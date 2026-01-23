"Київстар" відновив роботу клієнтських сервісів після незначного технічного збою
Найбільший український мобільний оператор "Київстар" повідомив про відновлення роботи клієнтських сервісів, які були тимчасово недоступні 23 січня через незначний технічний збій, повідомив оператор у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю.
"У зв’язку із незначним технічним збоєм сьогодні виникали тимчасові обмеження в роботі окремих клієнтських сервісів. Наразі роботу систем відновлено, компанія працює у штатному режимі", – наголосили у "Київстар".
Деякі клієнти оператора раніше у п’ятницю повідомляли, що у роботі додатку оператора фіксувалися певні збої, також було недоступне поповнення мобільного рахунку з банківських карток різних фінансових установ.
"Київстар" у третьому кварталі 2025 року обслуговував 22,5 млн мобільних абонентів – це на 3,6% менше, ніж за попередній рік, водночас кількість клієнтів 4G зросла на 2,4% – до 15 млн.
Компанія у третьому кварталі 2025 року отримала прибуток EBITDA на рівні 7,1 млрд грн, що на 21,5% більше, ніж у третьому кварталі 2024 року, а в доларах зростання становило 20,4% - до $171 млн.
Основним акціонером Kyivstar Group з часткою 89,6% є телекомунікаційний холдинг VEON, який до виведення "Київстару" на біржу був його 100%-м власником.