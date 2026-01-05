Інтерфакс-Україна
Події
15:23 05.01.2026

Зеленський обговорив із першим заступником керівника ЦСО "А" СБУ можливий розвиток спецслужби



Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бригадним генералом Служби безпеки України, першим заступником керівника ЦСО "А" СБУ Денисом Килимником.

"Влітку минулого року я відзначив Дениса званням Герой України, і це абсолютно заслужено. Він – один із тих, хто організовує найбільш вагомі та цілком справедливі удари по російському окупанту за цю агресію", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок. Під час зустрічі він і Килимник обговорили результати роботи СБУ протягом років війни та обмінялися оцінками щодо можливого розвитку Служби.

Теги: #цсо #розмова #сбу #зеленський

