Новому очільнику АРМА потрібно буде переосмислити роботу агентства та зміцнити довіру бізнесу до установи

Інтерв’ю з головою конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), Катериною Риженко

Автор: Марія Болтрик



- Які ключові завдання стоятимуть перед новим головою АРМА у короткостроковій перспективі, зокрема в частині ефективного управління арештованими активами?

- Конкурс на відбір керівника і взагалі ті трансформації, що зараз відбуваються з АРМА, - це результат реформи, що відбулася влітку минулого року, і до якої Україна доволі довго йшла. Всі найбільш проблемні питання діяльності АРМА адресовані в законі України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", в тому числі проведення конкурсу на голову АРМА за новими процедурами, відповідно до найкращих практик, проведення незалежного аудиту агентства експертами обраними міжнародними партнерами, який, в тому числі, покриватиме питання управління арештованими активами. За законом, від нового керівника очікується виконання цілого ряду вагомих завдань.

У першу чергу, це імплементація нових положень законодавства по управлінню арештованими активами. Законом практично повністю переосмислено підхід до управління цими активами, і новому керівнику потрібно буде розпочати впровадження нових норм і також завершити ідентифікацію арештованих активів.

Станом на зараз у АРМА є велика кількість арештованих активів на різній стадії опрацювання. Останні роки до АРМА було багато питань щодо статусу обробки і стану цих активів. Закон власне й передбачає необхідність зробити їх інвентаризацію. Це очевидно важкий об’ємний процес, який вже почався і новому керівнику потрібно буде його довести до завершення та представити результати стейкхолдерам.

Другим завданням, яке передбачає закон, є розробка, а потім імплементація великої кількості, понад 10, нормативно-правових актів. Це передбачено новим законом про АРМА та має бути затверджено Кабінетом міністрів України. Потім ці нормативно-правові акти ляжуть в основу діяльності АРМА. Направді, багато в чому ці акти регулюють управління арештованими активами.

Отже, новому очільнику АРМА потрібно буде організувати процеси, щоб ці акти було імплементовано, впровадити відповідні нові практики, практично реорганізувати, переосмислити роботу агентства.

Третє, більш представницьке завдання: потрібно налагодити взаємодію з бізнесом, який потенційно може брати участь в конкурсах на управителів або бути зацікавленим в купівлі арештованих активів. У попередні роки у бізнесу до діяльності АРМА були питання - до прозорості та відкритості його конкурсів, що призвело до певної втрати довіри до агентства, до сумнівів та часом небажання бізнесу брати участь у його конкурсах. Новому керівнику потрібно буде адресувати цю проблему й активно долучитись до її розв'язання.

Наступне, це питання покращення реєстру арештованих активів: його потрібно дозаповнити, в тому числі, згідно з уточненнями по змісту реєстру зазначених в законі, зробити його більш корисним, технічно його краще організувати, налагодити співпрацю з різними органами, які мають надавати інформацію для заповнення цього реєстру.

Далі. АРМА є і створювалась як частина міжнародної системи органів ARO (Asset Recovery Office - ІФ-У) та AMO (Asset Management Office - ІФ-У). Агенція не є ізольованою, це частина сталої міжнародної системи, в якій відповідні органи можуть обмінюватись інформацією щодо наявності активів на певних територіях, даними стосовно цих активів, які в майбутньому лягають в основу можливих арештів, конфіскації цих активів. Для того, щоб ці міжнародні органи продуктивно співпрацювали з АРМА, максимально важливим є посилення довіри до агентства на міжнародному рівні завдяки прозорості та ефективності діяльності. Компетентний, обраний на прозорому конкурсі голова АРМА - це велика складова формування цієї довіри.

Отже, побудова і посилення якісної співпраці з міжнародними партнерами теж є одним з завдань майбутнього керівника органу.



- Наскільки особистість керівника АРМА впливає на довіру до інституції з боку міжнародних партнерів та фінансових донорів України?

- Звісно, в цілому не все має залежати від керівника - є поняття інституційної спроможності і будь який орган має працювати з налагодженими процесами, незалежно від персоналії того, хто його очолює. Проте зважаючи на те, що щойно відбулась реформа АРМА і є необхідність впровадження змін, то велику відповідальність за вдосконалення агентства і перебудову системи, а отже, і за посилення довіри до агентства, буде покладено значною мірою саме на майбутнього керівника.



- Як побудований конкурсний відбір з точки зору прозорості та професійної оцінки кандидатів, які запобіжники передбачено для забезпечення об’єктивності?

- Підкреслю декілька моментів. По-перше, запобіжником є сам підхід до формування конкурсної комісії - впроваджено найкращу практику формування складу комісії з шести членів комісії, троє з яких призначено за пропозицією міжнародних членів, троє - від уряду. Всі члени комісії, як і передбачено законом, - професіонали, мають попередній відповідний досвід, не мають жодних питань стосовно доброчесності. Законом також впроваджено перевірену вже практику, яка передбачає, що для прийняття комісією будь яких рішень потрібно чотири голоси, мінімум два з яких мають бути від номінованих міжнародними партнерами членів комісії, що покликано підтримати незалежність всіх членів комісії і мінімізувати будь-які потенційні ризики спроб вчинення впливу на рішення комісії.

По-друге, законом передбачено чіткі вимоги до самого конкурсу і його етапів, що не дає можливості для зловживань повноваженнями з боку комісії. Також у законі чітко прописано вимоги до кандидатів. Це стандартна практика для забезпечення наявності відповідного професійного, управлінського досвіду, загального розуміння законодавчого поля роботи АРМА у людини, яка обійме керівну посаду.

Щодо прозорості варто додати, що і законом, і внутрішнім регламентом комісії визначено: рішення приймаються відкрито й прозоро, всі засідання відбуваються відкрито і транслюються в прямому ефірі, вся інформація про конкурс публікується на сайті Кабміну, результати засідань публікуються, проводяться обговорення з громадськістю, доступ до комісії забезпечено, пропозиції і питання надсилаються до комісії, роз'яснення потенційним кандидатам надаються, співбесіди з кандидатами також відбуватимуться відкрито з трансляцією для всіх охочих подивитися і оцінити рівень кандидатів. Підкреслю: конкурсна комісія зацікавлена в тому, щоб отримати максимально повну інформацію від кандидатів і врахувати її в основі свого рішення.



- На якому етапі конкурс зараз? Чи активно подають заявки? Яким наразі є "портрет" аплікантів?

- Зараз ми перебуваємо на етапі прийому документів від заявників на конкурс, він триватиме до 9 лютого. Наразі мета комісії - зібрати пул потенційних релевантних кандидатів. Під час цього етапу ми також отримуємо уточнюючі запитання від людей стосовно вимог до кандидатів та документів, надаємо відповідні роз’яснення, а також публікуємо відповіді на найпоширеніші питання на сайті КМУ, в наших соцмережах. Оскільки до попереднього дедлайну - 19 січня - ми отримали менше заявок, ніж очікували, то комісія ухвалила продовжити строк подачі документів на три тижні, до 9 лютого, щоб забезпечити максимальне охоплення кваліфікованих потенційних кандидатів. Водночас наголошу: нашим пріоритетом є не кількість, а якість, адже ми приділяємо багато уваги відповідності кандидатів вимогам.

Члени комісії свідомі того, що це посада складна, так би мовити "виклик з зірочкою", зважаючи на складність, комплексність функцій органу і ті питання, що постали перед АРМА в попередніх періодах роботи, в тому числі щодо реформування та відновлення довіри, що теж створює унікальну можливість для нового лідера зробити реальний вплив.

Крім того, ми розуміємо, що паралельно відбувається ряд відборів в інші антикорупційні інституції (ВАКС, САП) і все це на тлі дефіциту професійних кадрів, який є в Україні зараз у зв'язку із війною. Але ми як комісія дуже сподіваємося знайти гідного професіонала. Закликаємо тих, хто хоче проявити себе як лідер, заявити себе як гідного кандидата і професіонала, допомогти важливому органу в державній системі органів кримінальної юстиції вийти на новий рівень, подавати документи. Конкурс прозорий, проходить за оновленими правилами. Ми (члени комісії - ІФ-У), у свою чергу, робимо все можливе, щоб етапи конкурсу були максимально зрозумілі й послідовні, процедура прозора. Щиро сподіваюся, що все це адресує потенційні хвилювання чи сумніви можливих кандидатів і заохотить брати участь.



- Який професійний і управлінський досвід, за оцінкою комісії, є критично важливим для кандидата на посаду голови АРМА?

- В першу чергу, є базові вимоги закону. Серед них: громадянство України, вища юридична або економічна освіта, стаж професійної діяльності за спеціальністю не менше 5 років, досвід роботи на керівних посадах не менше 3 років, вільне володіння державною мовою та володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, доброчесність і компетентність.

Ми розуміємо, що саме поєднання відповідного професійного і управлінського досвіду, вміння застосовувати знання в практичних кейсах, з доброчесністю і лідерськими якостями кандидата є надзвичайно важливим для цієї посади, і ми ретельно оцінюватимемо всі ці якості у комплексі під час тестування на знання законодавства, на загальні здібності, практичних завдань і співбесід. Важливо зазначити, що конкурс надає можливість участі кандидатів з доволі широкою сферою досвіду - не лише з держсектору, а й з бізнесу, приватного та громадського сектору, міжнародних організацій. Крім того, вперше законом надано можливість стати головою особі з економічною освітою, а не лише юридичною, як було раніше, адже робота АРМА значною мірою пов'язана з питаннями бізнесу, економічними питаннями.



- Чи можлива участь у конкурсі нерезидентів, чи є вони серед аплікантів?

- Вимогою до кандидатів є обов'язкове громадянство України. Важливо наголосити, що керівником АРМА може бути людина, яка фізично проживатиме і працюватиме в Україні.



- Яких змін у діяльності агентства очікуєте від нового керівника — не в довгостроковій перспективі, а вже на початковому етапі роботи?

- Очевидно, першочерговими завданнями, які зазначені в законодавстві України, є імплементація нових змін в діяльності АРМА, доопрацювання реєстру і співпраця з комісією з проведення першого зовнішнього незалежного аудиту агентства, а також впровадження відповідних рекомендацій за його результатами. Але звісно, що чим має займатися АРМА, визначається законом, і конкретні пріоритети діяльності та завдання вже були і будуть в майбутньому озвучені перед його новим керівником Кабміном чи представниками парламенту. А формування конкретного плану завдань АРМА та їх реалізація - це вже буде завданням самого керівника.



- Чи залучаються до відбору професійні рекрутингові компанії, які? Якщо не залучаються, то чому?

- Ні, Конкурс проводиться виключно конкурсною комісією, це визначено законом.



- В які терміни очікується завершення конкурсу?

- Комісія зацікавлена в тому, щоб конкурс було проведено максимально оперативно. Водночас у нас є чіткі, передбачені законом, етапи, які ми маємо пройти і виконати для обрання найкращого кандидата. Наразі ми перебуваємо на етапі прийому документів і розраховуємо, що в квітні визначимо фіналіста/ів, кандидатуру/и для подачі на розгляд Кабміну для призначення на посаду.