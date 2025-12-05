Страхування життя — не розкіш, а знання, які можуть врятувати — голова правління СК "ПЗУ Україна страхування життя"

Інтерв’ю з головою правління СК "ПЗУ Україна страхування життя" Оксаною Очеретяною

Текст: Лідія Гришан

- Перше, найцікавіше, запитання: наскільки була несподіваною для вас пропозиція очолити СК "ПЗУ Україна страхування життя"?

- Так, це було несподівано, але водночас це була приємна несподіванка. Сприймаю її як логічне продовження моєї професійної праці. Тому що я на фінансовому ринку вже давно, я його побачила з різних сторін — і з боку регулятора, і з боку банку, і з боку Експортно-кредитного агентства (ЕКА), яке створювалося з нуля. Звісно, це великі виклики, бо страхова компанія велика, кількість людей значно більша, масштаб ринку значний. Тому, так, я була здивована, але це було приємне здивування.

- Як в ЕКА сприйняли інформацію про ваше звільнення?

По-хорошому відпустили. Тих цілей, які я особисто ставила перед собою в ЕКА, я досягнула. Я працювала в ЕКА більше чотирьох років, за цей період були створені основні продукти, побудована методологія, отримано визнання досягнень від іноземних колег. Тому у мене було відчуття, що певною мірою моя місія виконана. Звісно, завжди є ще куди розвиватися, але якихось незавершених завдань я після себе не залишила. Ну й, звісно, коли я колегам розповіла, куди йду, то вони погодились, що цей крок є логічним розвитком у моїй професійній кар’єрі.

- Як гадаєте, чому PZU відступила від традиції призначати керівниками українських дочок громадян Польщі?

Тут не було якоїсь зміни традицій, оскільки й традиції як такої не було. У Правлінні ПЗУ Україна були вже як громадяни Польщі, так і України. PZU воліє орієнтуватися на компетенції, які є на цей момент. Коли вони заходили на український страховий ринок у 2005 році, знайти компетентного ТОП-менеджера на вітчизняному ринку було вкрай важко. Але вітчизняний ринок страхування з кожним роком змінюється, очищується, набуває досвіду, дорослішає. Говорити, що для PZU передусім важливе громадянство, було б неправильно. При моїх перших зустрічах з представниками PZU ми говорили найперше про те, які в мене компетенції. А взагалі, спочатку зі мною проводило співбесіду рекрутингове агентство, яке давало свої висновки про те, наскільки я компетентна, наскільки мої навички, досвід, бачення співпадають з очікуваннями Групи PZU.

- Ви прийшли на страховий ринок життя. Він дуже непростий, особливо зараз. Як ви його оцінюєте?

- У першу чергу як важливий і перспективний, проте все ще з недостатнім охопленням населення. За минулий рік весь ринок зібрав 5,7 млрд грн страхових платежів. Порівняно з ВВП це дуже маленький ринок. Тому я бачу тут великий потенціал для розвитку. Коли я отримала пропозицію, я з цікавості почала опитувати близьке коло, чи є в них поліс страхування життя. Ні в кого не виявилося. І я вважаю, що це дуже великий недогляд з точки зору інформування. Досить часто страховий захист відсутній у людей не тому, що це дорого або погано, — люди просто не знають, що таке може бути. Ба більше, чимало людей, з якими я спілкувалася, були здивовані, дізнавшись, що у поліс страхування життя можуть бути включені пасивні воєнні ризики. Провівши для себе таке мінімальне маркетингове дослідження, я зрозуміла, що у цього ринку великий потенціал, який ми просто не використовуємо.

- А можна уточнити, що таке страхування від пасивних воєнних ризиків і які з них покривають продукти вашої компанії?

Абсолютно всі продукти ПЗУ Лайф дозволяють покрити так звані пасивні воєнні ризики. Простими словами: пасивні воєнні ризики — це ризики, пов’язані з воєнними діями, але не пов’язані з активною участю застрахованої особи у воєнних діях. Тобто це захист для цивільних осіб, звичайних мешканців, які мало не щодня стикаються з ризиком повітряних атак, і яким саме час подумати про страхування життя. Це не просто формальність, це спосіб захистити себе і свою родину у критичний момент, допомогти їм погасити борги, покрити інші витрати. Особливо над цим слід задуматися годувальникам родин — як можливо мінімізувати ризики впливу таких фінансових шоків. Усі вищезазначені непередбачувані втрати можна частково закрити страхуванням, і це зовсім не так дорого, як здається.

Всі програми, які є ПЗУ Лайф, покривають це. Можна обмежитися ризиковою програмою, можна придбати поліс накопичувального страхування життя, можна обрати покриття лише на випадок смерті від нещасних випадків, на випадок захворювання тощо. Ціна залежить у першу чергу від статі й віку застрахованої особи, а також від того, наскільки ви хочете покрити ризики своєї сім’ї, тобто від страхової суми. Суму покриття обираєте ви, але якщо ви годувальник і думаєте про захист своєї родини у разі настання непередбачуваної події, я рекомендую покриття в розмірі мінімум двох річних заробітків.

- Звісно, варто подумати і про приємні моменти, наприклад про накопичення. У сучасному світі люди не люблять далеко заглядати, і я їх прекрасно розумію, я така ж. Але можна і треба думати про майбутнє. Розгляньте варіант накопичення в горизонті п’яти–десяти років. Тоді є й покриття ризикової складової, тобто у випадку настання страхового випадку буде виплачено відповідне відшкодування, і триватиме накопичення, яке можна, до речі, індексувати, що теж буде незайвим з урахуванням інфляції. Накопичуйте на пенсію, на кругосвітню подорож, на освіту — цей приємний момент вибору залишаємо вам.

- Виплати за воєнними ризиками вже були?

- Звісно. Але наразі їх не так багато, як може здаватися на перший погляд. Частково це пояснюється незначним охопленням. Люди вже страхують квартири й авто від воєнних ризиків, а про себе ми думати не звикли. На мою думку, це тому, що наше населення все ще недостатньо обізнане щодо такої можливості.

- Гадаю, більшість людей це розуміють, але не мають зайвих коштів. Може, слід починати з невеликих сум. Таке можливо?

- Думаю, так, наприклад, при отриманні банківської картки банк пропонує застрахуватися від нещасного випадку за невеликі гроші. Але чому б не зробити цей платіж трохи більшим, включивши в поліс покриття ризику смерті з будь-якої причини, у тому числі внаслідок реалізації воєнних ризиків? Я думаю, людям зараз це було б цікаво.

Наприклад, банкострахування завжди було драйвером страхування життя від нещасного випадку. Але банкірам варто знати, що коли ви покриваєте іпотеку або автокредит ризиком смерті позичальника в результаті нещасного випадку, то покриваєте суму кредиту лише на 10% випадків. Оскільки, за нашою статистикою, 90% випадків смерті позичальників – це смерть через хворобу. Так, страхування життя на випадок смерті з будь-якої причини є дещо дорожчим покриттям. Але нехай буде не 35 грн, як пропонують при відкритті банківської картки з невеликою страховою сумою, а орієнтовно 60–70 грн, ба навіть 100 грн, але при цьому це буде максимально повне покриття, яке включає ризик смерті з будь-якої причини, тобто і внаслідок нещасного випадку, і внаслідок хвороби, і внаслідок реалізації воєнних ризиків. Гадаю, що й людям це було б цікаво.

Ми розуміємо, що страхування – це дуже часто не предмет першої необхідності, але все одно це потрібно і людям, і банкам. Тому треба якомога більше проводити роз’яснювальну роботу серед банків і населення, потрібно, щоб якомога більше людей знало про цю можливість.

- Одній компанії вести такий роз’яснювальний проєкт непросто й затратно. Чому б не підключити до цього страхові об’єднання, наприклад, використати досвід МТСБУ з рекламуванням "автоцивілки"?

- Я розглядаю такий варіант, але оскільки обіймаю цю посаду лише місяць, то все ще перебуваю на етапі збору інформації. Однак мене дуже зачіпає брак уваги до розвитку фінансово перспективного ринку на рівні держави. При цьому обсяг ринку страхування життя не надто змінився за останні роки. Можна сказати, що він росте більше за рахунок інфляції, ніж через збільшення кількості користувачів послуги. Навіть коли я не працювала на класичному ринку, але запитували мою думку про страховиків, я завжди казала, що компанії на ринку хороші, можете бути спокійні. Жодна компанія зі страхування життя в Україні не вийшла раптово з ринку. Ну, звісно, люди також питали, як держава може допомогти страховикам та їхнім потенційним клієнтам відчувати себе захищеними. На мою думку, для цього потрібні інструменти гарантування, податкові пільги для роботодавців. В більш віддаленій перспективі – участь страхових компаній зі страхування життя в пенсійній реформі. Це третій елемент власного накопичення у співпраці з державою, його треба розвивати й далі.

- Які продукти на ринку страхування життя більш затребувані, які треба ввести?

- З нашого досвіду, домінують запити на додаткове пенсійне накопичення, накопичення на навчання дітей, особистий захист позичальників за кредитами. І наша відповідна продуктова пропозиція вже достатньо гарно розвинена. Зараз у людей більше потреба в сервісі. Є запит на швидкі покупки, можливо, більш прості для розуміння продукти, гарна інформаційна підтримка – і це насамперед.

Ми це вже робимо на рівні синергії між обома компаніями Групи ПЗУ Україна. Ми показуємо перевагу доповнення добровільного медичного страхування (ДМС) покриттям, наприклад, критичних захворювань.

Купуючи ДМС, скажімо, для своїх співробітників, компанія забезпечує їм лікування. Людина захворіла, страховик організовує та оплачує лікування. Втім, давайте будемо реалістами: лікування за рахунок полісу ДМС має свої межі, або в його процесі у застрахованої особи можуть бути знайдені критичні захворювання, як-от рак тощо. І ось тут може стати в нагоді наявність додаткового пакету від лайфової компанії, яка покриває такі ризики. У нас така програма має назву "Допомога". Це разова виплата під час встановлення діагнозу критичного захворювання, що є досить сильною фінансовою підтримкою. Йдеться не про п’ять тисяч гривень, а про 100–500 тис. грн. Синергія цих компонентів надає можливість отримати такі необхідні додаткові фінансові кошти на лікування. І тому ми знову повертаємося до теми інформації.

- Це стосується лише корпоративних клієнтів, чи фізичні особи теж можуть придбати ці продукти?

- Звісно, фізичним особам ми також пропонуємо покриття ризику критичних захворювань як додатковий ризик в більшості пакетів для індивідуальних клієнтів. Та й взагалі, формування страхової програми для фізичних осіб – це як LEGO, основні пазли в якому – продукти щодо забезпечення фінансового добробуту: від критичного захворювання, на випадок травми, інвалідності, смерті з будь-якої причини тощо.

- Які канали продажу зараз найбільш затребувані у страхуванні життя?

- У лайфі, як і раніше, це партнерські екосистеми. Вони продовжують бути найбільш ефективними, тому що ефективно розповсюджують інформацію і проникають туди, куди не можуть інші канали. Також ми маємо власну досвідчену агентську мережу. Це люди, які мають великий досвід, уміння доносити до населення необхідність страхування і дають хороші продажі. Багато з них працюють на цьому ринку вже понад 15 років.

І третій канал в індивідуальних продажах – це банки, зокрема страхування позичальників за кредитами, власників платіжних карток.

- Тобто такі популярні в ризиковому страхуванні онлайн-продажі поки неактивні в страхуванні життя?

- "ПЗУ Україна страхування життя" має певний досвід онлайн-продажів, але поки що він значно менший, ніж у ризиковому страхуванні. При цьому ми розуміємо важливість надання онлайн-рішень і працюємо над відповідною пропозицією. Це не так просто, оскільки більшість лайфових продуктів все-таки потребують індивідуальної оцінки ризику, відповідей на питання медичної анкети тощо. Але я не кажу, що це неможливо. Це дуже важливий напрямок, і ми плануємо його розвивати.

- На вашу думку, що може стати драйвером на ринку страхування життя?

- Я вірю, що війна закінчиться перемогою, Україна стане членом Євросоюзу, де лайфовий ринок добре розвинутий, як і обов’язкове медичне страхування. Отже, я сподіваюся, що страховий ринок піде вгору.

В Польщі суттєвим драйвером розвитку лайфового ринку були податкові пільги, розвиток фондової біржі та поява такого інструмента, як unit-linked, який дає змогу одночасно і заробляти, і забезпечувати собі ризикові покриття.

Це чудові продукти, я б дуже хотіла, щоб вони з’явилися в Україні. Але для цього потрібно мати більше інструментів інвестування, включно із можливостями інвестування за межами країни, а також мати ефективні податкові пільги.

Що таке страхування життя? Це не тільки коли я думаю про себе, купуючи покриття від критичних захворювань, на випадок інвалідності чи чогось іншого, – це турбота про свою сім’ю, про своїх дітей. Коли в тебе є продукт інвестиційного страхування, ти накопичуєш собі на пенсію і ще можеш на цьому заробити, тому що є різні стратегії інвестування. Хочеш – вибирай класичну, і тоді твої гроші триматимуть на депозитах чи в державних цінних паперах. Якщо ти більш ризиковий клієнт, то твої кошти розмістять на якусь закордонну фондову біржу, наприклад, в Японії чи ще десь. Ось такі інструменти дали різкий поштовх зростанню страхування життя в Польщі.

З огляду на це, треба створювати схожі умови в Україні. Однак спочатку потрібен ефективний вітчизняний фондовий ринок.

– Ви також обіймете посаду Члена правління СК "ПЗУ Україна", тобто через 15 років ви повертаєтеся на цей ринок. Чи дуже він змінився?

- Як на мене, ризиковий страховий ринок останнім часом більше стабілізувався. І це мене дуже тішить як людину, яка давно на цьому ринку. Здебільшого тому, що до нього з’являється довіра. Звісно, тема №1 зараз – це покриття воєнних ризиків, але це і для лайфу зараз дуже актуально.

СК "ПЗУ Україна" також покриває воєнні ризики, але, можливо, не так "гучно", як інші гравці ринку. Це ризики і щодо автомобілів, і щодо корпоративної нерухомості. Нещодавно ми запровадили продукт додаткового покриття від воєнних ризиків до КАСКО, який можна буде докупити навіть до діючих полісів.

- Давайте трохи про майбутнє Групи ПЗУ Україна. Яким ви його бачите?

- Загалом ПЗУ Україна – це стабільність. Якщо трохи озирнутися і поглянути на ринок, одразу побачимо, що ПЗУ – це компанія, яка в Україні не змінювала назву та власників вже 30 років. Розмовляючи з наглядовою радою під час мого призначення, я запитувала які завдання переді мною стоятимуть. Мені відповіли: зберігати планомірний розвиток. От, в принципі, цим ми і займатимемось.

Тобто основне наше завдання – планомірний розвиток і стабільність, посилення синергії обох компаній. І, по суті, це теж був для мене один із аргументів, щоб погодитися перейти сюди.

Нам не так складно, як багатьом на ринку, було переходити на нові вимоги закону про страхування, оскільки ще 15 років тому про те, що таке комплаєнс, я вже чула в СК "ПЗУ Україна". Для Групи PZU ці стандарти не нові, їх також впроваджували в її дочірніх компаніях навіть раніше, ніж це вимагало законодавство країни. Тому ми розуміємо, чого чекати, і йдемо трохи на випередження.

Ми передбачаємо тренди. Ще 15 років тому компанії Групи ПЗУ Україна говорили про необхідність врегулювання ринку страхових посередників, були ініціаторами запровадження прямого врегулювання у автоцивілці. Та й до вимог Solvency II ми готуємось заздалегідь.

Можливо, тому, що я вихована ПЗУ і мене одразу вчили, що страхування – це соціальний елемент, я дивлюся на нього із соціальної точки зору. Однак не всі це так розуміють, і часто страхування сприймається як додатковий податок. А натомість це інвестиція у власний спокій, як для індивідуальних, так і для корпоративних клієнтів. Наприклад, мені б хотілося, щоб квартири страхувалися не лише під тиском банку чи від воєнних ризиків, а й з розумінням того, що в страхування квартири входить відповідальність перед сусідами, про що люди теж часто забувають. Це дуже важливий елемент, особливо зараз, коли багато людей залишили свої домівки й виїхали, а прорив труби може накоїти багато лиха. Тому інколи страхування відповідальності перед сусідами навіть більш важливе, ніж страхування власної квартири.

І знову ми приходимо до того, з чого почали – населенню необхідно більше інформації, над чим ми, власне, також працюємо.