Інтерфакс-Україна
Події
18:42 12.01.2026

Станом на листопад 2025р. тимчасовий захист в ЄС отримали 4,33 млн біженців з України – Євростат

2 хв читати
Станом на листопад 2025р. тимчасовий захист в ЄС отримали 4,33 млн біженців з України – Євростат

Станом на кінець листопада 2025 р. загалом 4,33 мільйона українців мали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу, порівняно з кінцем жовтня того ж року, загальна кількість українських біженців збільшилася на 30 615 (+0,7%), повідомляє Євростат.

За інформацією, країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість осіб, що отримали тимчасовий захист з України, були Німеччина (1 241 000 осіб; 28,7% від загальної кількості в ЄС), Польща (968 750; 22,4%) та Чехія (392 670; 9,1%).

Серед 26 країн ЄС, за наявними даними, кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, зросла в 21 країні, причому найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+11 040; +0,9%), Польщі (+3 745; +0,4%) та Іспанії (+2 810; +1,1%). Серед 5 країн ЄС, які зареєстрували зменшення, найбільше зменшення спостерігалося у Франції (-870; -1,6%) та Литві (-575; -1,1%).

У листопаді 2025 року щомісячна кількість нових рішень про надання тимчасового захисту в ЄС (53 735) зменшилася на 32,5% та 27,8% порівняно з вереснем та жовтнем 2025 року відповідно. Кількість нових рішень у листопаді 2025 року повертається до рівня, подібного до того, що був до ухвалення урядом України наприкінці серпня 2025 року постанови, яка надає чоловікам віком від 18 до 22 років включно право без обмежень виїжджати з України.

Станом на 30 листопада 2025 року громадяни України становили понад 98,4% осіб, які отримали тимчасовий захист в ЄС. Дорослі жінки становили 43,6% осіб, які отримали тимчасовий захист. Неповнолітні становили майже третину (30,7%), а дорослі чоловіки – трохи більше чверті (25,7%) від загальної кількості.

Наведені дані стосуються надання статусу тимчасового захисту на підставі Імплементаційного рішення Ради 2022/382 від 4 березня 2022 року, яким встановлено факт масового припливу переміщених осіб з України внаслідок російської агресії проти України та запроваджено тимчасовий захист.

13 червня 2025 року Європейська Рада прийняла рішення про продовження тимчасового захисту для цих осіб з 4 березня 2026 року до 4 березня 2027 року.

Теги: #біженці #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:17 09.01.2026
Угода ЄС і МЕРКОСУР створить найбільшу в світі зону вільної торгівлі - глава ЄК

Угода ЄС і МЕРКОСУР створить найбільшу в світі зону вільної торгівлі - глава ЄК

20:03 09.01.2026
Голова Євроради привітав затвердження угоди між ЄС і МЕРКОСУР

Голова Євроради привітав затвердження угоди між ЄС і МЕРКОСУР

17:32 09.01.2026
Посли ЄС схвалили процедуру посиленої співпраці для надання Україні фіндопомоги у 2026-2027рр на EUR90 млрд

Посли ЄС схвалили процедуру посиленої співпраці для надання Україні фіндопомоги у 2026-2027рр на EUR90 млрд

15:46 09.01.2026
Мелоні вважає, що настав час для переговорів між Європою та Росією

Мелоні вважає, що настав час для переговорів між Європою та Росією

10:36 08.01.2026
ЄС готується до протистояння з Трампом з питання Гренландії - ЗМІ

ЄС готується до протистояння з Трампом з питання Гренландії - ЗМІ

19:39 07.01.2026
Україна багато чого очікує від головування Кіпру в Раді ЄС – Зеленський

Україна багато чого очікує від головування Кіпру в Раді ЄС – Зеленський

20:25 06.01.2026
Фон дер Ляєн: Зустріч лідерів Коаліції охочих стала потужною демонстрацією єдності для України

Фон дер Ляєн: Зустріч лідерів Коаліції охочих стала потужною демонстрацією єдності для України

15:08 06.01.2026
Заява лідерів ЄС та Великої Британії: Безпека в Арктиці має бути досягнута союзниками по НАТО із дотриманням принципів Статуту ООН

Заява лідерів ЄС та Великої Британії: Безпека в Арктиці має бути досягнута союзниками по НАТО із дотриманням принципів Статуту ООН

13:46 06.01.2026
Українські біженці відкрили Пункт незламності у знеструмленому районі Берліну

Українські біженці відкрили Пункт незламності у знеструмленому районі Берліну

23:13 04.01.2026
Каллас: ЄС підтримує мирний перехід до демократії у Венесуелі

Каллас: ЄС підтримує мирний перехід до демократії у Венесуелі

ВАЖЛИВЕ

Росія атакувала танкер під завантаження олією та судно з кукурудзою

Зеленський доручив Свириденко, Качці і Соболеву забезпечити супровід та експертизу економічних аспектів майбутніх угод між Україною та США

Зеленський доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від США

Січень буде морозним, у лютому потеплішає, небезпеки для озимих немає - Укргідрометцентр

Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

ОСТАННЄ

Росія атакувала танкер під завантаження олією та судно з кукурудзою

Торговельні мережі Novus і "Аврора" в Києві продовжують роботу

Поліція інформуватиме киян про повітряні тривоги під час відключень електроенергії

Доступ до всіх реєстрів Мін’юсту відновлено

2025 рік забрав найбільшу кількість життів цивільних осіб в Україні з 2022 року - Місія ООН з прав людини

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Правий берег Києва, за винятком Печерського та Голосіївського районів, переходить на погодинні графіки замість екстрених – YASNO

Свириденко обговорила з міністром закордонних справ Норвегії підготовку до "енергетичного Рамштайну"

МЗС Литви викликало представника Росії для протесту через атаку на Україну балістичною ракетою "Орєшнік"

На Кіпрі поліція була залучена до розслідування смерті дипломата РФ та зникнення ексСЕО "Уралкалію" – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА