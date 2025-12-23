Завтра останній день для подачі заявки на отримання 1 тис. грн "Зимової підтримки", нагадали в "Дії"

В "Дії" нагадують, що 24 грудня - останній день для подачі заявки на отримання 1 тис. грн у рамках державної програми "Зимова підтримка".

"Понад 17 мільйонів українців подали заяви про "Зимову 1000 грн" в "Дії". Встигніть оформити виплату від держави до 24 грудня включно. Кошти використовуйте на комунальні послуги, продукти, ліки, книги, друковану продукцію, поштові сервіси або на донати Силам оборони", - йдеться у повідомленні компанії.

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку в застосунку "Дія" або у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка".

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книжки, благодійність і донати Силам оборони. Водночас допомога не може бути використана для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку зі спеціального рахунку.

Подано понад 414 тис. заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для вразливих категорій громадян, прийом заявок на програму завершено.

Уряд очікував від 10 до 14 млн одержувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" в 1 тис. грн для дорослих і дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати - 14 млрд грн.

Благодійні фонди закликають українців перераховувати допомогу по державній програмі "Зимова підтримка" на потреби Сил оборони.