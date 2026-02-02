Ситуація на тютюновому ринку України для легальних гравців драматично погіршилася — гендиректор "Філліп Морріс"

Ринок легальних сигарет останні два роки в України скорочується на 10-15% щорічно одночасно із зростанням нелегального ринку, така драматична ситуація спостерігається вперше, заявив генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш агентству "Інтерфакс-Україна".

"Що відбувається останні два роки? Через те, що зростає нелегальний ринок, темпи падіння легального ринку просто неймовірні: такого не було ніколи в Україні, щоб ринок легальних сигарет скорочувався на 10-15% на рік", – сказав він в кулуарах "Українського сніданку" у Давосі, організованого Фондом Пінчука на полях Всесвітнього економічного форуму.

Барабаш констатував, що споживачі переключаються на нелегальний ринок, бо у зв’язку із підвищенням акцизів останніми роками різниця в ціні легального та нелегального продукту значно виросла.

"70% (ринку) сигарет – це низькоціновий сегмент. Це люди, які приходять в точку продажу і питають: дайте мені найдешевші сигарети. На сьогодні вони отримують нелегальні сигарети по 70-78 грн (за пачку), коли по закону сигарети не можуть коштувати сьогодні менше ніж 125 грн", – пояснив гендиректор "Філіп Морріс Україна".

Він уточнив, що з 1 січня 2026 року через чергову індексацією акцизів легальні сигарети подорожчали у гривні на 15-17%.

Гендиректор зазначив, що безпосередньо для "Філіп Морріс Україна" це означає, що на відкритій два роки тому фабриці у Львівській області замість фабрики під Харковом, робота якої була зупинена у першій день повномасштабної агресії Росії у лютому 2022 року, частина з п’яти встановлених ліній недовантажені, а плани щодо розширення виробництва ще трьома лініями позбавлені сенсу.

"Умовно, 15% падіння (ринку) – це можна закривати одну лінію. І ми не бачимо взагалі ніякого позитивного руху, бодай якоїсь надії, щоб щось відбувалося позитивного у боротьбі з нелегалами. Думаю, це буде основною проблемою індустрії", – описав ситуацію Барабаш.

За приблизними розрахунками заступника генерального директора з корпоративних зв’язків "Філіп Морріс Україна" Михайла Полякова, план щодо акцизних надходжень у 2025 році не виконаний щонайменше на 7 млрд грн, а цього року за плану у 140 млрд грн без зміни ситуації недонадходження складуть щонайменше 10 млрд грн.

"Акциз – це податок на споживання. Якщо легальний продукт не споживається, то немає акцизу. Ми думаємо, що в якийсь момент настане точка кипіння, коли почнуть боротися (з нелегальним ринком – ІФ-У). Просто це може стати трохи запізно, і побороти його взагалі неможливо буде", – наголосив гендиректор "Філіп Морріс Україна".

За його словами, за поточної ситуації встановлена на нелегальному ринку лінія вартістю декілька мільйонів доларів може окупитися за тиждень, і зі зростанням акцизів відповідно до затвердженого календаря індексації без посилення боротьби ця рентабельність тільки зростатиме, "тому єдине (рішення) – це дуже серйозна боротьба, політична воля, якої на сьогодні немає".

Поляков своєю чергою додав, що останнім часом канали постачання нелегальної продукції на ринок диверсифікувалися за рахунок телеграм-каналів та онлайн-продажів.

"Дуже багато телеграм-каналів, онлайн-продажів. Звернення до правоохоронних органів не дозволяє закрити ці телеграм-канали. Як це працює? Людина через телеграм-канал робить замовлення, вона отримує через пошту. Декларується, що це сувеніри або інша продукція – відправник не зазначає, що це сигарети", – пояснив заступник генерального директора з корпоративних зв’язків.

"Філіп Морріс Україна" ("ФМУ") працює на українському ринку з 1994 року. У 2024 році компанія відкрила нову фабрику у Львівській області з задекларованими інвестиціями $30 млн, до роботи на якій було релоковано 250 співробітників харківської фабрики.

30 січня компанія повідомила про ракетний удар Росії, який пошкодив частину харківської фабрики компанії.

Згідно з даними ресурсу YouControl, за 9 місяців 2025 року виручка ПрАТ "Філіп Морріс Україна" зменшилася на 13,3% – до 14,23 млрд грн.