ЄК вважає некоректним порівняння залежності ЄС від газу із РФ з газовим імпортом із США

Залежність ЄС від російського газу не можна порівнювати з нібито аналогічною залежністю від СПГ із США, заявила в понеділок на брифінгу в Брюсселі офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Анна-Кайса Ітконен.

"У нас є юридичні рамки, засновані на диверсифікації постачальників. У нас взаємопов'язаний європейський ринок, і ми прагнемо розвивати європейські поновлювані джерела енергії. Ми ретельно відстежуємо наше постачання, ситуацію на світових ринках, попит, щоб уникати надмірної залежності від одного постачальника", - сказала прессекретар.

Її просили прокоментувати висловлювання, які останнім часом робили офіційні особи ЄК, про побоювання, що ЄС може впасти в залежність свого газопостачання від американських поставок.

За її словами, наявні на даний момент в ЄК цифри "не дають підстав вважати, що про це варто турбуватися". Нарощування імпорту газу з США було пов'язане з необхідністю пом'якшити скорочення і відмову від російського імпорту.

Ітконен вважає, що Єврокомісія має достатні інструменти, щоб знижувати ризики, пов'язані з енергопостачанням. У Брюсселі з 2022 року вважають США дуже важливим постачальником СПГ до Європейського союзу, і, за її твердженням, ці відносини не можуть порівнюватися із залежністю від газу з РФ.

"Раніше Росія постачала 45% нашого газу. І це відбувалося через конкретні газопроводи, контрольовані та керовані одним підприємством, що перебуває під контролем держави. (...) На відміну від трубопровідного газу ринок СПГ більш гнучкий і пропонує великі можливості Європейському союзу", - продовжила представниця ЄК.

Вона назвала процес заміни в ЄС газу з російських трубопроводів справжнім викликом, тому що проблему доводилося вирішувати в "дуже обмежених умовах".

"У наших підприємств були складнощі, тому що, навіть якщо вони і хотіли припинити імпорт російського газу, це було пов'язано з конкретними газопроводами. Що стосується СПГ, його ринок більш глобальний, і наша залежність від газу стає набагато більш керованою, ніж коли ми залежали від російських газопроводів. Дуже важливо пам'ятати про ці аспекти, коли ми розмірковуємо про заміну однієї залежності на іншу", - пояснила Ітконен.

"Імпорт американського СПГ не можна порівнювати з ситуацією, в якій ми перебували до 2022 року", - додала представниця Єврокомісії.