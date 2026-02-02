Інтерфакс-Україна
Економіка
14:08 02.02.2026

ЄІБ надасть Укрексімбанку до EUR100 млн для фінансування МСБ

1 хв читати
ЄІБ надасть Укрексімбанку до EUR100 млн для фінансування МСБ

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть фінансування державному Укрексімбанку (Київ) на загальну суму EUR100 млн в межах реалізації проєкту "Програма підтримки економічної стійкості ІІ" для фінансування малого та середнього бізнесу (МСБ).

Як зазначено на сайті ЄІБ, проєкт був затверджений 1 серпня 2025 року.

Програма має на меті розширити доступ МСБ та компаній середньої капіталізації до фінансування інвестиційних проєктів і потреб в оборотному капіталі. Очікується, що ініціатива підтримає економічну стійкість України та її інтеграцію до економічного простору Європейського союзу, а також полегшить вихід українських компаній на зовнішні ринки.

У межах "Зеленої ініціативи" ЄІБ клієнти Укрексімбанку зможуть реалізовувати проєкти у сферах відновлюваної енергетики, підвищення енергоефективності та запровадження чистих інноваційних технологій.

Як повідомлялося, лист про намір підписати цю фінансову угоду було підписано 10-го липня 2025 року на Міжнародній конференції з відновлення України (URC2025).

За даними Нацбанку, на 1 грудня 2025 року Укрексімбанк за розміром активів посідав третє місце (287,25 млрд грн) серед 60 банків України, а його прибуток за 11 місяців становив 8,45 млрд грн.

Теги: #єіб #укрексiмбанк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:40 29.01.2026
"Нафтогаз" залучив від ЄІБ додаткові EUR50 млн на імпорт газу

"Нафтогаз" залучив від ЄІБ додаткові EUR50 млн на імпорт газу

18:39 21.01.2026
Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I оголосив про 1-ше закриття на EUR200 млн

Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I оголосив про 1-ше закриття на EUR200 млн

18:29 14.01.2026
ЄІБ і ЄІФ надали гарантії для кредитування МСБ через ПриватБанк та Укрексімбанк до EUR150 млн

ЄІБ і ЄІФ надали гарантії для кредитування МСБ через ПриватБанк та Укрексімбанк до EUR150 млн

19:58 13.01.2026
ЄІБ надав Кредобанку портфельну гарантію на EUR6 млн для розширення кредитування ММСБ

ЄІБ надав Кредобанку портфельну гарантію на EUR6 млн для розширення кредитування ММСБ

15:17 30.12.2025
Україна залучила понад EUR83 млн від Європейського інвестбанку на розвиток міст

Україна залучила понад EUR83 млн від Європейського інвестбанку на розвиток міст

16:48 15.12.2025
Мінкультури готує з ЄІБ кредитну підтримку креативних індустрій - Бережна

Мінкультури готує з ЄІБ кредитну підтримку креативних індустрій - Бережна

09:15 14.11.2025
ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні

ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні

01:12 14.11.2025
ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні

ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні

16:14 13.11.2025
"Нафтогаз" отримає EUR127 млн гранту від ЄІБ на імпорт газу – Корецький

"Нафтогаз" отримає EUR127 млн гранту від ЄІБ на імпорт газу – Корецький

12:48 07.11.2025
ЄІБ надає EUR100 млн через Укргаз та Укрексім на зміцнення економічної стійкості та інфраструктури опалення в Україні

ЄІБ надає EUR100 млн через Укргаз та Укрексім на зміцнення економічної стійкості та інфраструктури опалення в Україні

ВАЖЛИВЕ

МХП отримала заявки на викуп $330,8 млн, або 60,1% єврооблігацій-2026

Нацбанк збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026р до $65 млрд, 2027р – до $72,9 млрд

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р. до 7,5%, у 2027р. - до 6%

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р. до 1,8% з 2%

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних

ОСТАННЄ

Ресторанам загрожує штраф 30% за включення плати за генератор у чеки без узгодження зі споживачем — Poster POS

Профспілки вкрай стурбовані негативним впливом СВАМ на українську економіку і звернулися до посла ЄС

"Енергоатом" доотримав майже 290 млн грн від дострокового розірвання 9 контрактів після резонансного аукціону 14 січня – Герус

ПриватБанк на місяць скасував комісію за зняття готівки на касі під час оплати бізнес-картками

Ситуація на тютюновому ринку України для легальних гравців драматично погіршилася — гендиректор "Філліп Морріс"

Україна у січні-2026 досягла рекордного добового імпорту електренергії – Міненерго

Фінплан-2026 допомоги біженцям з України від ООН на 23,6% менший плану-2025, профінансованого на 43,7%

"Мотор Січ" розміщує додаткову емісію на 524,5 млн грн

В ЄС пропонують замість "стелі цін" на нафту РФ заборонити її перевезення морем - ЗМІ

"Київстар" проводить SPO на $131,3 млн із можливістю збільшення до $150,9 млн, акції подешевшали на 6,6%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА