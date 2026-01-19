Інтерфакс-Україна
16:33 19.01.2026

Свириденко: Українці вже витратили 11,3 млрд грн "Зимової підтримки"

Свириденко: Українці вже витратили 11,3 млрд грн "Зимової підтримки"

Громадяни України, які отримали виплати в рамках програми "Зимова підтримка", вже витратили 11,3 млрд грн допомоги, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Найчастіше кошти спрямовують на оплату комунальних послуг – це близько 80% витрат. Серед інших популярних категорій – продукти, ліки, а також донати на Сили оборони України. Загалом 17,8 млн українців оформили й отримали 1000 грн у межах програми "Зимова підтримка", з них 3,5 млн – діти. Усі виплати за цією програмою вже здійснені на 100%. Використати кошти можна до 30 червня 2026 року", – розповіла Свириденко, повідомляє "Урядовий портал".

Вона додала, що виплати у розмірі 6500 грн для вразливих категорій населення тривають. Їх уже отримали 374 367 людей, і з цієї суми громадяни витратили 1,1 млрд грн – переважно на одяг для дорослих і дітей, а також взуття.

Паралельно діють й інші державні програми підтримки на зимовий період: цільова допомога для мешканців прифронтових територій та внутрішньо переміщених осіб, зокрема виплати на дрова, компенсація 100 кВт електроенергії на людину щомісяця в холодний період, а також програми підтримки енергоефективності для бізнесу, приватних будинків та ОСББ.

Теги: #зимова_підтримка

