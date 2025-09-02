Інтерфакс-Україна
Події
09:31 02.09.2025

Держкомтелерадіо додало 7 книжок до переліку антиукраїнських видань в серпні

1 хв читати

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення у серпні додав сім російських антиукраїнських видань до переліку книжкових видань, зміст яких спрямовано на ліквідацію незалежності країни, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

"Упродовж серпня до зазначеного переліку було внесено, в тому числі й на підставі пропозицій СБУ, 7 чергових видань антиукраїнського змісту", - йдеться у повідомленні Держкомтелерадіо.

Зазначається, що станом на початок серпня в переліку міститься інформація про 609 пропагандистське видання.

Теги: #книжки #держкомтелерадіо

