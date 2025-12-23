Інтерфакс-Україна
Події
16:11 23.12.2025

Завтра останній день для подачі заявки на отримання 1 тис. грн "Зимової підтримки", нагадали в "Дії"

2 хв читати
Завтра останній день для подачі заявки на отримання 1 тис. грн "Зимової підтримки", нагадали в "Дії"

В "Дії" нагадують, що 24 грудня - останній день для подачі заявки на отримання 1 тис. грн у рамках державної програми "Зимова підтримка".

"Понад 17 мільйонів українців подали заяви про "Зимову 1000 грн" в "Дії". Встигніть оформити виплату від держави до 24 грудня включно. Кошти використовуйте на комунальні послуги, продукти, ліки, книги, друковану продукцію, поштові сервіси або на донати Силам оборони", - йдеться у повідомленні компанії.

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку в застосунку "Дія" або у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка".

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книжки, благодійність і донати Силам оборони. Водночас допомога не може бути використана для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку зі спеціального рахунку.

Подано понад 414 тис. заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для вразливих категорій громадян, прийом заявок на програму завершено.

Уряд очікував від 10 до 14 млн одержувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" в 1 тис. грн для дорослих і дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати - 14 млрд грн.

Благодійні фонди закликають українців перераховувати допомогу по державній програмі "Зимова підтримка" на потреби Сил оборони.

Теги: #зимова_підтримка #оформлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:49 22.12.2025
Подано 17,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 13,7 млн українців - Мінсоцполітики

Подано 17,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 13,7 млн українців - Мінсоцполітики

14:29 18.12.2025
Понад 414 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, прийом завершено

Понад 414 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, прийом завершено

12:10 18.12.2025
"Зимову тисячу" можна витратити вже в 10 торговельних мережах

"Зимову тисячу" можна витратити вже в 10 торговельних мережах

16:03 16.12.2025
Понад 410 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, завтра останній день подачі - Свириденко

Понад 410 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, завтра останній день подачі - Свириденко

11:49 11.12.2025
Коштами "Зимової підтримки" та "Нацкешбеку" тепер можна оплатити продукти в торгмережах Fozzy Group та "Близенько"

Коштами "Зимової підтримки" та "Нацкешбеку" тепер можна оплатити продукти в торгмережах Fozzy Group та "Близенько"

21:08 10.12.2025
Отримувачі 1 тис. грн "Зимової підтримки" через "Укрпошту" зможуть витратити її до кінця лютого 2026р - Кабмін

Отримувачі 1 тис. грн "Зимової підтримки" через "Укрпошту" зможуть витратити її до кінця лютого 2026р - Кабмін

10:07 09.12.2025
Подано 15,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 11,6 млн українців

Подано 15,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 11,6 млн українців

11:33 02.12.2025
Майже 300 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, понад 50 тис. - уже погоджено

Майже 300 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, понад 50 тис. - уже погоджено

10:49 01.12.2025
Подано вже 14 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", у понеділок почнеться друга хвиля виплат

Подано вже 14 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", у понеділок почнеться друга хвиля виплат

16:51 27.11.2025
Подано понад 13 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", 4 млн українців уже отримали виплати

Подано понад 13 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", 4 млн українців уже отримали виплати

ВАЖЛИВЕ

На 2026р заплановано суттєво розширити проєкт "Центрів життєстійкості" - Музиченко

Свириденко: Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих змін тарифів на воду

Понад 75% роботодавців витримують квоту працевлаштування осіб з інвалідністю, є випадки, коли "працюють" трудові книжки - Музиченко

Музиченко: дуже великий виклик - значна частка первинного протезування, але галузь зробила великий скачок

За високофункціональним протезуванням понад 95% становить імпорт, в 2026р запрацюють гранти для виробників біонічних протезів - Музиченко

ОСТАННЄ

Lviv Croissants відкрила новий заклад на гірськолижному курорті Закопане у Польщі

Тестові шатли Дарниця – Видубичі курсуватимуть у пікові години в обох напрямках з 24 по 26 та з 29 по 31 грудня - Kyiv City Express

Уряд спрощує передачу енергообладнання для стабілізації електропостачання під час війни - Свириденко

На 2026р заплановано суттєво розширити проєкт "Центрів життєстійкості" - Музиченко

Свириденко: Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих змін тарифів на воду

F-16 перехопили 34 із 35 крилатих ракет під час масованої атаки – речник Повітряних сил

Українські заклади освіти і науки матимуть безоплатний доступ до Scopus та WoS у 2026р - Міносвіти

Понад 75% роботодавців витримують квоту працевлаштування осіб з інвалідністю, є випадки, коли "працюють" трудові книжки - Музиченко

Шмигаль повідомив про новий експериментальний проєкт щодо АТ "Мотор Січ" для його релокації та відновлення

Музиченко: дуже великий виклик - значна частка первинного протезування, але галузь зробила великий скачок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА