"Філіп Морріс Україна" готова відновити експорт сигарет

Компанія "Філіп Морріс Україна" розглядає можливість розпочати експорт сигарет з України, зокрема, в географічно близькі країни, повідомив генеральний директор компанії Максим Барабаш під час "круглого" столу "Актуальні питання економічного відновлення України та ролі державних і бізнесових структур у цьому процесі" на новому виробництві компанії на Львівщині.

"По потенціалу зростання виробництва сигарет в Україні немає, бо це досить сталий, стабільний ринок. Як і до війни потенціал є в експорті. Ми будемо дивитися, в які країни це можна зробити ", – сказав він.

Барабаш нагадав, що до повномасштабної агресії РФ фабрика у Харкові виробляла 20 млрд сигарет, з яких половина була для експорту, у тому числі до Японії.

"Скоріше за все через війну відновити Японію буде складно, це займе більш довгий час, але це не означає, що ми не дивимося на інші країни. Ми можемо у першу чергу почати експортувати у географічно близькі країни", – зазначив гендиректор.

Як повідомлялося, з початком повномасштабного вторгнення "Філіп Морріс" була змушена зупинити роботу своєї фабрики у Харкові і інвестувала $30 млн у відкриття у травні 2024 року нового виробництва на Львівщині, яка має п'ять виробничих ліній з потужністю 10 млрд сигарет на рік та цього року вийшла на планову потужність.

Компанія також додатково інвестувала 60 млн грн в будівництво власного укриття на території фабрики на 170 осіб для працівників та місцевих жителів.

Згідно із даними YouControl, "Філіп Морріс Україна" 2024 року збільшила виручку на 86,7% – до 21,62 млрд грн, а її чистий збиток скоротився на 30,1% – до 1,20 млрд грн.