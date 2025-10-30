СЕО "ДТЕК Київські електромережі" Бондар: Ми готувались, тому я впевнений, що пройдемо й цю зиму

Інтерв’ю проєкту агентства "Інтерфакс-Україна" з енергетики "Енергореформа" генерального директора "ДТЕК Київські електромережі" Дениса Бондаря

Автор: Ніна Яворська

- Наскільки вдалося виконати програму підготовки до ОЗП 2025/2026 років?

- Зі свого боку "ДТЕК Київські електромережі" зробили все можливе, аби на 100% підготуватися до ОЗП. Це вже четверта зима Києва в умовах повномасштабної війни. Все, що відбувалось у 2022-2023 роках, було для нас першим досвідом: обстріли енергоінфраструктури, графіки відключень.

Цього року ми готувались з урахуванням отриманого попереднього досвіду забезпечення киян світлом під час війни. Пріоритетність ремонтів визначали за результатами моніторингу, оглядів та фіксації дефектів обладнання, а також виходячи з регламентів обслуговування.

Готуючи мережі до зими, ми намагаємося діяти превентивно, запобігати аваріям, а не усувати їхні наслідки. Під час ОЗП 25/26 в Києві працюватиме 81 ремонтна бригада, щоб пройти його максимально зі світлом і теплом у домівках киян. Загалом цілісність та працездатність електричних мереж наразі забезпечується зусиллями 136 бригад електромонтерів. У цілому у нас стабільна кількість – 950 людей виробничого персоналу. Як показує досвід попередніх непростих років, цього достатньо для роботи під час війни. Основний фокус – не на кількість, а на укомплектованість, матеріальне та технічне забезпечення. Також на навчання, в тому числі у взаємодії з ДСНС, іншими оперативними службами у різних непередбачуваних ситуаціях.

- Які найголовніші заходи були здійснені в рамках цієї підготовки? Скільки коштів компанія інвестувала в підготовку до ОЗП і наскільки це відрізняється від інвестицій минулих років?

- У 2025 році в технічне обслуговування та поточні ремонти енергооб’єктів столиці компанія вклала майже 140 млн грн. Сума інвестицій у технічне переоснащення та оновлення до кінця року складе понад 900 млн грн. Отже, загальний внесок у підтримку та розвиток розподільної електромережі міста цьогоріч – понад 1 млрд грн.

Щоб аварійних відключень було менше, ми, зокрема, виконали 2859 ремонтів кабельних ліній, відремонтували майже 55 км повітряних ліній та 584 підстанції різного класу напруги.

У межах інвестиційної програми ми вже завершили реконструкцію частини обладнання на трьох високовольтних підстанціях, де замінили на нові два морально застарілі трансформатори, переобладнали одну з високовольтних підстанцій, оновили обладнання 10 кВ. Для того, щоб швидше повертати світло у разі аварій, замінили на нові системи дистанційного керування у 14 розподільчих пунктах.

- Який обсяг допомоги і від кого отримала компанія? У вигляді обладнання чи якихось інших речей?

- Ще один важливий внесок у підготовку до ОЗП – технічна допомога від іноземних партерів. У Києві напередодні опалювального сезону ми встановили 12 нових трансформаторів. Їх передали "ДТЕК Київські електромережі" міжнародні партнери в рамках реалізації "Проєкту енергетичної безпеки". Вони збільшують пропускну спроможність мережі без ризику перевантаження обладнання. Завдяки наданому обладнанню, нам вдалося поліпшили якість та надійність електропостачання для мешканців п’яти районів Києва: частин Святошинського, Солом’янського, Шевченківського, Деснянського та Подільського.

Ми надзвичайно вдячні партнерам за цю підтримку. Кожна одиниця обладнання – це внесок в стабільність проходження цього складного періоду.

- Наскільки компанія забезпечена резервним обладнанням? Як це відрізняється від тих обсягів, з якими заходили в минулі ОЗП?

- Також, враховуючи ризики негоди, обстрілів, очікуваних навантажень на мережу та досвід минулих років, ми сформували аварійний запас обладнання на понад 36 млн грн. Це резервні матеріали та обладнання для оперативного усунення наслідків можливих аварій на мережах, що дають змогу енергетикам оперативніше виконувати необхідні роботи та повертати світло мешканцям столиці, особливо у період опалювального сезону. До кінця року плануємо поповнити його ще на 3,4 млн грн з урахуванням прогнозних потреб.

Усі ці заходи дозволять "ДТЕК Київські електромережі" створити необхідний запас міцності напередодні старту сезону холодів й зроблять електромережу більш керованою та надійною найближчої зими та у майбутньому.

- Наскільки компанія збільшила впровадження ІТ в свою роботу? Можливо, були розроблені якісь додаткові опції аби підвищити її ефективність?

- Ми постійно розширюємо та вдосконалюємо системи дистанційного керування нашими енергооб’єктами. І це не просто данина моді. Це спосіб підвищувати ефективність та надійність мережі.

Для споживача це означає, що у випадку аварії світло повертатиметься швидше, або, в ідеалі, він навіть не відчує, що сталась якась аварія, – система миттєво вибудує альтернативні схеми живлення, й клієнт буде зі світлом.

Серед проєктів, над якими ми наразі активно працюємо, – "Цифровий двійник" – віртуальна копія реальної розподільної мережі на базі спеціалізованого програмного забезпечення. Вона дозволяє математично моделювати будь-які зміни у мережі та прогнозувати їхні наслідки. Наприклад, приєднання нової генерації чи споживачів, укрупнення енерговузлів, вихід з ладу певного обладнання.

Будь-які технологічні рішення, які ми впроваджуємо, спрямовані на те, щоб світло у квартирах киян зникало якомога рідше, а досвід взаємодії з компанією був якомога комфортнішим.

Для цього ми також розвиваємо сервіси та дистанційні канали для клієнтів. Наразі більше 80% всіх наших послуг клієнти можуть отримати онлайн: на сайті; в особистому кабінеті чи чат-боті. Це значно спрощує отримання інформації.

- Якими будуть особливості графіків погодинних відключень споживачів цього сезону?

- Відключення світла відбувається через дефіцит електроенергії в країні, який виникає через пошкодження ворогом генерації, об’єктів передачі та розподілу. Застосування графіків відключень це вимушений захід, до якого вдається державна компанія НЕК "Укренерго", щоб збалансувати попит та виробництво електроенергії у момент часу, уберігаючи цілісність енергосистеми та необхідні параметри її нормальної роботи. На жаль, для відновлення зруйнованої генерації, магістральних та розподільних мереж потрібен час.

Ми також, думаю як і ви, хотіли й хочемо, щоб графіків не було. Такі компанії, як "ДТЕК Київські електромережі", працюють для того, щоб давати людям світло, забезпечувати безперебійність електропостачання, а не періодично його вимикати.

Щоб краще розуміти ситуацію та орієнтуватись у причинах відключень та термінах повернення світла, варто розуміти, які типи відключень бувають.

Отже, аварійні відключення застосовуються, коли на певному об’єкті, ланці електромережі виходить з ладу енергообладнання (через технологічні аварії або, наприклад, атаки ворога), й у споживачів (селища, міста, району, області, вулиці) вимикається світло до моменту усунення аварії або перепідключення за резервними схемами.

Екстрені відключення (графіки аварійних відключень, ГАВ) застосовуються через різке збільшення споживання, дефіцит потужності або аварію. "Укренерго" дає команду операторам систем розподілу негайно зменшити споживання, й ті своєю чергою, відключають від живлення споживачів, відповідно до затверджених інструкцій. Заздалегідь (за декілька днів або годин) про застосування таких графіків попереджати неможливо. Така необхідність виникає миттєво, й такі відключення мають бути застосовані миттєво – інакше небезпека для енергосистеми.

Стабілізаційні відключення (графіки погодинних відключень, ГПВ) застосовуються у разі прогнозованого дефіциту е/е. "Укренерго" планує енергоспоживання на певний період часу (як правило, на добу наперед), співвідносить його з наявними у розпорядженні потужностями та, у разі дефіциту його прогнозних обсягів, дає команду операторам систем розподілу одночасно задіювати певну кількість черг (груп) у графіках відключень.

Планові відключення пов’язані із плановими ремонтами електромережі. Їхнє виконання, як правило, стає причиною тимчасового (на декілька годин) відключення невеликої кількості споживачів (наприклад, декілька багатоповерхівок).

- Які планові показники заживлення споживачів після обстрілів?

- Основна задача енергетиків – якомога швидше повертати світло у кожну домівку. Незважаючи на те, чим та коли нанесений удар, алгоритм дій простий: якнайшвидше заживити клієнтів та відновити обладнання. При цьому не наражаючи на небезпеку життя та здоров’я наших фахівців.

Якихось нормативних або планових показників відновлення світла після обстрілів не прогнозуємо, адже неможливо передбачити масштаб пошкоджень, які можуть статися.

Найперші, хто починають працювати у місці атаки, це ДСНС та військові. Їхнє завдання загасити пожежу, якщо є загоряння, та перевірити територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Водночас наші бригади електромонтерів або диспетчер у дистанційному режимі роблять перепідключення клієнтів, якщо є така технічна змога. Вже після дозволу ДСНС та військових енергетики починають ремонтні роботи. Тобто першочергове наше завдання – якнайшвидше повернути людям світло, а вже потім безпосередньо займатися ремонтом та відновленням.

Користуючись нагодою, хочу подякувати за віддану працю енергетикам, всім оперативним та комунальним службам, органам місцевого самоврядування. Кожен на своєму "фронті" робить все необхідне, аби вистояти і допомогти. Окрема подяка нашим незламним військовим за захист і можливість працювати й жити. Ми всі об’єдналися, щоб світло перемогло темряву.

- Як би ви охарактеризували тактику обстрілів російськими агресорами енергетики? Наскільки складнішим тепер є завдання з їхньої ліквідації? Чи довелося компанії змінювати свою тактику відповіді на ці обстріли після нещодавніх масованих атак на енергетику, коли без світла залишилося одночасно 800 тис. родин у Києві?

- За роки повномасштабного вторгнення ми вже всі зрозуміли тактику ворога – він хоче нанести якомога більшої шкоди, тому б’є по критичній інфраструктурі. Ситуація прогнозована, тому у своїй щорічній звичній підготовці до зими ми враховуємо тепер і військові виклики.

Загалом, попри війну, зима для енергетиків – це найважчий період. Низькі температури, пікові споживання, аварійність. Це те, до чого готується кожна така компанія, як ми. В умовах війни, обстрілів, графіків відключень ризики лише наростають. Це для нас виклик. Але ми готувались, тому я впевнений, що пройдемо й цю зиму.

Довідка: "ДТЕК Київські електромережі" – оператор системи розподілу електроенергії (ОСР) в Києві. Його клієнти – 1,25 млн киян та 31 тис. підприємств та установ. Компанія доставляє світло від високовольтних мереж "Укренерго" до будинків та підприємств, ремонтує електромережі, відповідає за якість електропостачання в Києві, веде облік використання е/е, управляє енергосистемою столиці.

ОСР налічує 1700 співробітників.