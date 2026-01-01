Інтерфакс-Україна
Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

Українці хочуть закінчення війни, але не закінчення України, і сильно помиляється той, хто сподівається на готовність українців здатися, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України. Чи втомились ми? Сильно. Чи значить це, що ми готові здатись? Сильно помиляється той, хто так думає. І він очевидно за всі ці роки так і не зрозумів, хто такі українці. Народ, який тримається 1407 днів повномасштабної війни. Просто усвідомте ці цифри! Це більше, ніж нацистська окупація багатьох наших міст у Другу світову. 1407 днів нескореної України", - сказав президент у новорічному зверненні у середу ввечері.

"Фактично щоночі в – укритті, щодня – в боротьбі. Нерідко – без світла. Нерідко – без сну. І багато днів на позиціях, багато. Але завжди – без паніки, без хаосу, без розбрату, у єдності, аби бути з миром. Чи хочемо ми, аби війна закінчилась? Безумовно", - наголосив він.

За словами президента, цього досі не сталося через РФ, яка може закінчити війну, але не хоче цього, і світ може примусити її до цього.

"Росія не закінчує свої війни сама. Не було в історії війни, яку б вони завершили за власним бажанням. Лише тиск від інших, лише примус від інших, який самі вони називають "жест доброї волі". Так було в усі роки, коли Росія з кимось воювала, тобто в усі роки її існування", - зазначив Зеленський.

Він додав, що це можуть підтвердити всі, на кого в різні часи Москва війною йшла: Польща, Туреччина, Фінляндія, Сирія, Грузія, Абхазія, Осетія, Ічкерія – "і цей список можна, можна продовжувати безкінечно, бо майже вся територія Росії зібрана з воєн". "Выйдите из Донбасса, и все закончится - так у перекладі з російської звучить обман. У перекладі на українську, на англійську, німецьку, французьку та, власне, будь-яку мову світу. Невже тоді їм досі хтось вірить? На жаль. Бо досі надто часто правди уникають, називають це дипломатією, хоча це просто брехня в костюмах. І тому на Україну – тиск, так. І тому ми боремось так", - наголосив Зеленський.

Окрім того, українці доводять "здавалося б, давно очевидні істини", що після окупації Криму, захоплення частини Донецької та Луганської областей, повномасштабного вторгнення РФ, "після Бучі, Маріуполя, Оленівки та всього, що робить Кремль весь цей час, вірити їм на слово" – це просто вирок спільній міжнародній безпеці, і кожному лідеру, який просто має захищати свій народ.

"Чи були ці наші аргументи почуті? Дуже сподіваємось. Чи погодилися з нами? Не повністю. Поки що. І саме тому ми поки що кажемо про 90, а не всі 100 відсотків готовності мирної угоди", - резюмував Зеленський.

