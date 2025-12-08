monobank запустив сервіс продажу речей monoбазар у бета-режимі

monobank запустив новий сервіс monoбазар, що дозволяє клієнтам продавати власні речі всередині застосунку, повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Запускаємо бета-версію monoбазару – простий сервіс усередині monoмаркету, де клієнти можуть продавати свої речі. Функція вже доступна, і ми відкриваємо тестування для всіх охочих", – написав Гороховський у своєму Telegram-каналі в понеділок.

За його твердженням, сервіс має три основні переваги: можливість купівлі товарів частинами, верифікацію всіх продавців через систему monobank, а також створення персональної вітрини, якою користувач може ділитися у соцмережах або надсилати друзям.

У дописі зазначено, що monoбазар містить низку додаткових функцій. Зокрема, вбудована ШІ-модель може автоматично формувати розгорнутий опис товару за коротким текстом користувача. Окремо реалізовано автоматизований формат торгу: покупець може запропонувати свою ціну, а продавець ухвалює рішення без необхідності вести переписку.

Як повідомив співзасновник monobank, продавець отримує кошти лише після того, як покупець забере посилку з пошти. У разі відмови від товару гроші автоматично повертаються покупцеві, а товар – продавцеві.

Сервіс розміщено у застосунку monobank у розділі "Маркет".

Комісія сервісу становить 0,1% до 8 січня під час тестування, після чого планується збільшення до 1,9%, покупець додатково сплачує вартість доставки.

Гороховський також зазначив, що до 8 січня користувачі можуть продавати речі на благодійність: у цьому разі сума перераховується на корпус "Хартія", а monobank подвоює внесок.

Як повідомлялося, віртуальний monobank, створений ТОВ "Фінтех Бенд" на базі Універсал Банку, наразі посідає другу позицію на ринку за кількістю карток. За даними НБУ, станом на 1 жовтня 2025 року Універсал Банк загалом випустив 25,45 млн карток, з яких протягом місяця операції було проведено майже з 9,85 млн.

Наразі в Україні найбільшим гравцем на ринку цифрових платформ для продажу речей є OLX.