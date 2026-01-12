УКР
Події
01:47
12.01.2026
В КИЄВІ ПРАЦЮЄ ППО - КМВА
ЩЕ ЗА ТЕМОЮ
23:41
08.01.2026
В СТОЛИЦІ ПРАЦЮЄ ППО - МЕР
23:21
05.01.2026
ЗЕЛЕНСЬКИЙ УВІВ ДО СКЛАДУ РНБО КЕРІВНИКА ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА КИРИЛА БУДАНОВА ТА ВИВІВ ІЗ СКЛАДУ РНБО ОЛЕГА ІВАЩЕНКА
00:00
01.01.2026
КОЛЕКТИВ АГЕНТСТВА "ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА" ВІТАЄ СВОЇХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ, ЧИТАЧІВ І КОЛЕГ ІЗ НОВИМ 2026 РОКОМ!
00:18
29.12.2025
РФ НЕ ПОГОДИЛАСЯ НА ЗУПИНКУ ВОГНЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ РЕФЕРЕНДУМУ - ТРАМП
00:07
29.12.2025
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: УМЄРОВ, КИСЛИЦЯ ТА ГНАТОВ ПРОДОВЖАТЬ РОБОТУ У ПЕРЕГОВОРНІЙ ГРУПІ
00:02
29.12.2025
ТРАМП: ПИТАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ ТА КОНТРОЛЮ ТА ДОНБАСІ ЩЕ НЕ ВИРІШЕНЕ, АЛЕ ПРОГРЕС У НЬОМУ Є
23:59
28.12.2025
КОМАНДИ УКРАЇНИ ТА США ЗУСТРІНУТЬСЯ У НАЙБЛИЖЧІ ТИЖНІ, ЩОБ ФІНАЛІЗУВАТИ ОБГОВОРЕНІ ПИТАННЯ З ТРАМПОМ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
23:59
28.12.2025
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ВІД США ДЛЯ УКРАЇНИ ПОГОДЖЕНІ НА 100%
23:20
28.12.2025
ЗУСТРІЧ ТРАМПА ТА ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗАВЕРШИЛАСЬ – ПОЧАЛАСЬ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ЛІДЕРАМИ - ЗМІ
ВАЖЛИВЕ
Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів
Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів
РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський
На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики
ППО знищила 125 з 154 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 18 локаціях - Повітряні сили ЗСУ
ОСТАННЄ
Велика Британія готується передати Україні далекобійні балістичні ракети Nightfall — ЗМІ
Ворожа атака пошкодила об’єкт інфраструктури в Одеській області: двоє постраждалих, відсутнє електропостачання – МВА
Папа Римський Лев XIV закликав до припинення насильства в Україні на тлі атак на енергетичну інфраструктуру
В результаті масових протестів в Ірані відомо вже про понад 500 загиблих і тисячі затриманих - ЗМІ
Внаслідок ворожої атаки на автомобіль швидкої допомоги на Чернігівщині постраждали двоє медиків - РВА
ДСНС встановила 5 генераторів для аварійного електроживлення житлових будинків у Києві
Посадовці Словаччини домовилися про відмову в військовій підтримці України - ЗМІ
ДТЕК: Через атаки, морози та перевантаження мереж у Києві фіксуються численні аварії, частина відключень може бути тривалою
У Краматорську через обстріл зруйновано котельню, що обслуговувала один з мікрорайонів міста
Глава "Укрзалізниці" радить планувати стикування із запасом мінімум у 3-4 години
