00:13 10.11.2025

США – стратегіний партнер на довгі роки і в основі відносин України з ними – повага – Зеленський

Стосунки з президентом США Дональдом Трампом конструктивні й дуже предметні, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Guardian, оприлюдненому в неділю.

Інтерв'юер запитав Зеленського чи відповідає дійсності інформація поширена Financial Times, що під час їх останньої зустрічі Трамп був розлючений і жбурляв мапи.

"Ні, він нічого не кидав. Я не соромлююсь говорити правду. Я вважаю, що це найкоротша відстань в діалозі між людьми і досягнення результату - говорити так, як є. Ну, може не все говорити, але говорити так, як є. І якщо ви запитуєте, чи якісь літали мапи, то нічого не літало, безумовно", - відповів Зеленський.

Відтак кореспондент The Guardian попросив охарактеризувати теперішні відносини з Трампом.

"Конструктивні, дуже предметні. Я розумію.., ну, всі бояться Трампа. Всі у світі. І це правда. Це Сполучені Штати Америки. І вони лідери", - почав пояснювати Зеленський.

"Чи ви боїтеся Дональда Трампа?", - запитав інтерв'юер.

"Ні. Мені здається, що він людина, його обрав народ. Ми повинні поважати вибір народу Сполучених Штатів Америки. Я людина, мене обрав народ. І мені здається, що це повинно бути саме на такому рівні. Ми не є загрозою для Сполучених Штатів Америки. Навпаки, мені здається, Сполучені Штати Америки наш партнер, стратегічний партнер. Я вважаю, саме стратегічний партнер на багато років, не знаю, дай Бог на десятки, сотні років. Це важливо. Тому що Україна обрала для себе такий вектор, який, до речі, не новий, а це більше повернення до західних цінностей, до Європи. І тому, на мій погляд, тільки повага. Повага. Боятися повинні вороги. А ми з Америкою не вороги, ми друзі, тому чому ми повинні боятися?", - відповів Зеленський.

Джерело: https://youtu.be/ZyHvrjHnVIg

Теги: #інтервю #заяви #президент

