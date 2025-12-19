"Укрпошта" повідомила про можливі затримки доставки посилок на південь Одещини

АТ "Укрпошта" повідомило про можливі затримки доставки посилок до/з Білгород-Дністровський, Рені, Ізмаїл, а також навколишніх міст і сіл.

"Сьогодні ворог декілька разів пошкодив мости на моїй рідній Одещині. Можливі затримки в графіку доставки посилок до та з таких населених пунктів, як Білгород-Дністровський, Рені, Ізмаїл, а також навколишніх міст і сіл", – написав генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Телеграм-каналі у п’ятницю.

За його словами, наразі відділення "Укрпошти " працюють у штатному режимі. Зокрема, компанія застосувала резервний план доставки готівки для виплати пенсій та подальшого опрацювання заяв за програмою "Зимова підтримка".

"Дякуємо за розуміння і будемо тримати вас у курсі подій", – наголосив гендиректор "Укрпошти".

Як повідомлялось, через тимчасові складнощі з транспортуванням лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova повідомив про можливі затримки доставки посилок у західній частині Одеської області.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури повідомило, що термін відновлення руху мостом на автодорозі М-15 Одеса - Рені у с. Маяки (Одеська обл.), який було перекрито 19 грудня після російського обстрілу, наразі залишається невідомим.

18 грудня в Одеській області було тимчасово перекрито рух на трасі М-15 Одеса - Рені (на м.Бухарест), по території с.Маяки. За даними місцевого видання "Думська", трасу було перекрито через удари російських безпілотників, один з яких влучив в авто, через що загинула жінка та постраждало три дитини.

Державна прикордонна служба повідомила про обмеження руху до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою через ворожу атаку. Молдовська сторона повідомила про тимчасове закриття ПП "Маяки-Удобне-Паланка" та "Старокозаче-Тудора".