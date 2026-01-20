Інтерфакс-Україна
Телеком
09:43 20.01.2026

Держкомтелерадіо: 267 суб’єктів видавничої справи внесено до держреєстру у 2025р.

1 хв читати

Протягом 2025 року до Державного реєстру внесено 267 суб’єктів видавничої справи, повідомляє Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо).

"Загалом у минулому році  через інформаційно-комунікаційну систему в електронній формі з використанням програмного забезпечення до держреєстру подано 724 заяви від суб’єктів господарювання. Внесено до державного реєстру 267 суб’єктів видавничої справи. Переоформлено 53 свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до державного реєстру. Припинено дію 116 свідоцтв про внесення суб’єкта господарювання до державного реєстру", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що станом на 1 січня 2026 року державний реєстр нараховує 8846 суб’єктів видавничої справи, з них 6463 - юридичні особи, 2383 - фізичні особи-підприємці.

Зокрема, 2372 суб’єкти займаються лише видавничою діяльністю, 674 - виготовленням видавничої продукції; 583 - розповсюдженням видавничої продукції. Решта поєднує 2-3 види діяльності у видавничій сфері.

Найбільша  кількість  видавців і книгорозповсюджувачів зареєстровано в Києві (3348 осіб) та Харківській (1062), Київській (490), Дніпропетровській (478), Львівській (462) областях.

Теги: #видавничий_простір #держкомтелерадіо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:51 05.12.2025
Держкомтелерадіо додало 6 книжок до переліку антиукраїнських видань у листопаді

Держкомтелерадіо додало 6 книжок до переліку антиукраїнських видань у листопаді

10:38 24.11.2025
Листи-сприяння в перетині кордону для медійників-чоловіків з 2026р. надаватиме Держкомтелерадіо

Листи-сприяння в перетині кордону для медійників-чоловіків з 2026р. надаватиме Держкомтелерадіо

10:21 24.11.2025
Кабмін з січня 2026р. передав МПІУ, Укрінформ і Центр страткомунікацій від Мінкультури до Держкомтелерадіо

Кабмін з січня 2026р. передав МПІУ, Укрінформ і Центр страткомунікацій від Мінкультури до Держкомтелерадіо

16:55 08.10.2025
Міжвідомча комісія при Держкомтелерадіо ухвалила рішення про надання батькові журналістки Рощиної грошової допомоги

Міжвідомча комісія при Держкомтелерадіо ухвалила рішення про надання батькові журналістки Рощиної грошової допомоги

09:31 02.09.2025
Держкомтелерадіо додало 7 книжок до переліку антиукраїнських видань в серпні

Держкомтелерадіо додало 7 книжок до переліку антиукраїнських видань в серпні

11:37 07.08.2025
Держкомтелерадіо в липні додало 5 книжок до переліку антиукраїнських видань

Держкомтелерадіо в липні додало 5 книжок до переліку антиукраїнських видань

15:46 02.07.2025
Держкомтелерадіо додало 6 книжок до переліку антиукраїнських видань в червні

Держкомтелерадіо додало 6 книжок до переліку антиукраїнських видань в червні

10:09 02.05.2025
Держкомтелерадіо додало 11 книжок до переліку антиукраїнських видань

Держкомтелерадіо додало 11 книжок до переліку антиукраїнських видань

11:57 01.05.2025
Держкомтелерадіо закликає зняти з продажу книжки видавництв "Кредо" та "Бебі Бук"

Держкомтелерадіо закликає зняти з продажу книжки видавництв "Кредо" та "Бебі Бук"

10:23 28.03.2025
Голова Держкомтелерадіо Наливайко задекларував 796,7 тис. грн доходів за 2024 рік

Голова Держкомтелерадіо Наливайко задекларував 796,7 тис. грн доходів за 2024 рік

ВАЖЛИВЕ

Держбюджет щороку втрачає близько 19 млрд грн за оцінки нелегального грального ринку у 50% – керівник PlayCity

PlayCity спільно з Мінцифрою працюють над змінами в Податковий кодекс та 3 закони - керівник держагентства

Через збій у роботі Cloudflare можуть спостерігатись проблеми з роботою вебсайтів

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

ОСТАННЄ

Федоров: Наше завдання - побудувати антидроновий купол над Україною. Нові кадрові призначення будуть незабаром

Мережа "Ябко" заперечує причетність до вилученої на кордоні в п’ятницю партії техніки Apple

Кількість користувачів Starlink Direct to Cell в Україні перевищила 3 млн, найбільша активність - у 5 містах

Ajax Systems у 2025р. збільшила кількість співробітників на 19% та користувачів на 29%

Кабмін призначив Борнякова в.о. міністра цифрової трансформації

"Київстар" отримав дозвіл на продовження тестування технології Starlink Direct to Cell до 20 квітня 2026 р.

Держсистему онлайн-моніторингу азартних ігор вводять у промексплуатацію, ринок має 6 міс. на приєднання - PlayCity

monobank додав завантаження інвойсів для платежів за IBAN

Мобільні оператори звітують про десятки тисяч абонентів, які скористалися пілотним 5G у центрі Львова

Штучний інтелект-стартап Deepgram провів інвестраунд з оцінкою в $1,3 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА