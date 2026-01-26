"Київстар" скоротив безоплатний час утримання "сплячого" номеру для абонентів передплати з 12 до 9 міс.

Найбільший український мобільний оператор "Київстар" з 6 лютого 2026 року для абонентів передплати скоротив з 365 днів з останнього поповнення рахунку до 274 днів термін дії номера, протягом якого він залишатиметься в активному стані з можливістю користуватися всіма послугами.

Як зазначається у повідомлені компанії, нові правила передбачають призупинений стан номера ще на 91 день, протягом яких абонент отримуватиме СМС з нагадуванням про поповнення рахунку мінімум на 30 грн одним платежем для уникнення деактивації номера.

За умови перебування номеру у призупиненому стані, користувач зможе також здійснювати дзвінки на сервісні номери.

Наразі, згідно з інформацією на сайті оператора, "сплячий" номер залишається активним 365 днів, а після цього для його збереження треба поповнити рахунок протягом 30 днів.

Як повідомлялося, "Київстар" у третьому кварталі 2025 року обслуговував 22,5 млн мобільних абонентів – це на 3,6% менше, ніж за попередній рік, водночас кількість клієнтів 4G зросла на 2,4% – до 15 млн.

Компанія у третьому кварталі 2025 року отримала прибуток EBITDA на рівні 7,1 млрд грн, що на 21,5% більше, ніж у третьому кварталі 2024 року, а в доларах зростання становило 20,4% - до $171 млн.

Основним акціонером Kyivstar Group з часткою 89,6% є телекомунікаційний холдинг VEON, який до виведення "Київстару" на біржу був його 100%-м власником.