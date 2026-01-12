Ворожа атака пошкодила об’єкт інфраструктури в Одеській області: двоє постраждалих, відсутнє електропостачання – МВА

Внаслідок ворожої атаки в частині одного з районів Одеської області відсутнє електропостостачання, відрмо про двох постраждалих повідомляє начальник обласної МВА Сергій Лисак.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури. В частині одного з районів відсутнє електропостачання. Попередьо, постраждало двоє людей", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, начальник МВА зазначив, що наразі відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири - пошкоджено.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/892