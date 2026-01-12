Інтерфакс-Україна
Події
00:43 12.01.2026

Ворожа атака пошкодила об’єкт інфраструктури в Одеській області: двоє постраждалих, відсутнє електропостачання – МВА

Внаслідок ворожої атаки в частині одного з районів Одеської області відсутнє електропостостачання, відрмо про двох постраждалих повідомляє начальник обласної МВА Сергій Лисак.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури. В частині одного з районів відсутнє електропостачання. Попередьо, постраждало двоє людей", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, начальник МВА зазначив, що наразі відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири - пошкоджено.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/892

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

ППО знищила 125 з 154 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 18 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Папа Римський Лев XIV закликав до припинення насильства в Україні на тлі атак на енергетичну інфраструктуру

В результаті масових протестів в Ірані відомо вже про понад 500 загиблих і тисячі затриманих - ЗМІ

ДСНС встановила 5 генераторів для аварійного електроживлення житлових будинків у Києві

Посадовці Словаччини домовилися про відмову в військовій підтримці України - ЗМІ

ДТЕК: Через атаки, морози та перевантаження мереж у Києві фіксуються численні аварії, частина відключень може бути тривалою

Глава "Укрзалізниці" радить планувати стикування із запасом мінімум у 3-4 години

Пріоритетним напрямом залишається постачання ракет для ППО від партнерів - Зеленський

У понеділок "Укренерго" застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

