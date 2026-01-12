Інтерфакс-Україна
23:41 08.01.2026
В СТОЛИЦІ ПРАЦЮЄ ППО - МЕР

23:21 05.01.2026
ЗЕЛЕНСЬКИЙ УВІВ ДО СКЛАДУ РНБО КЕРІВНИКА ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА КИРИЛА БУДАНОВА ТА ВИВІВ ІЗ СКЛАДУ РНБО ОЛЕГА ІВАЩЕНКА

00:00 01.01.2026
КОЛЕКТИВ АГЕНТСТВА "ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА" ВІТАЄ СВОЇХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ, ЧИТАЧІВ І КОЛЕГ ІЗ НОВИМ 2026 РОКОМ!

00:18 29.12.2025
РФ НЕ ПОГОДИЛАСЯ НА ЗУПИНКУ ВОГНЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ РЕФЕРЕНДУМУ - ТРАМП

00:07 29.12.2025
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: УМЄРОВ, КИСЛИЦЯ ТА ГНАТОВ ПРОДОВЖАТЬ РОБОТУ У ПЕРЕГОВОРНІЙ ГРУПІ

00:02 29.12.2025
ТРАМП: ПИТАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ ТА КОНТРОЛЮ ТА ДОНБАСІ ЩЕ НЕ ВИРІШЕНЕ, АЛЕ ПРОГРЕС У НЬОМУ Є

23:59 28.12.2025
КОМАНДИ УКРАЇНИ ТА США ЗУСТРІНУТЬСЯ У НАЙБЛИЖЧІ ТИЖНІ, ЩОБ ФІНАЛІЗУВАТИ ОБГОВОРЕНІ ПИТАННЯ З ТРАМПОМ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

23:59 28.12.2025
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ВІД США ДЛЯ УКРАЇНИ ПОГОДЖЕНІ НА 100%

23:20 28.12.2025
ЗУСТРІЧ ТРАМПА ТА ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗАВЕРШИЛАСЬ – ПОЧАЛАСЬ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ЛІДЕРАМИ - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

ППО знищила 125 з 154 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 18 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

ОСТАННЄ

Велика Британія готується передати Україні далекобійні балістичні ракети Nightfall — ЗМІ

Ворожа атака пошкодила об’єкт інфраструктури в Одеській області: двоє постраждалих, відсутнє електропостачання – МВА

Папа Римський Лев XIV закликав до припинення насильства в Україні на тлі атак на енергетичну інфраструктуру

В результаті масових протестів в Ірані відомо вже про понад 500 загиблих і тисячі затриманих - ЗМІ

Внаслідок ворожої атаки на автомобіль швидкої допомоги на Чернігівщині постраждали двоє медиків - РВА

ДСНС встановила 5 генераторів для аварійного електроживлення житлових будинків у Києві

Посадовці Словаччини домовилися про відмову в військовій підтримці України - ЗМІ

ДТЕК: Через атаки, морози та перевантаження мереж у Києві фіксуються численні аварії, частина відключень може бути тривалою

У Краматорську через обстріл зруйновано котельню, що обслуговувала один з мікрорайонів міста

Глава "Укрзалізниці" радить планувати стикування із запасом мінімум у 3-4 години

