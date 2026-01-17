Мережа "Ябко" заперечує причетність до вилученої на кордоні в п’ятницю партії техніки Apple

Фото: https://t.me/UkraineCustoms

Мережа магазинів електроніки "Ябко" заявляє про непричетність до спроби незаконного ввезення партії техніки Apple, яку напередодні виявили працівники Державної митної служби (ДМС).

Згідно з офіційною заявою мережі, яку пресслужба надала на запит агентства "Інтерфакс-Україна", звинувачення щодо причетності компанії до контрабандних схем є бездоказовими. У "Ябко" зазначили, що жодним судовим рішенням чи процесуальним документом не встановлено зв’язку між діяльністю мережі та вилученим на митниці товаром.

"Публічне ототожнення припущень або окремих епізодів затримань із діяльністю конкретної компанії без встановленого правового зв’язку та процесуальних рішень є маніпулятивним і завдає шкоди діловій репутації. Мережа магазинів "Ябко" здійснює самостійний офіційний імпорт продукції з повним митним оформленням та сплатою податків і митних платежів у встановленому законодавством України порядку. Ланцюг постачання підтверджується митними та податковими документами", - йдеться в заяві.

Також мережа оприлюднила фінансові показники за 2025 рік. Згідно з наданими даними, оборот офіційно розмитненої продукції "Ябко" склав майже 1,7 млрд грн (без ПДВ), а сума сплачених при імпорті податків (ПДВ та митні платежі) перевищила 332,4 млн грн.

У компанії також додали, що фіксують спроби системної дискредитації бренду через скоординовані інформаційні атаки.

Як повідомлялось, працівники Держмитслужби на ПП "Нижанковичі – Мальховіце" вилучили 829 одиниць прихованої техніки Apple (iPhone 17 Pro, 16 Pro Max, AirPods та Apple Watch) вартістю понад 35,5 млн грн. Товар був захований під підлогою мікроавтобуса, що в'їжджав на територію України із Польщі. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, а матеріали передано до Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Коментуючи цей інцидент, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пов'язав вилучену партію техніки з мережею "Ябко". Він заявив, що компанія використовує схеми з ФОПами та не закуповує товар у офіційних дистриб’юторів. У відповідь на це мережа закликала посадовця оприлюднити документальні підтвердження його слів.

Це не перший випадок публічних претензій до мережі. Навесні 2025 року Державна податкова служба (ДПС) заявляла про виявлення схеми "дроблення бізнесу" в мережах "Ябко" та "Yabluka", що призвела до втрати ПДВ на суму понад 286 млн грн. Вже на початку літа 2025 року в мережі "Ябко" повідомили, що на всіх 117-ти торгових точках встановлене програмне РРО.