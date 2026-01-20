Інтерфакс-Україна
Події
20:24 20.01.2026

До трьох зросла кількість загиблих через ворожий удар по Запоріжжю – ОВА

1 хв читати
До трьох зросла кількість загиблих через ворожий удар по Запоріжжю – ОВА

За оновленою інформацією, число загиблих через атаку російського безпілотника по приватному сектору у Запоріжжі зросло до трьох людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни забрали життя подружжя: 48-річного чоловіка та 43-річної жінки. Загинув і їхній 57-річний сусід. Пошкоджено щонайменше шість приватних будинків, згоріли три автівки", - написав він у Телеграмі.

Як поінформував Федоров, через ворожий удар без електрики залишилися майже 1 500 абонентів.

"Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація", - додав він.

 

ВАЖЛИВЕ

Угода про процвітання узгоджена на технічному рівні – віцепрем’єр

Зеленський: Робота Повітряних сил по "шахедах" незадовільна, висновки будуть

Зеленський наголосив на персональній відповідальності уряду за стабілізацію ситуації з енергопостачанням, "нелінійні пропозиції" чекає у середу

Зеленський призначив Кубракова радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами - указ

Зеленський звільнив Е.Мака від виконання обов’язків радника

ОСТАННЄ

Угода про процвітання узгоджена на технічному рівні – віцепрем’єр

Кількість знищених посилок та вантажів внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині 13 січня сягнула 3 тис., а сума збитків - близько 9,5 млн грн

Буданов про мирний процес: Ми рухаємося; стриманий оптимізм - це той термін, який би я використав

Кубраков: Сфокусований на досягненні відчутних результатів в контексті енергетичної кризи

Українська Fire Point розглядає можливість будівництва космодрому в ОАЕ у партнерстві із EDGE - СТО

Волонтери УЧХ працюють у теплопунктах столиці

Зеленський: Робота Повітряних сил по "шахедах" незадовільна, висновки будуть

Зеленський наголосив на персональній відповідальності уряду за стабілізацію ситуації з енергопостачанням, "нелінійні пропозиції" чекає у середу

Brave1 спільно з Palantir запускають платформу Dataroom для тестування та тренування військового ШІ

Радник Зеленського Камишін закликає НАТО адаптувати стандарти оборонних технологій з України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА