Інтерфакс-Україна
Телеком
20:16 17.01.2026

Мережа "Ябко" заперечує причетність до вилученої на кордоні в п’ятницю партії техніки Apple

2 хв читати
Мережа "Ябко" заперечує причетність до вилученої на кордоні в п’ятницю партії техніки Apple
Фото: https://t.me/UkraineCustoms

Мережа магазинів електроніки "Ябко" заявляє про непричетність до спроби незаконного ввезення партії техніки Apple, яку напередодні виявили працівники Державної митної служби (ДМС).

Згідно з офіційною заявою мережі, яку пресслужба надала на запит агентства "Інтерфакс-Україна", звинувачення щодо причетності компанії до контрабандних схем є бездоказовими. У "Ябко" зазначили, що жодним судовим рішенням чи процесуальним документом не встановлено зв’язку між діяльністю мережі та вилученим на митниці товаром.

"Публічне ототожнення припущень або окремих епізодів затримань із діяльністю конкретної компанії без встановленого правового зв’язку та процесуальних рішень є маніпулятивним і завдає шкоди діловій репутації. Мережа магазинів "Ябко" здійснює самостійний офіційний імпорт продукції з повним митним оформленням та сплатою податків і митних платежів у встановленому законодавством України порядку. Ланцюг постачання підтверджується митними та податковими документами", - йдеться в заяві.

Також мережа оприлюднила фінансові показники за 2025 рік. Згідно з наданими даними, оборот офіційно розмитненої продукції "Ябко" склав майже 1,7 млрд грн (без ПДВ), а сума сплачених при імпорті податків (ПДВ та митні платежі) перевищила 332,4 млн грн.

У компанії також додали, що фіксують спроби системної дискредитації бренду через скоординовані інформаційні атаки.

Як повідомлялось, працівники Держмитслужби на ПП "Нижанковичі – Мальховіце" вилучили 829 одиниць прихованої техніки Apple (iPhone 17 Pro, 16 Pro Max, AirPods та Apple Watch) вартістю понад 35,5 млн грн. Товар був захований під підлогою мікроавтобуса, що в'їжджав на територію України із Польщі. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, а матеріали передано до Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Коментуючи цей інцидент, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пов'язав вилучену партію техніки з мережею "Ябко". Він заявив, що компанія використовує схеми з ФОПами та не закуповує товар у офіційних дистриб’юторів. У відповідь на це мережа закликала посадовця оприлюднити документальні підтвердження його слів.

Це не перший випадок публічних претензій до мережі. Навесні 2025 року Державна податкова служба (ДПС) заявляла про виявлення схеми "дроблення бізнесу" в мережах "Ябко" та "Yabluka", що призвела до втрати ПДВ на суму понад 286 млн грн. Вже на початку літа 2025 року в мережі "Ябко" повідомили, що на всіх 117-ти торгових точках встановлене програмне РРО.

 

 

 

Теги: #контрабанда #митниця #спростування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:12 17.01.2026
Держприкордонслужба викрила спробу контрабанди техніки Apple на 35 млн грн

Держприкордонслужба викрила спробу контрабанди техніки Apple на 35 млн грн

20:20 16.01.2026
Нардеп Копитін: Закиди Тимошенко на мою адресу безпідставні

Нардеп Копитін: Закиди Тимошенко на мою адресу безпідставні

11:14 16.01.2026
Генштаб ЗСУ спростував заяву Герасимова про начебто захоплення 300 кв. км української території від початку січня

Генштаб ЗСУ спростував заяву Герасимова про начебто захоплення 300 кв. км української території від початку січня

23:30 15.01.2026
Генштаб ЗСУ спростував заяву Герасимова про начебто захоплення 300 кв. км української території з початку січня

Генштаб ЗСУ спростував заяву Герасимова про начебто захоплення 300 кв. км української території з початку січня

16:54 14.01.2026
Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України

Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України

14:52 14.01.2026
Тимошенко: Заявляю, що оприлюднені аудіозаписи не мають до мене жодного відношення

Тимошенко: Заявляю, що оприлюднені аудіозаписи не мають до мене жодного відношення

11:01 08.01.2026
В угрупованні "Курськ" спростували інформацію про окупацію Андріївки Сумської області

В угрупованні "Курськ" спростували інформацію про окупацію Андріївки Сумської області

21:33 27.12.2025
Гуляйполе й Мирноград не перебувають під контролем росіян - ЦПД

Гуляйполе й Мирноград не перебувають під контролем росіян - ЦПД

03:33 21.12.2025
Директор нацрозвідки США спростувала твердження про плани РФ щодо завоювання Європи та всієї України

Директор нацрозвідки США спростувала твердження про плани РФ щодо завоювання Європи та всієї України

21:22 13.12.2025
Розвідка Міноборони Великої Британії спростовує заяви російського командування про успіхи на фронті

Розвідка Міноборони Великої Британії спростовує заяви російського командування про успіхи на фронті

ВАЖЛИВЕ

Держбюджет щороку втрачає близько 19 млрд грн за оцінки нелегального грального ринку у 50% – керівник PlayCity

PlayCity спільно з Мінцифрою працюють над змінами в Податковий кодекс та 3 закони - керівник держагентства

Через збій у роботі Cloudflare можуть спостерігатись проблеми з роботою вебсайтів

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

ОСТАННЄ

Кількість користувачів Starlink Direct to Cell в Україні перевищила 3 млн, найбільша активність - у 5 містах

Ajax Systems у 2025р. збільшила кількість співробітників на 19% та користувачів на 29%

Кабмін призначив Борнякова в.о. міністра цифрової трансформації

"Київстар" отримав дозвіл на продовження тестування технології Starlink Direct to Cell до 20 квітня 2026 р.

Держсистему онлайн-моніторингу азартних ігор вводять у промексплуатацію, ринок має 6 міс. на приєднання - PlayCity

monobank додав завантаження інвойсів для платежів за IBAN

Мобільні оператори звітують про десятки тисяч абонентів, які скористалися пілотним 5G у центрі Львова

Штучний інтелект-стартап Deepgram провів інвестраунд з оцінкою в $1,3 млрд

НКЕК обмежила в Україні інтернет-доступ до платформи прогнозів Polymarket

Профільний комітет підтримав відставку першого віцепрем'єр-міністра цифрової трансформації Федорова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА