Просування окупантів на минулому новорічному тижні сповільнилося удвічі – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією на 47,8 кв км протягом минулого тижня з 29 грудня по 5 січня, що майже удвічі менше, ніж позаминулого тижня, коли ворог зайняв 95,51 кв км, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

При цьому ворог збільшив темпи просування на часовоярському, костянтинівському та сіверському напрямках на сході та півночі Донецької області, захопивши там за тиждень 20,34 кв км, переважно за рахунок закріплення в "сірій зоні", яка за цей же час там зменшилась на 15,4 кв км. На позаминулому тижні окупанти захопили там 12,51 кв км.

На інших напрямках в фіксується суттєве уповільнення просування ворога. Зокрема, на запорізькому, гуляйпільскому на новопавлівському напрямках в Запорізькій та Дніпропетровській областях окупанти зайняли на минулому тижні 7,71 кв км (на позаминулому 28,78 кв км), на лиманському на півночі Донецької області – 3,18 кв км (на позаминулому 4,35 кв км), на покровському на заході Донецької області - 6,57 кв км (за позаминулий - 24,36 кв км), на сумському – також 6,57 кв км (за позаминулий - 17,91 кв км), не рахуючи району села Грабовське, де крім того ворог зайняв ще 3,43 кв км за тиждень (за позаминулий - 3,93 кв км).

"Сіра зона" невизначеного контролю минулого тижня на запорізькому, гуляйпільському та новопавлівському напрямках збільшилась на 2,22 кв км, на покровському та добропільському на 10,92 кв км, на вовчанському в Харківській області, де площа окупації не збільшилась – на 8,55 кв км, на лиманському зменшилась на 3,19 кв км. У Сумській області "сіра зона" майже не змінилась, трохи збільшившись біля Грабовського і дещо зменшившись на основному ворожому плацдармі.

Сукупно площа "сірої зони" збільшилась за минулий тиждень на 2,82 кв км, тоді як на позаминулому - на 13,99 кв км.

Таким чином, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 6,83 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась в середньому на 0,4 кв. км.

Позаминулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 13,64 кв. км щодоби.

Як повідомлялося, в останній тиждень серпня та у перший вересня площа російської окупації зростала в середньому на 10-11 кв. км щодоби, що у 1,5 рази менше, ніж у середині серпня. У вересні просування окупантів продовжувалося дещо нижчими темпами, які лишалися стабільними протягом всього жовтня. У листопаді швидкість просування ворога різко зросла, переважно в напрямку Гуляйполя, але потім знову знизилися до 13-14 кв км. В середині грудня вона знов різко зросла внаслідок активного просування противника в напрямку Сіверська, після чого знизилась до попереднього темпу.