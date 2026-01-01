Зеленський - президенту Кіпра: Важливо, щоб Україна була серед головних пріоритетів під час кіпрського головування в Раді ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом.

"Саме Кіпр відсьогодні починає головувати в Раді Євросоюзу, привітав пана Президента. Ми розраховуємо на сильні рішення, які зміцнять Україну та всю Європу протягом цих пів року. Важливо, щоб Україна була серед головних пріоритетів під час кіпрського головування", - написав Зеленський у соцмережі Х у четвер.

Президент наголосив, що для України членство в Європейському Союзі – це одна з гарантій безпеки, і зі свого боку Україна завжди робить все необхідне.

Також Зеленський поінформував президента щодо деталей українських контактів з американськими партнерами та про ситуацію в дипломатії загалом.

"Робота для досягнення миру триває фактично цілодобово, тут не може бути жодних пауз", - наголосив Зеленський.

Він подякував Кіпру та президенту за підтримку.