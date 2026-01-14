Інтерфакс-Україна
Телеком
16:20 14.01.2026

monobank додав завантаження інвойсів для платежів за IBAN

1 хв читати
monobank додав завантаження інвойсів для платежів за IBAN

Віртуальний monobank запровадив у платежах за IBAN завантаження рахунків та інвойсів у форматах PDF, PNG та JPEG для розпізнавання платіжних реквізитів за допомогою ШІ, повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"ШІ сам знайде у документі потрібні дані, а вам залишиться лише перевірити, чи коректно він їх визначив", – зазначив Гороховський у своєму Telegram-каналі в середу.

За його словами, у застосунку також доступний варіант, коли користувач копіює повідомлення з реквізитами й вставляє у поле введення, після чого система автоматично відокремлює платіжні дані від іншого тексту.

Мобільний банк без відділень monobank заснували в січні 2017 року колишні топменеджери ПриватБанку Гороховський, Дмитро Дубілет і Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією Універсал Банку, який входить до групи "ТАС" (Київ) і наразі, згідно з власними даними, обслуговує 10,31 млн клієнтів.

За даними Нацбанку, станом на 1 грудня 2025 року Універсал Банк загалом випустив 27,79 млн карток, з яких протягом місяця операції було проведено з 9,93 млн.

Теги: #monobank

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:34 09.01.2026
АТБ, McDonald's та "Укрзалізниця" очолили рейтинги витрат клієнтів monobank у 2025р

АТБ, McDonald's та "Укрзалізниця" очолили рейтинги витрат клієнтів monobank у 2025р

11:36 08.12.2025
monobank запустив сервіс продажу речей monoбазар у бета-режимі

monobank запустив сервіс продажу речей monoбазар у бета-режимі

11:21 03.11.2025
monobank запустив функцію спільних карток для користувачів

monobank запустив функцію спільних карток для користувачів

21:10 16.10.2025
monobank все ще працює зі перебоями через участь понад 10% клієнтів у розіграшу з нагоди декларування 10 млн клієнтів

monobank все ще працює зі перебоями через участь понад 10% клієнтів у розіграшу з нагоди декларування 10 млн клієнтів

15:31 16.10.2025
monobank працює з перебоями через участь мінімум 4% клієнтів у розіграшу з нагоди декларування 10 млн клієнтів

monobank працює з перебоями через участь мінімум 4% клієнтів у розіграшу з нагоди декларування 10 млн клієнтів

ВАЖЛИВЕ

Держбюджет щороку втрачає близько 19 млрд грн за оцінки нелегального грального ринку у 50% – керівник PlayCity

PlayCity спільно з Мінцифрою працюють над змінами в Податковий кодекс та 3 закони - керівник держагентства

Через збій у роботі Cloudflare можуть спостерігатись проблеми з роботою вебсайтів

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

ОСТАННЄ

Мобільні оператори звітують про десятки тисяч абонентів, які скористалися пілотним 5G у центрі Львова

Штучний інтелект-стартап Deepgram провів інвестраунд з оцінкою в $1,3 млрд

НКЕК обмежила в Україні інтернет-доступ до платформи прогнозів Polymarket

Профільний комітет підтримав відставку першого віцепрем'єр-міністра цифрової трансформації Федорова

Колишня радниця Трампа стала президентом Meta

"Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell запустили пілотний 5G звʼязок у Львові, наступні Бородянка та Харків

Нацрада зареєструвала як онлайн-медіа телеграм-канали "Труха Україна", ФК "Металіст" та Instagram Мілевського

Працездатність мережі "Vodafone-Україна" на Дніпропетровщині близько 80%, у lifecell автономно працює 72% станцій

"Нова пошта" та "Укрпошта" продовжують роботу у Дніпропетровській та Запорізькій областях попри знеструмлення

"Нова пошта" повідомляє про можливі затримки у доставці через несприятливі погодні умови на заході країни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА