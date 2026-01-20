До трьох зросла кількість загиблих через ворожий удар по Запоріжжю – ОВА

За оновленою інформацією, число загиблих через атаку російського безпілотника по приватному сектору у Запоріжжі зросло до трьох людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни забрали життя подружжя: 48-річного чоловіка та 43-річної жінки. Загинув і їхній 57-річний сусід. Пошкоджено щонайменше шість приватних будинків, згоріли три автівки", - написав він у Телеграмі.

Як поінформував Федоров, через ворожий удар без електрики залишилися майже 1 500 абонентів.

"Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація", - додав він.