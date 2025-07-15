Інтерфакс-Україна
Економіка
17:28 15.07.2025

"Укрфінжитло" планує видати 70 тис. кредитів за програмою "єОселя" упродовж п’яти років – стратегія розвитку

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"Укрфінжитло" планує видати 70 тис. кредитів за програмою "єОселя" упродовж п’яти років – стратегія розвитку

ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло", УФЖК) за погодженням з Міністерством економіки України затвердило План стратегічного розвитку на 2025-2029 роки, який передбачає масштабування програми "єОселя" та видачу 70 тис. іпотечних кредитів за 5 років.

"Стратегія затверджена з урахуванням рекомендацій Національного банку України, Світового банку та Міністерства фінансів. Реалізація Стратегічного плану розвитку дозволить десяткам тисяч українських родин отримати доступ до власного житла, активізує будівельну галузь, сприятиме економічному зростанню та забезпечить формування сталого ринку житлового фінансування", – йдеться у пресрелізі "Укрфінжитла".

Згідно з презентацією стратегії, передбачається рекалібрування програми "єОселя" та її фінансових моделей. Зокрема, пропонується впровадження компенсаційної моделі, коли іпотека видається коштами банку, а "Укрфінжитло" лише покриває відсоткову ставку.

За компенсаційною моделлю є можливість запровадити програму із мінімальними обмеженнями до віку житла (до 10 років у Києві та обласних центрах, без обмежень для інших міст) та першим внеском від 20% для усіх категорій громадян, від 7% для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів. При цьому відсоткова ставка розраховується за формулою UIRD (український індекс ставок за депозитами фізичних осіб) за рік +4% та компенсується "Укрфінжитлом" до 7% протягом перших 10 років для пільгових категорій, та до 10% протягом п’яти років для решти учасників.

Крім того, пропонується затвердити максимальну нормативну площу житла у програмі "єОселя": 115,5 кв. м. для квартири, 125,5 кв. м. для. Гранична вартість житла визначається щоквартально міністерством розвитку громад і територій та збільшується на затверджені урядом коефіцієнти. Максимальна нормативна вартість нерухомості розраховується за формулою (нормативна площа * опосередкована вартість 1 кв. м) + 10%. В межах максимальної нормативної вартості нерухомості допускається перевищення: понад максимальну нормативну площу – до 10%, понад граничну вартість 1 кв. м – до 20%.

Обсяг кредитів за компенсаційною моделлю оцінюється у 50-100 тис. позик впродовж наступних чотирьох років. Загальний обсяг компенсації прогнозується на рівні 41-82 млрд грн (до $1,9 млрд). Чиста поточна вартість оцінюється в 17-36 млрд грн, а максимальний розмір портфеля – 86-174 млрд грн.

Оновлена стратегія УФЖК передбачає поступовий перехід до змішаного фінансування через фіскальні та нефіскальні джерела. Нефіскальні джерела представляють собою гранти/кредити/гарантії банків розвитку та міжнародних фінансових організацій, як забезпечені портфелем іпотечних кредитів, так і бланкові. Нефіскальне фінансування від таких джерел може бути отримано також через спеціальні бюджетні програми. Так, на 2026 рік запланована змішана модель фінансування: 15 млрд грн з фіскальних джерел та 10 млрд з нефіскальних (включаючи 8,5 млрд грн від міжнародних фінорганізацій).

Оновлена стратегія передбачає, що у випадку суттєвого зменшення безпекових ризиків, залучення коштів з нефіскальних джерел збільшуватиметься з 10 млрд грн у 2026 році, до 75 млрд грн у 2027-2029 роках. При цьому на 2029 рік запланований поступовий перехід на ринкове фінансування через випуск облігацій "Укрфінжитла", цінних паперів, забезпечених іпотекою, та сек’юритизацію у разі нарощення іпотечного портфеля до 100 млрд грн.

"Щойно іпотечний портфель "Укрфінжитла" досягне цільового розміру, і його параметри наблизяться до ринкових параметрів, УФЖК отримає доступ до фінансування на ринках капіталу, що забезпечить незалежність від державного фінансування або вихід на самоокупність. Досягнення цього є однією з головних довгострокових цілей компанії", – зазначається у плані розвитку компанії.

При цьому державі необхідно внести зміни та законодавчо закріпити положення про фінансово-кредитні механізми, які дозволять УФЖК ефективно працювати. Зокрема, необхідно прийняти закони "Про фінансово-кредитні механізми забезпечення державою громадян України житлом" та "Про сек’юритизацію".

Окремим напрямом розвитку "Укрфінжитла" впродовж наступних п’яти років є цифровізація. Планується запуск мобільного додатку для позичальників, створення єдиної платформи житлових програм та її інтеграція з державними реєстрами та платіжними системами, створення єдиної електронної черги для держпрограм. До того ж у планах компанії - автоматизація оцінки, страхування та огляду майна.

Теги: #єоселя #мінекономіки #укрфінжитло

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