Д.Кулеба: сьогодні кожен у владі та поза нею має бути в команді України

Фото: https://www.facebook.com

Сьогодні кожен у владі та поза нею має бути в команді України та приносити їй користь, заявив Дмитро Кулеба після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Дякую @zelenskyy_official за розлогу і важливу розмову про Україну. Радий був побачити президента, зосередженого на єдності, змінах та перемозі у війні. Сьогодні кожен у владі та поза нею має бути в команді України й приносити їй користь", - написав Кулеба на сторінці Facebook у понеділок.

Як повідомлялося раніше, Зеленський зустрівся з Дмитром Кулебою, з яким обговорив політичну й інформаційну ситуацію навколо України.