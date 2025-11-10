Путін може спробувати напасти на одну з європейських країн до завершення війни в Україні - Зеленський

Путін здатен одночасно намагатись окупувати Україну і напасти на іншу європейську країну, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Guardian, оприлюдненому в неділю.

Як пише видання, "він стверджував, що цілком можливо, що Росія відкриє другий фронт проти іншої європейської країни до закінчення війни в Україні".

"Я так вважаю. Він може це зробити. Ми повинні забути про загальний європейський скептицизм щодо того, що Путін спочатку хоче окупувати Україну, а потім може піти кудись інде. Він може зробити і те, і інше одночасно", - заявив Зеленський.

Джерело: https://www.theguardian.com/world/2025/nov/09/volodymyr-zelenskyy-why-should-i-be-afraid-donald-trump