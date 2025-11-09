Інтерфакс-Україна
23:18 09.11.2025

Путін у патовій ситуації, він не досяг обіцяних цілей – Зеленський

Путін знаходиться у патовій ситуації, не досягнувши обіцяних цілей і змушений показувати результати, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Guardian, оприлюдненому в неділю.

Відповідаючи на питання інтерв'юера чому Путін саме зараз провокує Європу, Зеленський висловив думку, що Путін знаходиться у глухому куті.

"Мені здається, що він знаходиться в тупиковій ситуації щодо реальних успіхів на полі бою. Ситуація більш схожа на патову для нього. Чому? Тому що для нас це дуже важко,  але ми у себе дома і захищаємо своє. Суспільство, зрозуміло,  захищає, військові захищають, оце тіло держави захищається від цього нападу. А у нього інша історія. Він, перше, інформаційно радикально налаштував своє суспільство до цього. Друге, він пообіцяв цілі. Він їх не досяг. І тому йому потрібно показувати якісь надбання", - сказав Зеленський в інтерв'ю The Guardian.

