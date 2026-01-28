Вежові бізнеси телекомхолдингів VEON та "Vodafone Україна" можуть об’єднати – Forbes

Ukraine Tower Company (UTC) – вежовий бізнес телекомунікаційного холдингу VEON, який володіє найбільшим українським оператором мобільного зв’язку Kyivstar Group, намагається узгодити в Антимонопольному комітеті України (АМКУ) об’єднання з Ukrainian Network Solutions (UNS) – вежовим активом другого за величиною мобільного оператора країни — "ВФ Україна" ("Vodafone Україна").

Як повідомило видання Forbes Ukraine у середу, відповідні повторні заявки були подані 19 січня цього року, джерела на ринку кажуть про можливий паритетний контроль власників у об’єднаній компанії

На думку аналітиків, яка наводиться у матеріалі, злиття вежових компаній VEON та "Vodafone Україна" може бути пов’язано із бажанням подальшого їх продажу третій стороні за більш вигідними умовами, ціна може становити $300 млн.

У відповідь на запит видання пресслужба VEON підкреслила, що у "довгостроковій перспективі жодна телекомунікаційна компанія не може дозволити собі мати власну інфраструктуру". VEON раніше повідомляв про плани продати вежовий бізнес в країнах своєї присутності і вже зробив це в Росії, Бангладеш та Пакістані, але конкретно цей випадок в компанії не коментують. Закриття VEON угоди про продаж вежевого бізнесу в Пакистані відбулося у січні 2025 року за ціною $543 млн, у Бангладеш – у лютому 2024 року за $100 млн.

Один із інвестаналітиків зауважив у матеріалі, що сума продажу об’єднаного вежового бізнесу можуть оцінити в близько $300 млн.

За підрахунками Forbes Ukraine, виторг UNS за дев’ять місяців 2025-го сягнув 528,8 млн грн, річна EBITDA – близько $15 млн, UTC – відповідно 2,1 млрд грн та $50–60 млн.

Свій вежовий актив має й третій учасник ринку мобільного зв’язку – lifecell з групи компаній DVL (Датагруп Volia-lifecell): за даними ресурсу YouControl, його виручка за 9 місяців 2025 року становив 461,0 млн грн, чистий прибуток – 202,2 млн грн.