; перша партія має прибути вже впродовж першого тижня лютого. Водночас допомогу надають і багато інших партнерів.

Як зазначила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, партнери оголосили та підтвердили нові пакети підтримки, які включають понад 6 000 одиниць великого енергетичного обладнання та внески до Фонду енергетичної підтримки України.

Незважаючи на те, що зараз відбувається багато інших важливих міжнародних дискусій – чи то в Давосі, Абу-Дабі чи деінде – здатність G7 оперативно та суттєво реагувати на нагальні потреби України залишається надзвичайно важливою. Міністр Барро, який вже тричі відвідував Україну, зокрема такі мужні міста, як Суми та Харків, особисто прагне, щоб це питання залишалося пріоритетним у порядку денному та щоб наша спільна реакція відповідала масштабу виклику. Для Франції це залишається надзвичайно важливим пріоритетом.

- Чи варто очікувати найближчим часом ще одного засідання G7+ з енергетики, чи дата ще не визначена?

Конкретної дати поки немає. Але, звісно, засідання в цьому форматі відбуваються регулярно. І ми завжди можемо скликати позачергове — як це сталося нещодавно.

Для Франції Україна є надзвичайно важливою темою протягом усього нашого головування в G7. Ми вже вирішили запросити президента Володимира Зеленського на саміт лідерів G7 тощо. Але крім того, ми прагнемо залишатися максимально зосередженими саме на енергетичному секторі.

Тож усе, що G7 може зробити для підтримки України, французьке головування активно просуватиме вперед.

- Чи надходили від українського уряду конкретні додаткові запити щодо зимової підтримки?

Звісно, запити надходять дуже різні: запасні частини, генеруючі установки для виробництва електроенергії, резервні генератори на випадок відключення мережі чи аварій, ремонти самої мережі, фінансування для якнайшвидшої закупівлі необхідного обладнання. Усе це береться до уваги. Потреби величезні, і природно, що доставка всього необхідного потребує часу, але, думаю, всім очевидно, наскільки це критично й терміново.

Немислимо, щоб посеред Європи, коли температура падає до мінус 15 чи мінус 20, стільки людей залишалися без опалення. Це жахлива ситуація. Саме тому, я переконаний, усі сторони докладають максимум зусиль.

До речі, під час останнього засідання важливий внесок зробили також Сполучені Штати. Європейська Комісія, інституції ЄС та всі інші наші партнери активно залучені. Загалом це потужна демонстрація політичної волі та солідарності — саме те, що нам зараз потрібно.

- Чи можете назвати конкретну суму, яку Франція вже надала енергетичному сектору України?

З 2022 року уряд Франції надав Україні в енергетичній сфері 94 мільйони євро, з яких 87 мільйонів — це пряма двостороння допомога.

Якщо говорити про останнє озвучене оголошення від Франції, то понад 100 генераторів включають 30, повністю профінансованих Міністерством Європи та закордонних справ Франції, і 69 — за кошти французької держави. Але є також генератори, профінансовані НГО, і, можливо, ще деякі зусилля, які поки не повністю враховані, бо місцеві органи влади над ними працюють. Наприклад, мерія Парижа активно розглядає дуже значний внесок на підтримку енергетичного сектору України.

І особисто я минулого року сам віз генератори до Харкова. Ми також відправляли їх до Чернігова, були поставки до Києва — зокрема від французьких компаній. Усе це дуже різноманітне, і відстежити кожну ініціативу досить складно.

- Повертаючись до головування Франції в G7: як ви зазначили, Україна — одна з найважливіших тем. Чи можна сказати, що вона є центральним пріоритетом вашого головування?

Так, Україна буде ключовою темою нашого головування. Абсолютно.

- А як ви плануєте “балансувати” це з новою позицією США?

Ми, звісно, працюємо з партнерами — включно зі Сполученими Штатами. Цього року точно відбудеться великий саміт G7 — він запланований на червень в Евіані. Але червень ще досить далеко, тож важко точно передбачити, якою буде ситуація до того часу, особливо враховуючи активний рух мирного процесу.

Але безумовно для нас важливо, щоб G7 відігравав роль у підтримці мирних зусиль — але мир має бути стійким, справедливим і тривалим.

- Як ви оцінюєте першу пряму зустріч українсько-російських делегацій за посередництва США в Абу-Дабі?

В Абу-Дабі відбулися дискусії, і я дуже сподіваюся, що нові переговори відбудуться досить скоро. Важливо, однак, щоб за столом переговорів були також європейці.

Європейці — і Європа загалом — готові й здатні внести величезний внесок для України, особливо в рамках будь-якого мирного процесу, припинення вогню чи остаточної мирної угоди. Ми активно готуємо суттєві пакети в кількох ключових напрямах: гарантії безпеки, можливе розгортання багатонаціональних сил, масштабний план економічної відбудови. Усе це опрацьовується дуже інтенсивно саме зараз.

Але, звісно, щоб ці внески були повноцінно значущими та ефективними, ми мусимо бути присутніми за столом переговорів.

- З іншого боку, ці переговори відбуваються на тлі інтенсивних і жорстких повітряних атак…

Це безумовно величезний виклик. Ці атаки особливо шокують, бо вони прямо чи опосередковано спрямовані проти цивільного населення — часто через удари по енергетичній інфраструктурі, що залишає цілі громади без тепла, електрики чи базових послуг посеред зими. Ми дуже це засуджуємо.

Водночас активний політичний і дипломатичний процес триває, і сам факт його просування вперед уже є позитивним. Ми повністю підтримуємо готовність України вести ці переговори та працювати над пошуком рішення.

- На якому етапі зараз «Коаліція охочих»? У січні в Парижі узгодили «сильні» гарантії безпеки для України та підписали декларацію. Що далі? Продовження технічних консультацій?

Усі ці робочі групи активно працюють: проводять обговорення тощо. Як відомо в дипломатії, зазвичай нічого не узгоджено, доки не узгоджено все. Ідея полягає в тому, щоб сформувати повний пакет. У межах цього пакета одним із наших головних пріоритетів було визначити, якими саме можуть бути гарантії безпеки для України — щоб Україна могла на них спиратися й знати, що вони міцно закріплені.

Звісно, якщо почати з найскладнішого питання — «спочатку домовмося про території», — усе стає ще важче. Саме тому ми так дуже наполягали: «Почнімо з гарантій безпеки». І саме це зробила «Коаліція охочих».

Зараз є кілька рівнів гарантій безпеки від Коаліції: підтримка Збройних сил України, можливе розгортання військ у рамках припинення вогню, ширша допомога. Окремо ведуться дискусії щодо американських гарантій безпеки для України. На нашу думку, усе це просувається перед.

Ми вважаємо, що значний прогрес, досягнутий зокрема під час саміту Коаліції в Парижі 6 січня за участю американців, насправді сприяє просуванню всього пакета. Звісно, пакет включає й відбудову.

- Але попри всі технічні дискусії — Франція та Велика Британія точно й реально надішлють війська в Україну?

Все цілком чітко: ми будемо готові, як тільки будуть виконані умови. Перша і головна умова – це припинення вогню, і, звичайно, необхідний офіційний запит від Україн.

На даний момент ми дійсно готові. Вже створено дуже міцну військову інфраструктуру, що охоплює сушу, море і повітря. Угода, підписана 6 січня в Парижі між Україною, Францією та Великою Британією, чітко визначає, що саме означатиме ця підтримка і як вона буде працювати. Тож ми майже готові – фактично, як тільки будуть виконані умови, ми будемо повністю готові до дій.

Питання зараз не в нашій готовності, питання в тому, як рухатися далі. Сполучені Штати також роблять свій внесок, надаючи Україні власні гарантії безпеки. Загалом, на цьому фронті все дуже добре.

Залишається питання, чи дійсно Росія налаштована домовитися про стійкий мир. Для нас позиція дуже чітка: ми тут, щоб підтримати Україну і створити найкращі можливі умови для переговорів України. Зрештою, саме Україна веде переговори, бо це ваша територія, ваш народ, і саме ви несете весь тягар цієї жахливої війни.

- Але що, якщо росіяни, наприклад, скажуть: «Ні, ніяких міжнародних військ на цій території не буде, і Європа тут нам не потрібна» тощо? Чи просто прийме Європа таку позицію?

Росія не має права — ані юридичного, ані законного — диктувати умови суверенній країні Україна. Якщо Україна вирішить запросити союзників на свою територію — це її повний суверенний вибір. У Росії немає жодних законних підстав заперечувати.

Звісно, ситуація ускладнюється, коли Росія може відповісти: «Гаразд, але якщо так станеться, ми не погодимося на припинення вогню».

У такому разі їм доведеться нести відповідальність за блокування прогресу — і за демонстрацію, що вони не зацікавлені в закінченні війни по-справжньому. Саме такі складні питання потрібно обговорювати — і це включає прямі переговори між Україною, Росією, Європою та Сполученими Штатами.

- Повертаючись до історичної угоди про військову співпрацю, підписаної президентом Макроном і президентом Зеленським. Як заявив наш президент, «Україна зможе отримати 100 винищувачів Rafale та дуже потужні французькі радари — вісім систем ППО SAMP/T, кожна з шести пускових установок». Чи можете поділитися інформацією, коли і що може бути поставлено, зокрема щодо SAMP/T?

Я не можу називати конкретні цифри, оскільки вони не є публічними. Їхнє розголошення зробило б інформацію доступною всім, включно з Росією, тому ми зберігаємо конфіденційність.

Інтенсивна робота триває.

- Тобто ніяку інформацію не можете надати, я розумію.

Саме так. Але ви знаєте, що ми вже поставили інше обладнання. Зокрема, ми надали літаки Mirage, які вже перебувають в експлуатації й ефективно використовуються Україною. Також поставили системи SAMP/T, боєприпаси, ракети SCALP, гаубиці CAESAR та інше. Ми намагаємося робити дуже багато, залишаючись максимально синхронізованими з реальними потребами Збройних сил України.

- Якщо я не помиляюся, постачання Mirage розпочалися майже рік тому. Чи можете сказати хоча б, скільки партій уже доставлено?

Ні, ми не повідомляємо це.

- Гаразд, але постачання тривають?

Звісно, програма триває. І підготовка пілотів також продовжується.

- Також мушу запитати про ракети SCALP. З’являлися повідомлення про дефіцит.

Так, у нас справді немає величезних запасів, і виробництво ракет займає багато часу — з очевидних причин. Але ми робимо все можливе.

- І позиція Франції залишається твердою: більше зброї Україні, щоб вона могла воювати й захищатися?

Звісно. Нам потрібна сильна Україна — зокрема військово сильна, — щоб Україна перебувала в найкращій можливій позиції, у тому числі на переговорах.

- Але у вас немає планів долучитися до ініціативи PURL?

Ні, Франція не бере участі в PURL. Ми зосереджені на інших напрямах підтримки. Наприклад, коли ми передавали Україні літаки Mirage, це відбувалося поза рамками PURL - але, думаю, це все одно було дуже вагомим і цінним внеском.

Сам механізм PURL безумовно може бути корисним для України, особливо коли йдеться про американське озброєння, яке в Європі або не виробляється, або виробляється в недостатніх обсягах — наприклад, Patriot чи ракети до них. Саме тому в європейських інструментах і механізмах фінансування ми прагнемо, щоб якомога більша частка європейських коштів ішла на фінансування обладнання європейського виробництва для України.

Водночас ми розуміємо: якщо виникає дефіцит чи критичні позиції, які Європа просто не може надати, а вони необхідні Україні, - тоді потрібно знаходити способи забезпечити потребу. Для цього є інші європейські канали.

Але щоб було зрозуміло: Франція активно й безперервно працює, в тому числі зараз, над посиленням протиповітряної оборони України.

- Щодо виробництва дронів: попередній міністр, а нині прем’єр-міністр Себастьян Лекорню раніше оголосив, що низка французьких компаній вироблятимуть дрони разом з Україною. Чи вже триває цей процес?

Так, процес триває. Він ще не розпочався повною мірою з точки зору виробництва та місця його реалізації, але підготовка просувається стабільно, і з кожним днем картина стає все більш чіткою. У найближчому майбутньому слід очікувати додаткових обмінів та кроків уперед.

Це активно продовжується. Водночас ми розвиваємо й інші суміжні ініціативи. Наприклад, під час візиту президента Зеленського до Парижа в листопаді відбулася велика зустріч саме з виробниками дронів з України та Франції для обміну досвідом і пошуку можливостей співпраці.

У п’ятницю, коли міністерка-делегатка при міністрі Збройних сил та у справах ветеранів Франції Еліс Руфо була в Києві, цю тему також обговорювали із заступником міністра оборони України Сергієм Боєвим. Тож так, ми точно працюємо над цим. Деякі французькі компанії вже активно присутні в дроновому секторі в Україні.

- І останнє коротке запитання: чи є бодай якась можливість повернення Росії до формату G7 - G8?

Наразі - очевидно, що ні. Від Росії насамперед усі очікують, що вона закінчить цю жахливу війну на умовах, прийнятних для України. Поки війна триває, а Росія продовжує поводитися так, як зараз — включно з нещадними ударами по енергетичній та цивільній інфраструктурі України, — жодних підстав для таких дискусій просто немає. Це абсолютно безглуздо.