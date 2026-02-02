І все ж таки нами рухає стратегічний оптимізм – CEO "Київстар" Комаров у Давосі

Бліцінтерв’ю президента та CEO "Київстар" Олександра Комарова агентству "Інтерфакс-Україна"

—У Давосі в Українському домі на полях Всесвітнього економічного форуму тема вашого виступу була заявлена як "Перша історія успіху між США та Україною: IPO Київстар на Nasdaq під час війни". На жаль, фоном для неї виступає черговий російський масований обстріл енергетичної інфраструктури України, який призвів до нових локальних блекаутів, у тому числі в Києві. Наскільки важко виживати компанії в таких умовах?

Дійсно дуже важкий ранок і важкий день. Мені здається, ми трохи зациклені на Києві, що не зовсім відповідає реальній картині. Ми фіксуємо рівень відключень від 40 до 60% нашої інфраструктури від централізованої енергомережі в дев’яти регіонах України, в решті регіонів цей показник нижче 40%. Але при цьому рівень кількості наших сайтів, які не працюють, менше 10%.

—Як вам вдається досягати такого результату?

Це, безумовно, комбінація різних заходів. Навіть 4 години енергоспоживання на день трохи полегшують ситуацію, хоча й не дають можливості повністю відновити заряд акумуляторних батарей.

У нас більше 25% мережі зарезервовано через власні генератори та генератори третіх осіб. Від регіону до регіону, залежно від ситуації, ми можемо цю цифру збільшити за рахунок мобілізації людей з інших регіонів. Тобто ми досить мобільними стали і в цьому, бо робимо це вже третій рік.

—Але навряд чи раніше така ситуація була відразу в дев’яти регіонах. Тож запас таких вільних бригад, мабуть, також вичерпується?

Так, це правда. Раніше це були трохи більш яскраво виражені ситуації регіонального характеру: ви маєте пам’ятати відключення у Сумській області, де Шостка, Чернігівській області, Київській. Те, що ми маємо зараз, це справді до якоїсь міри безпрецедентно. Відповідно, якщо раніше ми трималися приблизно в діапазоні 3-5% відключених сайтів, то зараз це 8-10%.

До того ж морози, через які стаціонарні дизель-генератори не заводяться регулярно. Погане пальне, на фільтрі вода та парафін, фільтри забиваються дуже швидко, і генератор перестає працювати. Тож до планових ТО та заправки генераторів додалися непланові ремонти, яких зараз дуже-дуже багато.

Але, в цілому, треба визнати, що пошарова система спрацьовує. Перший удар на себе приймають акумуляторні батареї. Потім працює система керування прошарками системи: ми вибудовуємо алгоритм роботи сайту таким чином, щоб продовжити його роботу на можливий найдовший період, можливо і з погіршенням. І нарешті генератори та просто неймовірна праця людей дозволяють нам тримати мережу у такий важкий період, тоді як зовнішні фактори погіршилися набагато суттєвіше.

І ми розвиваємося далі, тобто кількість генераторів постійно зростає. Є програма, згідно з якою ми ввеземо велику кількість генераторів, частково, щоб підсилити свій парк, частково для того, щоб співпрацювати у взаємодії з місцевою владою. Для цього ми зараз облаштовуємо кожен сайт АВР (аварійним вводом резерву). В нас вже 85% всієї мережі облаштовані розеткою, в яку можна підключити в один клік генератор.

І постійна співпраця з обласними військовими адміністраціями, інколи з ОСББ, інколи з приватними бізнесами для того, щоб наситити мережу якомога більшою кількістю генераторів і щоб підтримати її в такі важкі періоди.

—Остання цифра інвестицій з 2022 року на закупівлю, встановлення та обслуговування такого енергообладнання, яку "Київстар" озвучував під час блекаутів у Сумській та Чернігівській областях у середині жовтня була 3,2 млрд грн…

Вже понад 3,5 млрд грн. І буде набагато більше.

Щоб ви розуміли, у нас на сьогоднішній день понад 4 тис. генераторів: 3 тис. наших плюс тисяча третіх осіб. І цифра тільки власних генераторів, скоріше за все, подвоїться.

—Сьогодні глава Мінекономіки Олексій Соболев сказав, що загальна потужність генераторів в Україні вже перевищує один ГВт. Внесок вашої компанії, виходить, значний.

Ми можемо порахувати: на мережі працюватиме приблизно від 4 до 6 тис. генераторів одночасно середньою потужністю 10 кВт. Тобто ми кажемо вже про потужність до сотні МВт. Це вже дуже багато. Якщо генератор мобільний, то це також авто, це люди, це паливо, це технічне обслуговування. Майже те саме стосується й стаціонарних, тому що потрібно їх регулярно обслуговувати…

—Давайте підсумуємо цю частину розмови. В кінці року мер Києва Віталій Кличко вперше порадив поїхати з Києва тим, кому є куди їхати, через проблеми з опаленням та електроенергією. Ситуація зі зв’язком, неважливо – в Києві чи в регіонах – наразі точно відсутня в переліку причин, через які варто міняти місце проживання?

Так, у найгіршому випадку будинки замерзнуть швидше, ніж ми втратимо зв’язок.

—Але якщо ситуація ще погіршуватиметься? Ви готові до такого варіанту?

Завжди є гірший варіант, але завжди є і кращий варіант. І наша готовність також зростає. За такої ж ситуації в енергетиці наприкінці 2022 року ми мали б нуль комунікацій у країні, а зараз нероботоспроможність мережі вимірюється одиницями відсотків.

—В свою чергу наприкінці минулого року "Київстар" першим сказав, що вимушений в таких умовах збільшення витрат на сталість роботи мережі підвищувати тарифи. Який є результат? Абоненти зрозуміли цей ваш крок?

Мені здається, що так. Мені здається, що у всіх є розуміння, що поточні умови є зовсім ненормальними. Я також бачу це по дослідженнях, що у більшості українців є розуміння того, що відбувається в індустрії і як важко справлятися з поточними викликами.

Насправді, незважаючи на зменшення активної ринкової абонентської бази, у нас приблизно на 20% зросло споживання даних. Якщо ми візьмемо останній квартал, то це за рахунок цих самих блекаутів. Що б там не казали про погану або гарну мобільну мережу, але факт є фактом – вона забирає на себе досить великий тягар. Такий, на який вона не розрахована: з точки зору архітектури, з точки зору енергоємності, з точки зору ємності по обслуговуванню кількості одночасних, важких сесій… Тому що, як це не дивно, профіль споживання контенту не змінюється: TikTok на першому місці, на другому – YouTube. Я вже про це писав у Facebook, що у періоди відключень відбувається переключення з фіксованої мережі інтернету на мобільну.

—Тобто поки що вас не почули?

Так, на жаль у найбільш енергонезалежних регіонах на рівні кінцевого споживача рівень резервування домашнього роутера або домашнього ONU (Optical Network Unit, абонентський термінал), якщо це технологія GPON, максимум сягає 25%. Це максимум! Але є регіони де 2-5%! Київстар може підтримувати мережу домашнього інтернету до 12 годин. А якщо в вузловій станції – то 36 і більше годин, 72 (години).

—Якась допомога від держави вам потрібна? Можливо, послаблення якихось вимог?

У нас іде постійний діалог, тому що проєкт збільшення енергозабезпечення повністю реалізується в кооперації з Міністерством цифрової трансформації та місцевої влади. Він не дуже просто йде, але йде, і це вже непогано в поточних умовах.

Мабуть найбільше, чого ми очікуємо, це розуміння та здорового глузду, який застосовується в такій важкій ситуації. Я наведу приклад: 2 січня (галузевий регулятор) НКЕК вийшов на перевірки, хоча вся ситуація вивантажується в реальному часі на всі відповідні державні органи.

Безумовно, важливою є лібералізація і вона насправді відбувається. Ще одне важливий момент - нові частоти, адже питання географічного покриття стає критичним. Тобто, можливо, гірша якість, але більш стійке і менш енергоємне покриття. Це мова про частоти 700 МГц, які дають можливість сильно підсилити LTE з точки зору географії та ємності.

У нас зараз основний географічний прошарок в мережі з точки зору покриття—це 900 МГц. Але він досить низькоємний. І тому додавання нових діапазонів підвищує ємність і покращує клієнтський досвід у найважчі часи. Найбільш енергоємний прошарок це 2600-2300 МГц, потім 1800 МГц.

—Очікується аукціон?

Так, ми розраховуємо, що він повинен відбутися до кінця цього року.

—І до більш стратегічних питань. Минулого року "Київстар" чітко артикулював, що хоче стати цифровою кампанією. Ви багато витрачали на купівлю нових компаній, казали про мету довести частку доходів від цифрового бізнесу до 15%. Але наскільки поточна ситуація впливає на ваш рух по цьому шляху? Як абоненти сприйматимуть зараз придбання "Київстаром" чергової компанії? Як би ви їм це пояснили?

Це просто пояснювати. Я готувався до панелі у Давосі, і поставив собі таке внутрішнє питання, а от дійсно, що нам рухає? І для себе дав відповідь – нами рухає стратегічний оптимізм.

Це не означає, що ми закриваємо очі на поточні виклики, які дуже важкі, можливо, десь на грані життя і смерті. Але ми віримо у більш світле майбутнє, що воно настане. І що те, що ми робимо зараз, це важливо не тільки з точки зору виживання, а й з точки зору побудови цього напрямку.

—Бо я навіть серед своїх знайомих чув закиди, що ось "Київстар" краще б тримав тарифи, а не купляв умовний новий Uklon.

Це не зовсім так. Насправді всі бачать, що відбувається з прибутковістю галузі на фоні викликів. Ми задекларували по третьому кварталу, що наші інвестиції до доходу вже близько 30%. Тобто маржинальність впала приблизно на 11% з початку повномасштабного російського вторгнення. Ми ж прозора компанія, всю нашу економіку видно.

Тому те, що робиться, – робиться не для того, щоб зберегти поточний рівень економіки, а щоб виживати і розвиватися.

—Вам вдалося досягнути на кінець 2025 року 15% від нових цифрових бізнесів?

У нас є поточна цифра станом на третій квартал 2025 року – це майже 12%. І можна дуже легко порахувати тренд, бо цифровий бізнес зростає набагато швидше: у нас зростання по третьому кварталу існуючих цифрових бізнесів (якщо не враховувати консолідацію Uklon) було на рівні 89% рік до року, тоді як телекомбізнес зростає менше 10%.

—Тобто і в 2026 році можна очікувати від "Київстару" нових цікавих інвестицій за межі прямого телекомбізнесу?

Ми будемо рухатися з реалізацією своєї стратегії – це перетворення "Київстару" з телеком-провайдера в провайдера цифрових послуг.

—Останнє питання. Раніше VEON та "Київстар" оголосили плани інвестувати в Україну в 2023-2027 роках $1 млрд. Як він виконується і що йде йому на заміну?

Ми перевиконуємо цей план. Я впевнений, що з моменту, коли ми зробили цю декларацію у 2023 році – спочатку $600 млн, а потім збільшили її до $1 млрд – ми її перевиконаємо.

—А за який період ви інвестуєте наступний мільярд?

Це питання бізнес-стратегії, це питання затвердження Наглядовою радою.

Але, знову ж таки, у нас присутній оцей стратегічний оптимізм. Тому я не думаю, що щось суттєво зміниться.