00:43 12.01.2026
Ворожа атака пошкодила об’єкт інфраструктури в Одеській області: двоє постраждалих, відсутнє електропостачання – МВА
Внаслідок ворожої атаки в частині одного з районів Одеської області відсутнє електропостостачання, відрмо про двох постраждалих повідомляє начальник обласної МВА Сергій Лисак.
"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури. В частині одного з районів відсутнє електропостачання. Попередьо, постраждало двоє людей", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, начальник МВА зазначив, що наразі відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири - пошкоджено.
Джерело: https://t.me/odesaMVA/892