Інтерфакс-Україна
Події
01:44 10.11.2025

Путін може спробувати напасти на одну з європейських країн до завершення війни в Україні - Зеленський

Путін здатен одночасно намагатись окупувати Україну і напасти на іншу європейську країну, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Guardian, оприлюдненому в неділю.

Як пише видання, "він стверджував, що цілком можливо, що Росія відкриє другий фронт проти іншої європейської країни до закінчення війни в Україні".

"Я так вважаю. Він може це зробити. Ми повинні забути про загальний європейський скептицизм щодо того, що Путін спочатку хоче окупувати Україну, а потім може піти кудись інде. Він може зробити і те, і інше одночасно", - заявив Зеленський.

Джерело: https://www.theguardian.com/world/2025/nov/09/volodymyr-zelenskyy-why-should-i-be-afraid-donald-trump

00:13 10.11.2025
США – стратегіний партнер на довгі роки і в основі відносин України з ними – повага – Зеленський

23:18 09.11.2025
Путін у патовій ситуації, він не досяг обіцяних цілей – Зеленський

19:59 09.11.2025
Відновлення енергетичної системи відбувається цілодобово - Зеленський

12:00 08.11.2025
Яценюк: В Україні економіка воєнного часу, а її майбутнє – спільні підприємства в сфері ВПК (Ч. 2)

21:54 07.11.2025
Черевашенко призначений командувачем безпілотних систем ППО

21:36 07.11.2025
Припинення поставок російської нафти в Європу це питання часу – Зеленський

18:00 07.11.2025
Яценюк: В Україні економіка воєнного часу, а її майбутнє - спільні підприємства в сфері ВПК

15:12 05.11.2025
Питання приватних лісів можна обговорювати на рівні пілотів і почати з самозалісених територій – голова Держлісагентства Смаль

15:20 31.10.2025
Заступник гендиректора МЗУ Заболотній: Всі факти, де постачальник не виконує свої зобов'язання за договором, переходять у юридичну площину

12:40 30.10.2025
СЕО "ДТЕК Київські електромережі" Бондар: Ми готувались, тому я впевнений, що пройдемо й цю зиму

