Інтерфакс-Україна
Економіка
09:22 02.02.2026

Ситуація на тютюновому ринку України для легальних гравців драматично погіршилася — гендиректор "Філліп Морріс"

3 хв читати
Ситуація на тютюновому ринку України для легальних гравців драматично погіршилася — гендиректор "Філліп Морріс"

Ринок легальних сигарет останні два роки в України скорочується на 10-15% щорічно одночасно із зростанням нелегального ринку, така драматична ситуація спостерігається вперше, заявив генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш агентству "Інтерфакс-Україна".

"Що відбувається останні два роки? Через те, що зростає нелегальний ринок, темпи падіння легального ринку просто неймовірні: такого не було ніколи в Україні, щоб ринок легальних сигарет скорочувався на 10-15% на рік", – сказав він в кулуарах "Українського сніданку" у Давосі, організованого Фондом Пінчука на полях Всесвітнього економічного форуму.

Барабаш констатував, що споживачі переключаються на нелегальний ринок, бо у зв’язку із підвищенням акцизів останніми роками різниця в ціні легального та нелегального продукту значно виросла.

"70% (ринку) сигарет – це низькоціновий сегмент. Це люди, які приходять в точку продажу і питають: дайте мені найдешевші сигарети. На сьогодні вони отримують нелегальні сигарети по 70-78 грн (за пачку), коли по закону сигарети не можуть коштувати сьогодні менше ніж 125 грн", – пояснив гендиректор "Філіп Морріс Україна".

Він уточнив, що з 1 січня 2026 року через чергову індексацією акцизів легальні сигарети подорожчали у гривні на 15-17%.

Гендиректор зазначив, що безпосередньо для "Філіп Морріс Україна" це означає, що на відкритій два роки тому фабриці у Львівській області замість фабрики під Харковом, робота якої була зупинена у першій день повномасштабної агресії Росії у лютому 2022 року, частина з п’яти встановлених ліній недовантажені, а плани щодо розширення виробництва ще трьома лініями позбавлені сенсу.

"Умовно, 15% падіння (ринку) – це можна закривати одну лінію. І ми не бачимо взагалі ніякого позитивного руху, бодай якоїсь надії, щоб щось відбувалося позитивного у боротьбі з нелегалами. Думаю, це буде основною проблемою індустрії", – описав ситуацію Барабаш.

За приблизними розрахунками заступника генерального директора з корпоративних зв’язків "Філіп Морріс Україна" Михайла Полякова, план щодо акцизних надходжень у 2025 році не виконаний щонайменше на 7 млрд грн, а цього року за плану у 140 млрд грн без зміни ситуації недонадходження складуть щонайменше 10 млрд грн.

"Акциз – це податок на споживання. Якщо легальний продукт не споживається, то немає акцизу. Ми думаємо, що в якийсь момент настане точка кипіння, коли почнуть боротися (з нелегальним ринком – ІФ-У). Просто це може стати трохи запізно, і побороти його взагалі неможливо буде", – наголосив гендиректор "Філіп Морріс Україна".

За його словами, за поточної ситуації встановлена на нелегальному ринку лінія вартістю декілька мільйонів доларів може окупитися за тиждень, і зі зростанням акцизів відповідно до затвердженого календаря індексації без посилення боротьби ця рентабельність тільки зростатиме, "тому єдине (рішення) – це дуже серйозна боротьба, політична воля, якої на сьогодні немає".

Поляков своєю чергою додав, що останнім часом канали постачання нелегальної продукції на ринок диверсифікувалися за рахунок телеграм-каналів та онлайн-продажів.

"Дуже багато телеграм-каналів, онлайн-продажів. Звернення до правоохоронних органів не дозволяє закрити ці телеграм-канали. Як це працює? Людина через телеграм-канал робить замовлення, вона отримує через пошту. Декларується, що це сувеніри або інша продукція – відправник не зазначає, що це сигарети", – пояснив заступник генерального директора з корпоративних зв’язків.

"Філіп Морріс Україна" ("ФМУ") працює на українському ринку з 1994 року. У 2024 році компанія відкрила нову фабрику у Львівській області з задекларованими інвестиціями $30 млн, до роботи на якій було релоковано 250 співробітників харківської фабрики.

30 січня компанія повідомила про ракетний удар Росії, який пошкодив частину харківської фабрики компанії.

Згідно з даними ресурсу YouControl, за 9 місяців 2025 року виручка ПрАТ "Філіп Морріс Україна" зменшилася на 13,3% – до 14,23 млрд грн.

Теги: #барабаш #тютюнові_компанії #філіп_морріс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:13 30.01.2026
Росія ракетним ударом пошкодила фабрику "Філіп Моріс" під Харковом

Росія ракетним ударом пошкодила фабрику "Філіп Моріс" під Харковом

15:49 16.10.2025
Гендиректор "Філіп Морріс Україна": Через заборону продажу рідин для вейпів "тінь" у сегменті зросла, податкові втрати сягають 5 млрд грн

Гендиректор "Філіп Морріс Україна": Через заборону продажу рідин для вейпів "тінь" у сегменті зросла, податкові втрати сягають 5 млрд грн

15:20 16.10.2025
Тіньовий тютюновий ринок може повернутись до рівня 2024р. через частку податків в ціні

Тіньовий тютюновий ринок може повернутись до рівня 2024р. через частку податків в ціні

10:45 15.09.2025
Філіп Морріс призначила Ларису Наконечну новою HR-директоркою в Україні та Молдові

Філіп Морріс призначила Ларису Наконечну новою HR-директоркою в Україні та Молдові

11:19 14.07.2025
Обсяг сплачених "Філіп Морріс Україна" податків за 6 міс.-2025 р. збільшився на 17%

Обсяг сплачених "Філіп Морріс Україна" податків за 6 міс.-2025 р. збільшився на 17%

12:56 30.05.2025
"Філіп Морріс Україна" готова відновити експорт сигарет

"Філіп Морріс Україна" готова відновити експорт сигарет

18:17 25.12.2024
"Філіп Морріс Україна" виконає приписи АМКУ, посилить інформування споживачів про системи нагрівання тютюну

"Філіп Морріс Україна" виконає приписи АМКУ, посилить інформування споживачів про системи нагрівання тютюну

10:40 14.11.2024
Легальні сигаретні фабрики України - як таксопарк із 5 таксі, де кожне працює годину-дві на день, - гендиректор PMU

Легальні сигаретні фабрики України - як таксопарк із 5 таксі, де кожне працює годину-дві на день, - гендиректор PMU

09:50 14.11.2024
Philip Morris планує відновити свою частку 28,5% на українському ринку за один-два роки

Philip Morris планує відновити свою частку 28,5% на українському ринку за один-два роки

12:45 05.10.2024
Тютюнові виробники за потурання правоохоронців відновили нелегальну роботу після тримісячної паузи - Гетманцев

Тютюнові виробники за потурання правоохоронців відновили нелегальну роботу після тримісячної паузи - Гетманцев

ВАЖЛИВЕ

МХП отримала заявки на викуп $330,8 млн, або 60,1% єврооблігацій-2026

Нацбанк збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026р до $65 млрд, 2027р – до $72,9 млрд

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р. до 7,5%, у 2027р. - до 6%

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р. до 1,8% з 2%

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних

ОСТАННЄ

Україна у січні-2026 досягла рекордного добового імпорту електренергії – Міненерго

Фінплан-2026 допомоги біженцям з України від ООН на 23,6% менший плану-2025, профінансованого на 43,7%

"Мотор Січ" розміщує додаткову емісію на 524,5 млн грн

В ЄС пропонують замість "стелі цін" на нафту РФ заборонити її перевезення морем - ЗМІ

"Київстар" проводить SPO на $131,3 млн із можливістю збільшення до $150,9 млн, акції подешевшали на 6,6%

Податком "на розкіш" у 2026р оподатковуються легкові авто більш ніж 20 марок ціною від 3,24 млн грн

Військові з грудня 2024р заощадили на знижках на АЗК "Укрнафти" понад 120,5 млн грн

Укрексімбанк та Укргазбанк у IV кв. 2025р надали місцевим радам позики на 363,7 млн грн та EUR6,7 млн – Мінфін

Пільгові кредити на диверсифікацію енергоживлення стали доступними в банках — Висоцький

Банки-партнери "Укрфінжитла" видали кредитів за програмою "єОселя" на 40 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА