Інтерфакс-Україна
Економіка
16:13 22.10.2025

Наглядову раду Сенс Банку очолив ексфіндиректор "Укрфінжитло" Гладишенк

2 хв читати

Наглядова рада Сенс Банку 20 жовтня обрала головою незалежного члена ради Миколу Гладишенка, який працював заступником голови правління – фінансовим директором ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло").

Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), заступником голови наглядової ради обраного іншого незалежного члена – Єжи Яцека Шугаєва, який у 2020-2024 роках обіймав посаду голови правління Кредобанк, а в 2018–2020 роках був першим заступником голови правління та виконувачем обов’язків голови правління цього банку.

Обох посадовців, які є членами наглядової ради Сенс Банку з червня 2025 року, обрано на невизначений строк.

З 18 червня 2025 року посада голови наглядової ради Сенс Банку залишалася вакантною після припинення Кабінетом Міністрів повноважень Шевкі Аджунера, колишнього голови представництва ЄБРР в Україні.

Протягом останніх п’яти років Гладишенко був також директором ТОВ "Файненшл компані", ТОВ "Комфорт менеджмент", ТОВ "ФК Сіті фінанс груп", ТОВ "Відіей Естейт" і ТОВ "Вел міт інвест". Раніше він працював в Дельта Банку та Альфа Банку (після початку війни був перейменований в Сенс Банк), де спеціалізувався на роботі з проблемними активами та стратегіях фінансового відновлення.

Сенс банк був націоналізований у 2023 році. За даними НБУ, на 1 вересня 2025 року з активами 131,8 млрд грн він посідав 9-ме місце серед 60 банків України.

Теги: #сенс_банк #укрфінжитло

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:50 15.10.2025
Наша мета – запровадити мультибанкінг – директорка департаменту МСБ Сенс Банку Шумунова

Наша мета – запровадити мультибанкінг – директорка департаменту МСБ Сенс Банку Шумунова

15:06 10.10.2025
Сенс Банк попередив клієнтів про збої у роботі після нічної атаки ворога

Сенс Банк попередив клієнтів про збої у роботі після нічної атаки ворога

15:56 18.09.2025
Регіональними програмами компенсацій у межах "єОселі" скористалися 1,2 тис. позичальників

Регіональними програмами компенсацій у межах "єОселі" скористалися 1,2 тис. позичальників

14:27 04.08.2025
На Полтавщині запустили місцеву програму підтримки військових та ветеранів в рамках "єОселя"

На Полтавщині запустили місцеву програму підтримки військових та ветеранів в рамках "єОселя"

17:28 15.07.2025
"Укрфінжитло" планує видати 70 тис. кредитів за програмою "єОселя" упродовж п’яти років – стратегія розвитку

"Укрфінжитло" планує видати 70 тис. кредитів за програмою "єОселя" упродовж п’яти років – стратегія розвитку

18:33 14.07.2025
За програмою "єОселя" видано пільгових кредитів більш ніж на 30 млрд грн

За програмою "єОселя" видано пільгових кредитів більш ніж на 30 млрд грн

14:50 04.07.2025
Сенс Банк компенсує до 1 млн грн ОСББ і ЖБК Львова на проєкти енергозбереження

Сенс Банк компенсує до 1 млн грн ОСББ і ЖБК Львова на проєкти енергозбереження

21:58 19.06.2025
Кабмін змінив незалежних членів наглядової ради Сенс Банку

Кабмін змінив незалежних членів наглядової ради Сенс Банку

17:58 02.05.2025
Мінекономіки та EMF мають намір створити дорадчу раду з питань житлового фінансування в Україні

Мінекономіки та EMF мають намір створити дорадчу раду з питань житлового фінансування в Україні

13:41 29.03.2025
"Укрфінжитло" закладає фундамент для випуску іпотечних євробондів після війни – голова правління

"Укрфінжитло" закладає фундамент для випуску іпотечних євробондів після війни – голова правління

ВАЖЛИВЕ

Атаки РФ на енергетику призвели до перебоїв у роботі активів "Метінвесту" та зниження операційної ефективності

Українські акції та євробонди подешевшали після новин про відтермінування американсько-російських переговорів

Удари РФ з початку війни пошкодили обладнання "ДТЕК Нафтогаз" на EUR40 млн – топменеджер

РФ матиме дефіцит майже $100 млрд у 2026 році – Зеленський

Енергетичні компанії США хочуть вийти на український ринок – Зеленський

ОСТАННЄ

Атаки РФ на енергетику призвели до перебоїв у роботі активів "Метінвесту" та зниження операційної ефективності

Українські акції та євробонди подешевшали після новин про відтермінування американсько-російських переговорів

ЄІБ надає понад EUR46 млн на підтримку українських міст

Банківська система в деяких містах переходить на режим роботи Power Banking

ПриватБанк піднявся на 37-ме місце серед найбільших еквайрів світу – Nilson Report

"Давалець" ОПЗ у 2019-21рр Agro Gas Trading подав заявку на участь в конкурсі з приватизації заводу

ЄБРР надасть Укрексімбанку гарантії для розширення кредитування на EUR200 млн

Westinghouse має намір активізувати будівництво ХАЕС-5,6 відразу після закінчення війни – топменеджер компанії

ЄБРР розглядає надання до EUR100 млн на будівництво соціального орендного житла за підтримки благодійної місії Хансена

НБУ зменшив валютні інтервенції за тиждень на 17,9% через гальмування ослаблення гривні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА