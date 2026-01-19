"Укрфінжитло" готує основу для залучення ринкового фінансування програми "єОселя"

ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") під час повномасштабної війни формує інституційну та фінансову основу для майбутнього залучення ринкового фінансування державної програми доступної іпотеки "єОселя", повідомив голова правління компанії Євген Мецгер.

"Доступ до ринків капіталу є ключовою умовою довгострокового розвитку іпотеки в Україні, тому ми формуємо інституційну та фінансову основу для майбутнього залучення ринкового фінансування", – зазначив він на спеціальній сесії щодо інструментів фінансування відбудови України в межах Central and Eastern European Forum, що відбувся минулого тижня у Відні.

Модель "Укрфінжитла" від початку передбачала можливість роботи з ринками капіталу, а зараз компанія є системною платформою розвитку іпотечного ринку та єдиним оператором програми "єОселя".

Мецгер зазначив, що стратегічна мета компанії – поступовий перехід від субсидованої іпотеки до ринкової іпотечної моделі з доступом до ринків капіталу. У післявоєнний період компанія планує залучати довгострокове фінансування, зокрема, через сек’юритизацію іпотечного портфеля та випуск облігацій з покриттям.

До створення необхідних умов "Укрфінжитло" використовує перехідні інструменти фінансування, серед яких - портфельні гарантії, гарантії міжнародних фінансових установ та банків розвитку, а також інші механізми для підтримки безперервності іпотечного кредитування.

Голова правління додав, що плани з випуску облігацій і сек’юритизації іпотеки закріплені у стратегії розвитку,погодженій в межах меморандуму України з Міжнародним валютним фондом. Паралельно розглядається можливість запуску внутрішнього пілотного проєкту з випуску гривневих облігацій, забезпечених іпотечним портфелем, для українських страхових компаній.

Водночас підготовці до роботи з ринками капіталу має сприяти Дорадча рада з житлового фінансування при Міністерстві економіки України, створена у партнерстві з Європейською іпотечною федерацією (EMF-ECBC). Вона передбачає залучення міжнародних практик у сфері житлового фінансування.

Як повідомлялось, перше засідання міжнародної Дорадчої ради для співпраці та допомоги у розробленні реформ і рекомендацій щодо ефективних механізмів фінансування житлового сектору в Україні відбулось у Венеції (Італія) 26 вересня 2025 року.

Банки-партнери державної програми доступної іпотеки "єОселя" у 2025 році видали 7 769 кредитів, що на 8,7% менше, ніж роком раніше. Водночас загальна сума виданих кредитів зросла на 1,5% – до 14,8 млрд грн, з яких 4 881 кредит припав на житло "першого продажу", зокрема 1 499 квартир в будинках на стадії будівництва.