monobank додав завантаження інвойсів для платежів за IBAN

Віртуальний monobank запровадив у платежах за IBAN завантаження рахунків та інвойсів у форматах PDF, PNG та JPEG для розпізнавання платіжних реквізитів за допомогою ШІ, повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"ШІ сам знайде у документі потрібні дані, а вам залишиться лише перевірити, чи коректно він їх визначив", – зазначив Гороховський у своєму Telegram-каналі в середу.

За його словами, у застосунку також доступний варіант, коли користувач копіює повідомлення з реквізитами й вставляє у поле введення, після чого система автоматично відокремлює платіжні дані від іншого тексту.

Мобільний банк без відділень monobank заснували в січні 2017 року колишні топменеджери ПриватБанку Гороховський, Дмитро Дубілет і Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією Універсал Банку, який входить до групи "ТАС" (Київ) і наразі, згідно з власними даними, обслуговує 10,31 млн клієнтів.

За даними Нацбанку, станом на 1 грудня 2025 року Універсал Банк загалом випустив 27,79 млн карток, з яких протягом місяця операції було проведено з 9,93 млн.