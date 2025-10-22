Наглядову раду Сенс Банку очолив ексфіндиректор "Укрфінжитло" Гладишенк

Наглядова рада Сенс Банку 20 жовтня обрала головою незалежного члена ради Миколу Гладишенка, який працював заступником голови правління – фінансовим директором ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло").

Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), заступником голови наглядової ради обраного іншого незалежного члена – Єжи Яцека Шугаєва, який у 2020-2024 роках обіймав посаду голови правління Кредобанк, а в 2018–2020 роках був першим заступником голови правління та виконувачем обов’язків голови правління цього банку.

Обох посадовців, які є членами наглядової ради Сенс Банку з червня 2025 року, обрано на невизначений строк.

З 18 червня 2025 року посада голови наглядової ради Сенс Банку залишалася вакантною після припинення Кабінетом Міністрів повноважень Шевкі Аджунера, колишнього голови представництва ЄБРР в Україні.

Протягом останніх п’яти років Гладишенко був також директором ТОВ "Файненшл компані", ТОВ "Комфорт менеджмент", ТОВ "ФК Сіті фінанс груп", ТОВ "Відіей Естейт" і ТОВ "Вел міт інвест". Раніше він працював в Дельта Банку та Альфа Банку (після початку війни був перейменований в Сенс Банк), де спеціалізувався на роботі з проблемними активами та стратегіях фінансового відновлення.

Сенс банк був націоналізований у 2023 році. За даними НБУ, на 1 вересня 2025 року з активами 131,8 млрд грн він посідав 9-ме місце серед 60 банків України.