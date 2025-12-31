Інтерфакс-Україна
12:43 31.12.2025

Мінекономіки збільшить число працівників, безпосередньо відповідальних за держполітику у сфері довкілля – міністр

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, зменшивши адмінресурс, збільшить чисельність працівників, які безпосередньо відповідають за реалізацію держполітики у сфері довкілля: до 107 існуючих посад додаються понад 25 додаткових функціональних посад в галузі управління відходами, водного господарства, змін клімату, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

"Так напрям екології інституційно посилюється: кількість фахівців, які працюватимуть безпосередньо за екологічними напрямами, після завершення структурних змін буде більшою, ніж була до об’єднання", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Соболев уточнив, що процес передачі функцій Міндовкілля до Мінекономіки та кадрове оновлення Мінекономіки під цю нову функцію йде поетапно.

"Поки тривала передача, усі повноваження виконувало Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Функції, які вже передані, ми виконуємо в повному обсязі та штатному режимі", – наголосив міністр.

Він зазначив, що в колишньому Міндовкілля організаційна структуру історично містила більше половини працівників підрозділів допоміжного характеру — фінансових, юридичних, канцелярських, які безпосередньо не виконували функціонал у галузі екології, тоді як функціональних посад було лише 107.

Щодо окремих державних органів, які підпорядковані Мінекономіки, Соболев повідомив про плани підсилити Державну службу геології та надр (Держгеонадра).

"Разом зі стратегічними партнерами та іноземними геологічними службами запускаємо співпрацю і беремо їхні найкращі практики, щоб підготувати зміни в роботі державної геологічної служби. Також важливий кадровий потенціал: ми плануємо підвищення кваліфікації, партнерські програми й залучення додаткової експертизи там, де її не вистачає для наших співробітників", – сказав міністр.

Щодо Державного агентства лісових ресурсів, Соболев бачить пріоритетним завданням Мінекономіки чітко скоординувати його як орган, що реалізує політику в лісовій галузі на збільшення обсягів заготівлі деревини, одночасно дбаючи про довкіллєвий компонент та збільшуючи ефективність роботи галузі.

"Європейський досвід показує, що це все можливо при правильному ефективному управлінні з боку держави", – вважає глава Мінекономіки.

