Інтерфакс-Україна
Події
11:49 11.12.2025

Коштами "Зимової підтримки" та "Нацкешбеку" тепер можна оплатити продукти в торгмережах Fozzy Group та "Близенько"

2 хв читати
Коштами "Зимової підтримки" та "Нацкешбеку" тепер можна оплатити продукти в торгмережах Fozzy Group та "Близенько"

Українці можуть оплачувати купівлю продуктів коштами з програм "Зимова підтримка" та "Національний кешбек", йдеться в повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"З 11 грудня українці зможуть купувати продовольчі товари українського виробництва (крім підакцизних) за кошти державних програм  "Зимова підтримка" та "Національний кешбек". Першими надали споживачам таку можливість торговельні мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько".

Також в міністерстві наголосили, що можливість розрахуватися поки не поширюватиметься на онлайн-замовлення.

Невдовзі до програми долучаться й інші продуктові мережі. Мінекономіки повідомлятиме про це додатково.

"Відсьогодні у понад 1160 магазинах по всій Україні покупці зможуть придбати продовольчі товари українського виробництва. Ми послідовно розширюємо інфраструктуру цих програм, аби якомога більше українців  могли скористатися державною допомогою", - наводяться в повідомленні слова очільника міністерства Олексія Соболева.

Як повідомлялося, до "Національного кешбеку" долучилися 1885 компаній, а компенсація коштів доступна нові компанії: загальна кількість виробників та продавців, що беруть у ньому участь, зросла до 1885. Програма передбачає нарахування 10% компенсації вартості товарів українського виробництва, максимальний обсяг кешбеку - 3 тис. грн/місяць.

Наприкінці листопада уряд значно скоротив перелік категорій, на які можна витратити кошти з карток, які були оформлені в рамках цієї програми. Наразі можна спрямувати нацкешбек (або кошти з програми "Зимова єПідтримка") на комунальні послуги, ліки, книги, поштові послуги чи благодійність.

Теги: #зимова_підтримка #мінекономіки #кешбек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:22 11.12.2025
Кабмін погодив створення ІП "Носівські господарства" в Чернігівській області з майбутнім виробництвом варення і компотів

Кабмін погодив створення ІП "Носівські господарства" в Чернігівській області з майбутнім виробництвом варення і компотів

21:08 10.12.2025
Отримувачі 1 тис. грн "Зимової підтримки" через "Укрпошту" зможуть витратити її до кінця лютого 2026р - Кабмін

Отримувачі 1 тис. грн "Зимової підтримки" через "Укрпошту" зможуть витратити її до кінця лютого 2026р - Кабмін

10:07 09.12.2025
Подано 15,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 11,6 млн українців

Подано 15,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 11,6 млн українців

16:47 08.12.2025
Мінекономіки до кінця І кв.-2026р планує оновити політику власності – заступниця міністрам

Мінекономіки до кінця І кв.-2026р планує оновити політику власності – заступниця міністрам

18:27 04.12.2025
Німеччина анонсувала EUR100 млн у Фонд підтримки енергетики, чим збільшила свій внесок до EUR550 млн

Німеччина анонсувала EUR100 млн у Фонд підтримки енергетики, чим збільшила свій внесок до EUR550 млн

14:35 04.12.2025
Кабмін змінив правила підтримки рибгоспів на деокупованих территоріях

Кабмін змінив правила підтримки рибгоспів на деокупованих территоріях

11:33 02.12.2025
Майже 300 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, понад 50 тис. - уже погоджено

Майже 300 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, понад 50 тис. - уже погоджено

17:34 01.12.2025
КЕКЦ подав позов проти Мінекономіки та довкілля через незаконні ліміти на рубки лісу

КЕКЦ подав позов проти Мінекономіки та довкілля через незаконні ліміти на рубки лісу

12:55 01.12.2025
Мінекономіки проводить оцінку "Національного кешбеку" для зміни умов програми у 2026р. - Соболев

Мінекономіки проводить оцінку "Національного кешбеку" для зміни умов програми у 2026р. - Соболев

10:49 01.12.2025
Подано вже 14 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", у понеділок почнеться друга хвиля виплат

Подано вже 14 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", у понеділок почнеться друга хвиля виплат

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони знищили 85 повітряних цілей противника, було влучання 69 БпЛА та однієї балістичної ракети – Генштаб ЗСУ

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2026р

ОСТАННЄ

Мерц сподівається, що лідери ЄС на саміті дійдуть висновків щодо фінпідтримки України на 2026-2027рр.

Суд відклав на невизначений термін розгляд справи про припинення діяльності УПЦ (МП)

Нацполіція наполягає на законодавчому врегулюванні використання дронів – Вигівський

Переодягнутий у цивільне ворог намагався проникнути в український тил на гуляйпільському напрямку - прикордонники

Мерц: мир для України не може бути укладений без європейців та не зашкодити інтересам ЄС та НАТО

У Фастові внаслідок ворожого удару по залізничній інфраструктурі знищено 27 вагонів приміських поїздів - Мінрозвитку

Дощі з мокрим снігом очікуються в Україні у п'ятницю, в суботу вдарять морози

В Росії сталася пожежа на Дорогобужській ТЕЦ – Коваленко

Мерц: ми передали мирний план для України Трампу, переговори з американцями можуть бути вже цими вихідними

У PHU Lechmar заявили, що виконали основні зобов'язання в рамках контракту з Держприкордонслужбою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА