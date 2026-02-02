ЄІБ надасть Укрексімбанку до EUR100 млн для фінансування МСБ

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть фінансування державному Укрексімбанку (Київ) на загальну суму EUR100 млн в межах реалізації проєкту "Програма підтримки економічної стійкості ІІ" для фінансування малого та середнього бізнесу (МСБ).

Як зазначено на сайті ЄІБ, проєкт був затверджений 1 серпня 2025 року.

Програма має на меті розширити доступ МСБ та компаній середньої капіталізації до фінансування інвестиційних проєктів і потреб в оборотному капіталі. Очікується, що ініціатива підтримає економічну стійкість України та її інтеграцію до економічного простору Європейського союзу, а також полегшить вихід українських компаній на зовнішні ринки.

У межах "Зеленої ініціативи" ЄІБ клієнти Укрексімбанку зможуть реалізовувати проєкти у сферах відновлюваної енергетики, підвищення енергоефективності та запровадження чистих інноваційних технологій.

Як повідомлялося, лист про намір підписати цю фінансову угоду було підписано 10-го липня 2025 року на Міжнародній конференції з відновлення України (URC2025).

За даними Нацбанку, на 1 грудня 2025 року Укрексімбанк за розміром активів посідав третє місце (287,25 млрд грн) серед 60 банків України, а його прибуток за 11 місяців становив 8,45 млрд грн.