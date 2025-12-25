Гендиректор "Укрпошти" сподівається на реалістичні рішення щодо оподаткування посилок

Законопроєкт щодо оподаткування посилок вартістю до EUR150 потребує доопрацювання, щоб прописати в ньому реалістичні рішення, які дозволять учасникам ринку завчасно підготуватися до можливих змін, вважає генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Вже перша така дискусія з Мінфіном відбулася, я був присутній на ній. Я сподіваюся, що все ж таки будуть знайдені якісь реалістичні варіанти з тим, щоб ми могли відповідно підготуватися", – сказав гендиректор "Укрпошти" у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

На думку Смілянського, цей законопроєкт наразі не захищає внутрішній ринок.

"Якщо нам треба купляти дрони, артилерію, літаки, то я так і вважаю, що треба казати, що нам треба наповнювати бюджет, і це податок на використання або придбання товарів. Якщо кордони будуть закриті від контрабанди, цей податок може бути доцільним", – зазначив Смілянський.

Він зауважив, що, за даними "Укрпошти", близько 90% міжнародних посилок мають вартість менше $10.

Смілянський нагадав, що з 18 квітня 2024 року всі міжнародні поштові відправлення повністю оцифровані, а інформація про них в електронному вигляді передається митним органам ще на етапі оформлення покупки.

"Таким чином, вміст посилок ні для кого не є секретом", – підкреслив він.

Окремо гендиректор "Укрпошти" зазначив, що у разі ухвалення законом підходу, коли податок державі сплачуватиме зарубіжний продавець, основні міжнародні онлайн-майданчики, зокрема, Temu та AliExpress, будуть працювати за такою моделлю, водночас робота невеликих іноземних магазинів з українськими покупцями буде залежати від готовності продавців інвестувати в адаптацію своїх систем.

"Чи зможемо ми це реалізувати з невеликими магазинами, наприклад, з Британії чи з Італії? Тут вже питання до них, наскільки вони захочуть інвестувати свої ресурси", – пояснив Смілянський.

Як повідомлялось, попередні домовленості України з Міжнародним валютним фондом щодо виділення нового фінансування передбачають прийняття закону щодо розширення оподаткування посилок й на відправлення дешевше EUR150. При цьому розглядається два підходи: або фіксована сума з кожної посилки, або сплата податку українським покупцем зарубіжному продавцю з подальшою сплатою цієї суми продавцем в український бюджет.