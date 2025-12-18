"Зимову тисячу" можна витратити вже в 10 торговельних мережах

Перелік торговельних мереж, де можна витратити кошти "Зимової підтримки" на продукти харчування українського виробництва, розширився до десяти, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

"Від 18 грудня ще п’ять мереж долучилися до програми — Auchan, SPAR, VARUS, Torba та "Сімі23", а кількість магазинів по всій Україні зросла з 1 160 до понад 1 780", - йдеться у повідомленні міністерства.

Крім того, відтепер українцям також доступні й онлайн-покупки на маркетплейсі MAUDAU, де можна розраховуватися карткою "Національний кешбек".

У відомстві нагадали, що першими до програми "Зимова підтримка" долучилися мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько".

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку в застосунку "Дія" або у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка".

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книжки, благодійність і донати Силам оборони. Водночас допомога не може бути використана для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку зі спеціального рахунку.

3 21 листопада до 17 грудня триває прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю); люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб; діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання; діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років; одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Кошти можна буде витрати протягом 180 днів від часу зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Уряд очікував від 10 до 14 млн одержувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" в 1 тис. грн для дорослих і дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати - 14 млрд грн.

Благодійні фонди закликають українців перераховувати допомогу по державній програмі "Зимова підтримка" на потреби Сил оборони.