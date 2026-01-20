Держкомтелерадіо: 267 суб’єктів видавничої справи внесено до держреєстру у 2025р.

Протягом 2025 року до Державного реєстру внесено 267 суб’єктів видавничої справи, повідомляє Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо).

"Загалом у минулому році через інформаційно-комунікаційну систему в електронній формі з використанням програмного забезпечення до держреєстру подано 724 заяви від суб’єктів господарювання. Внесено до державного реєстру 267 суб’єктів видавничої справи. Переоформлено 53 свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до державного реєстру. Припинено дію 116 свідоцтв про внесення суб’єкта господарювання до державного реєстру", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що станом на 1 січня 2026 року державний реєстр нараховує 8846 суб’єктів видавничої справи, з них 6463 - юридичні особи, 2383 - фізичні особи-підприємці.

Зокрема, 2372 суб’єкти займаються лише видавничою діяльністю, 674 - виготовленням видавничої продукції; 583 - розповсюдженням видавничої продукції. Решта поєднує 2-3 види діяльності у видавничій сфері.

Найбільша кількість видавців і книгорозповсюджувачів зареєстровано в Києві (3348 осіб) та Харківській (1062), Київській (490), Дніпропетровській (478), Львівській (462) областях.