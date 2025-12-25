Інтерфакс-Україна
Телеком
13:02 25.12.2025

Гендиректор "Укрпошти" сподівається на реалістичні рішення щодо оподаткування посилок

2 хв читати
Гендиректор "Укрпошти" сподівається на реалістичні рішення щодо оподаткування посилок

Законопроєкт щодо оподаткування посилок вартістю до EUR150 потребує доопрацювання, щоб прописати в ньому реалістичні рішення, які дозволять учасникам ринку завчасно підготуватися до можливих змін, вважає генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Вже перша така дискусія з Мінфіном відбулася, я був присутній на ній. Я сподіваюся, що все ж таки будуть знайдені якісь реалістичні варіанти з тим, щоб ми могли відповідно підготуватися", – сказав гендиректор "Укрпошти" у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

На думку Смілянського, цей законопроєкт наразі не захищає внутрішній ринок.

"Якщо нам треба купляти дрони, артилерію, літаки, то я так і вважаю, що треба казати, що нам треба наповнювати бюджет, і це податок на використання або придбання товарів. Якщо кордони будуть закриті від контрабанди, цей податок може бути доцільним", – зазначив Смілянський.

Він зауважив, що, за даними "Укрпошти", близько 90% міжнародних посилок мають вартість менше $10.

Смілянський нагадав, що з 18 квітня 2024 року всі міжнародні поштові відправлення повністю оцифровані, а інформація про них в електронному вигляді передається митним органам ще на етапі оформлення покупки.

"Таким чином, вміст посилок ні для кого не є секретом", – підкреслив він.

Окремо гендиректор "Укрпошти" зазначив, що у разі ухвалення законом підходу, коли податок державі сплачуватиме зарубіжний продавець, основні міжнародні онлайн-майданчики, зокрема, Temu та AliExpress, будуть працювати за такою моделлю, водночас робота невеликих іноземних магазинів з українськими покупцями буде залежати від готовності продавців інвестувати в адаптацію своїх систем.

"Чи зможемо ми це реалізувати з невеликими магазинами, наприклад, з Британії чи з Італії? Тут вже питання до них, наскільки вони захочуть інвестувати свої ресурси", – пояснив Смілянський.

Як повідомлялось, попередні домовленості України з Міжнародним валютним фондом щодо виділення нового фінансування передбачають прийняття закону щодо розширення оподаткування посилок й на відправлення дешевше EUR150. При цьому розглядається два підходи: або фіксована сума з кожної посилки, або сплата податку українським покупцем зарубіжному продавцю з подальшою сплатою цієї суми продавцем в український бюджет.

Теги: #оподаткування #смілянський #посилки #укрпошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:02 24.12.2025
"Укрпошта" запустила в обіг поштову марку "Різдвяний янгол"

"Укрпошта" запустила в обіг поштову марку "Різдвяний янгол"

17:28 19.12.2025
"Укрпошта" повідомила про можливі затримки доставки посилок на південь Одещини

"Укрпошта" повідомила про можливі затримки доставки посилок на південь Одещини

14:27 16.12.2025
У Києві чоловік підпалив відділення Укрпошти, вважаючи, що допомагає СБУ

У Києві чоловік підпалив відділення Укрпошти, вважаючи, що допомагає СБУ

14:40 09.12.2025
Поліція затримала другого фігуранта, причетного до вибуху на "Укрпошті" у Києві

Поліція затримала другого фігуранта, причетного до вибуху на "Укрпошті" у Києві

14:19 02.12.2025
"Укрпошта" виставляє на аукціон 716 сильно зношених автівок для оновлення автопарку — гендиректор

"Укрпошта" виставляє на аукціон 716 сильно зношених автівок для оновлення автопарку — гендиректор

16:55 03.11.2025
Оподаткування посилок до EUR150 має сенс лише за перекриття сірого імпорту через ФОПів

Оподаткування посилок до EUR150 має сенс лише за перекриття сірого імпорту через ФОПів

16:48 22.10.2025
Ворог за два дні атакував дві автівки "Укрпошти " на Сумщині – гендиректор

Ворог за два дні атакував дві автівки "Укрпошти " на Сумщині – гендиректор

20:35 15.10.2025
Комітет Ради пропонує звільняти від оподаткування продаж через цифрові платформи товарів до EUR2 тис. на рік

Комітет Ради пропонує звільняти від оподаткування продаж через цифрові платформи товарів до EUR2 тис. на рік

20:38 01.10.2025
Кабмін звільнив від оподаткування повторне ввезення комплектуючих для зброї, знищених при виконанні держконтрактів - Свириденко

Кабмін звільнив від оподаткування повторне ввезення комплектуючих для зброї, знищених при виконанні держконтрактів - Свириденко

17:27 23.09.2025
Ворожий обстріл пошкодив відділення "Укрпошти" в Татарбунарах

Ворожий обстріл пошкодив відділення "Укрпошти" в Татарбунарах

ВАЖЛИВЕ

Через збій у роботі Cloudflare можуть спостерігатись проблеми з роботою вебсайтів

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

ОСТАННЄ

Кількість абонентів 5G у світі досягне 6,4 млрд у 2031 році - Ericsson

Пункти незламності відтепер зможуть мати інтернет через xPON або Starlink - перший віцепрем’єр

Кабмін пропонує встановити в Україні 7 січня Днем програміста

Уряд ухвалив постанову про можливість подання заяв на ліцензії у сфері грального бізнесу через портал "Дія"

"Укрпошта" та "Нова пошта" 24–25/12 працюватимуть без змін, 31 грудня — до 16:00-17:00, 1/01 – вихідний

"Фокстрот" запустив продажі на маркетплейсі "Алло"

Ощадбанк та IT-Enterprise розпочали проєкт впровадження єдиної цифрової системи рекрутингу й HR-аналітики

"Нова пошта" повідомила про можливі затримки в доставці посилок у західній частині Одещини

"Нова пошта" попри обстріли в Одесі забезпечує роботу 147 відділень, "Укрпошта" — 72

Українці за рік стали споживати більше україномовного контенту, третина скоротила споживання новин – опитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА